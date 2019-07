Nos acercamos a la ciudad de Rosario, donde nace un nuevo y revolucionario concepto acerca de la Medicina Estética de la mano de médicos no convencionales. En esta oportunidad entrevistamos al Dr. Marcos Tenis, MP 21636, Médico egresado de la UNR y al Dr. Pablo Orellano, MP 21592, Médico egresado de la UNR.

Ambos con Posgrado y Maestría en Medicina Clínica Estética. Nos cuentan que los dos están radicados hace quince años en la ciudad de Rosario, se conocieron en el último año de su carrera y hace cuatro años decidieron por fin cumplir su sueño y abrir el Centro Médico Estético BEAU VISAGE, en el Barrio de Pichincha.

¿Cuál es la visión de Medicina Estética que quieren transmitir con su Centro?

Buscamos que los pacientes no sólo obtengan un excelente resultado estético, si no que también vivan una experiencia distinta. No somos médicos convencionales, de traje y corbata. En nuestro consultorio siempre se escucha música,normalmente la que eligen nuestros pacientes, usamos cofias coloridas y alocadas, hasta muchas veces bailamos.

Todo esto es muy bien recibido por nuestros pacientes, lo cual los hace sentir relajados, se divierten y se vuelve todo mas descontracturado. Ya nos conocen así por las redes sociales donde ven nuestros tratamientos e incluso videos filmados por ellos mismos.

¿Que tipo de tratamientos ofrecen?

Nos hemos especializado en procedimientos mini invasivos ambulatorios, adaptándonos al paciente moderno, el cual necesita una reincorporación inmediata a su rutina diaria. Dentro de nuestro pool de tratamientos, los mas solicitados son:

RINOMODELACIÓN : armonizamos y cambiamos el perfil de la nariz en 30min, sin cortes, sin suturas, sin dolor y sin reposo.

PLASMA X : técnica desarrollada por nosotros con múltiples aplicaciones como celulitis, flacidez, rejuvenecimiento de piel, etc.

RETENSADO MUSCULAR : a nivel de los glúteos para un efecto “cola parada” en solo 30min ó para marcación abdominal y flacidez corporal.

EL CHIP DE LA JUVENTUD : muy popular entre los famosos, para disminuir los efectos de la menopausia y andropausia, aumentando la libido y el desempeño sexual.

Además de los tratamientos ya conocidos como toxina botulínica, rellenos faciales, hilos de pdo, etc.

¿Vienen utilizando a las redes sociales como un modo reflejar su estilo?

Los pacientes ven nuestros trabajos y videos en nuestras redes,las cuales manejamos nosotros mismos y lo disfrutamos y damos respuesta inmediata a cualquier consulta de nuestros seguidores. Debido a esto es que recibimos pacientes del extranjero, los mismos nos contactan por las redes sociales y viajan para visitarnos.

Las últimas novedades tienen que ver con que hace mas de un año comenzamos a dar capacitaciones “hands on” para nuestros colegas en Rosario y varias provincias de Argentina, todo esto comenzó a pedido de varios de ellos con los cuales tenemos una excelente relación profesional.

Conoce mas sobre ellos en sus perfiles de Instagram: Pablo Orellano & Marcos Tenis.

Para consultas: Centro Médico Estético - BEAU VISAGE JUJUY 2341 – Rosario Tel.: 0341-4370639. whatsapp: 3412732542.