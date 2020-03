La reinvención laboral en épocas del Coronavirus

Estamos sin dudas frente a uno de los mayores desafíos para la humanidad de los últimos tiempos. En épocas de crisis podemos paralizarnos o accionar en el pequeño espacio que nos queda, para generar ajustes y así salir fortalecidos. La invitación es a que utilices este tiempo en el que todos deberíamos quedarnos en casa para repensar tu profesión. Siempre nos quejamos de falta de tiempo, ahora esta situación te está regalando tiempo extra. ¿Te animás a utilizarlo?

Cuando nos reinventamos hemos elegido el camino del cambio, porque hemos percibido factores que se han modificado en nuestro entorno. Sin dudas no es un escenario sencillo, pero superados los obstáculos llegaremos a mejores escenarios.

La reinvención implica un cambio de actitudes y para lograrlo deberemos en primera instancia cambiar nuestros valores, asumiendo nuestro rol de protagonistas de nuestras vidas. También son vitales grandes dosis de optimismo y confianza en nosotros mismos. Es por esto que el descubrimiento de nuestra marca personal es uno de los primeros pasos que suelo sugerir. La marca personal es un proceso de conexión hacia nuestro interior, que se refleja en el exterior. Existen distintos ámbitos donde se puede ver reflejada nuestra marca. Uno de ellos es a nivel digital: en redes sociales, blogs, comentarios y reposteo de ideas de otros. A ese concepto se lo denomina identidad digital.

Hace unos meses atrás realicé una investigación en línea con personas que tienen su perfil en las redes. Les consulté acerca de si conocían cómo gestionar sus contenidos y cómo crear y desarrollar su identidad digital. Los resultados apuntan a que esas personas no conocen, ni han recibido entrenamiento al respecto de ese concepto. ¿Y vos lo conocés? ¿Vos googleaste tu nombre? ¿Analizaste la información relacionada con tu nombre? ¿Estás conforme? ¿Te gustaría que algo cambiara?

Tener una identidad digital no es sinónimo de abrir un perfil en redes sociales. Implica sí la apertura, pero además contempla una estrategia para la generación de contenido relevante y sostenido en el tiempo. Es importante hacer una selección y adaptación de cada uno de los contenidos de acuerdo al tipo de red, ya que cada una posee parámetros diferentes. Sin dudas no es recomendable tener un perfil si no vamos a alimentarlo.

Desde Creativa Consulting nos especializamos en acompañar a personas, profesionales ó no, y a empresas a que conozcan y potencien su presencia en el espacio digital. El proceso comienza desde el autoconocimiento y la exploración de la situación actual, para luego definir un plan de acción y establecimiento de objetivos a lograr.

Muchas veces algunos profesionales tienen reticencia al respecto de si tener un perfil, o qué sería adecuado publicar. Por eso, como siempre, no existen fórmulas mágicas sino que es necesario analizar las mejores prácticas a implementar de acuerdo a cada necesidad.

Hoy la tecnología atraviesa vínculos personales y profesionales, como también nuestra forma de trabajo. El teletrabajo es algo sobre lo que hace mucho se habla y existen detractores y fanáticos. Si bien son muchas las ventajas no debemos olvidarnos que requiere un trabajo previo de análisis. Es necesario aprender sobre aspectos que deberían modificarse, desde la asignación de tareas y fundamentalmente sobre comportamientos y creencias.

