Maria T. Panzzita: aspectos psicológicos de las obesidades

“Los factores genéticos, ambientales, psicológicos, sociales y culturales, y según cómo se vayan entramando estos distintos aspectos, dará cuenta de la obesidad en su complejidad y en su singularidad”, asegura María Teresa Panzitta, Lic. en Psicología (M.N. 5574), Coordinadora del equipo de obesidad y desórdenes alimentarios del Hospital General de Agudos Carlos Durand, Danza movimiento terapeuta, Directora de Espacio Experiencia Alimentaria e integrante del equipo del Centro Dra. Katz.

¿Qué aporta el abordaje interdisciplinario de la obesidad?

Las obesidades merecen una mirada compleja y que tenga en cuenta los distintos factores que actúan en sus orígenes o en sus génesis. Los factores genéticos, ambientales, psicológicos, sociales y culturales, y según cómo se vayan entramando estos distintos aspectos, dará cuenta de la obesidad en su complejidad y en su singularidad. Como cada uno de estos factores predominan vamos a tener obesidades donde prevalezcan más el aspecto genético.

Los factores emocionales y psicológicos están presentes en todas las obesidades. Atento a esto, es importante para nosotros armar dispositivos que nos permitan abordar los distintos aspectos que presenta la enfermedad. Para eso, en nuestro equipo trabajamos desde distintos abordajes, fundamentalmente trabajamos desde la interdisciplina.

Sabemos que una de las características típicas de esta enfermedad está vinculada con el reengorde, que puede presentarse a corto o mediano plazo, inclusive en pacientes sometidos a cirugía bariátrica. También en estos pacientes operados que no tienen un seguimiento adecuado se observa que, al cabo de uno o dos años, reengordan en un importante porcentaje.

¿Qué es lo que denominan en su equipo de trabajo Experiencia Alimentaria?

Con más de 30 años de experiencia en el tratamiento de obesidad y trastornos alimentarios hemos desarrollado una metodología de trabajo a la que denominamos Experiencia Alimentaria” y que, a través de la lectura que hacemos de la problemática de cada paciente con su obesidad o sus trastornos alimentarios, utilizamos distintas herramientas terapéuticas.

Desde el punto de vista psicológico, tratamos de construir con el paciente lo que llamamos Confianza Básica construyendo una autoestima lo suficientemente fuerte como para cambiar el posicionamiento frente a los afectos, la familia, el entorno. Se trata de una nueva posición frente al mundo. A partir de allí se busca construir también lo que llamamos Confianza Básica Alimentaria.

Es decir, la posibilidad de confiar en la regulación o en los sistemas de autorregulación de la experiencia alimentaria: discriminar, saber identificar cuándo verdaderamente tengo hambre, qué elegir y cuándo siento el stop. Esto implica tratar de construir las distintas saciedades: la saciedad cognitiva, la saciedad sensorial y la saciedad interoceptiva, de modo tal que funcionen los mecanismos de autorregulación alimentaria y no de control alimentario.

¿La propuesta es no controlar los alimentos que se ingieren?

Exacto. Nosotros proponemos no control sobre los alimentos o sobre el cuerpo, sino sistemas de autorregulación. Para ello ofrecemos distintas estrategias terapéuticas para que los pacientes, tanto de obesidad como de trastorno alimentario, logren sostener sus cambios de hábitos alimentarios y sus cambios en la calidad de vida, fundamentalmente. El desafío que tenemos es trabajar por el largo plazo; los cambios inmediatos, en el aquí y ahora, no siempre son duraderos a través del tiempo y tenemos que garantizarle a los pacientes, o por lo menos intentar, que las estrategias terapéuticas que elaboramos sean aquellas que le faciliten el sostenimiento de los cambios a largo plazo.

- ¿Se trata de sacarles la sensación de culpa y responsabilidad?

El paciente está acostumbrado a tratamientos de largos años de dietas muy hipocalóricas, muy restrictivas. Y siente que cuando no las puede cumplir, es responsable, culpable por no poder cumplir esa dieta que promete, generalmente, un adelgazamiento rápido.

Al no cumplirlas acentúa y perpetúa las dificultades para adecuar, para regular adecuadamente lo que come y comienza a sentir que no podrá manejar los alimentos. Especialmente comienza a tener la sensación de que hay alimentos que están prohibidos que son imposibles de manejar.

En este punto, nosotros nos preguntamos: ¿Es realmente que el paciente no lo puede manejar o es el efecto de esas mismas dietas que hace que ese alimento prohibido se constituya en aquel alimento más deseado? ¿De qué manera nosotros podemos ayudar a los pacientes a regular su alimentación? ¿De qué manera podemos ayudar al paciente a que confíe en sus percepciones corporales respecto a su deseo de comer o no comer y cuándo se establece el stop?

¿Cuál es el trabajo en estos casos?

Ayudamos a construir la percepción, a que el paciente pueda diferenciar qué está comiendo realmente, a identificar con claridad aquello que necesita comer o desea comer en función de su objetivo de adelgazamiento. Muchas veces, los excesos alimentarios están respondiendo a ansiedades. temores, dolores, a duelos que muchos de los pacientes no identifican, pero que nosotros podemos observar.

Son modos y formas de comer que implican un intento de silenciar el sufrimiento. Por lo tanto, establecemos distintas propuestas terapéuticas para los pacientes con obesidad y la manera en que pueden lograr aquello que tanto desean: tener un cuerpo más delgado, más saludable.

¿Qué es el Taller de Sensorialidad Alimentaria?

Nuestro trabajo de equipo interdisciplinario se centra en armar programas terapéuticos. El Taller de Sensorialidad Alimentaria es uno de ellos. En este taller el paciente aprende a Identificar y reconocer sus límites, a identificar que aquel alimento que supone que es el alimento inmanejable comienza a ser claramente manejable y hasta puede olvidarse de comer aquel alimento que considera prohibido.

Pero, por supuesto, también tratamos de ayudar a los pacientes a identificar cuáles son esos conflictos, cuáles son esas ansiedades, cuáles son esos sufrimientos que quiere derivar o que aprendió a derivar a través del comer, y que necesita enfrentarlos, acercarse positivamente a ellos y resolver, no evadirlos. Por supuesto, la resolución de los problemas no es inmediata, pero sí podemos colaborar con los pacientes a través de la psicoterapia individual y psicoterapia grupal para abordar positivamente estas problemáticas.

Del mismo modo, es fundamental la intervención del abordaje nutricional para que los pacientes tengan una adecuada información y puedan vencer ciertos sistemas de creencias que tienen respecto a la división de los alimentos en buenos y malos, permitidos y prohibidos.

De la misma forma, la bulimia y la anorexia, que son problemáticas muy complejas, también requieren de un trabajo minucioso. Hay diferencias sustanciales, tanto históricas como psicológicas, en las distintas expresiones de los pacientes. Por eso, para nosotros es muy importante el diagnóstico diferencial de estas problemáticas y cómo desde la singularidad de cada caso vamos a armando y creando la metodología necesaria para el trabajo de estas problemáticas tan complejas.

¿De qué manera utilizan la danza en la terapia?

Otro dispositivo que usamos es la danzaterapia. La danza movimiento terapia es el recurso de la danza, desde el punto de vista de la terapéutica. A través de la danza terapia, trabajamos los aspectos emocionales, los trastornos de imagen corporal, las distorsiones perceptuales de la imagen corporal, y tratamos de acercar a través de la música y de la danza una alternativa de tratamiento no convencional, pero que genera efectos muy eficaces.

¿En el Hospital Duran están organizando el V Congreso de Aspectos Psicológicos de las Obesidades y TCA?

Sí, será los días 21 y 22 de noviembre, en el Auditorio de la Universidad de Belgrano. Es un congreso internacional en el cual van a participar, además de invitados nacionales de primer nivel, invitados como Ovidio Bermúdez, MD y Daniel Patiño, MD, que vienen de Estados Unidos para hablar de nuevas propuestas de tratamiento de estas enfermedades.

Se van a presentar trabajos con eje en cuáles son las innovaciones en abordajes, tratamientos y prevención con las que contamos en nuestro país. Quienes estén interesados en participar en este evento colaborarán además con la finalidad de recaudar dinero que donaremos al Hospital Durand. También ampliamos la convocatoria a microemprendimientos ofreciéndoles el foyer del Auditorio para mostrar sus trabajos, propuestas y productos.

¿Cuáles son las nuevas terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas para el tratamiento de la obesidad en el seminario que coordinará la Dra. Monica Katz?

Mostraremos distintos dispositivos terapéuticos que nos brindan herramientas para abordar problemáticas complejas y crónicas como es la obesidad y trastornos alimentarios que pueden transformarse en espacios de problemáticas cronificadas.

Justamente, nuestra intención, a través de este congreso, es poder brindar tratamientos que eviten la cronificación de estas problemáticas. Sabemos que algunos tratamientos que se ofrecen con muy poca formación teórica y académica perpetúan la problemática a largo plazo.

Tendremos ponencias dedicadas a la nutrición y avances en lo nutricional, avances en la medicación psiquiátrica para estas enfermedades, intervenciones desde el punto de vista de los psicológico, cómo abordar las lesiones o el auto flagelamiento o qué hacer con las problemáticas vinculadas al bullying.

¿La obesidad infantil también tendrá sus ponencias?

Habrá una mesa dedicada al abordaje de la obesidad infantil en nuestro país, qué alternativas se están manejando, así como propuestas desde el punto de vista de la ciencia de cuáles son y qué significa el tratamiento basado en la evidencia.

Tendremos el honor de contar con la presencia del Dr. Rubén Zukerfeld y el Dr. Luis Hornstein, reconocidos psicoanalistas que hablarán de su especialidad abordando las innovaciones de este tipo de tratamiento para estas enfermedades específicas, dando brillo y relevancia a la ceremonia de apertura del V Congreso.

Conoce más en www.licmariateresapanzitta.com.ar o en su perfil de Instagram.

Para el congreso: inscripciones@licmariateresapanzitta.com.ar / mtpanzitta@gmail.com