ITAC: trasplantes renales en Argentina

En la Argentina, al igual que en el resto del mundo, la demanda de órganos para trasplante cada vez es mayor. “En el país hay más de 30.180 pacientes en diálisis, mientras que la lista de espera de pacientes para trasplante renal es de 5.416. Los trasplantes renales que se realizan en Argentina alcanzan aproximadamente los 1100 por año; en la actualidad se registra un aumento como consecuencia de la aprobación de la Ley Justina.

Es una gran noticia lo informado recientemente por el Dr. Alberto Maceira Presidente del Incucai respecto a que la Argentina alcanzo una tasa de 20 donantes por millón de habitantes”, aclara Domingo Casadei, (MN: 36789) Director Médico de ITAC, Instituto de Trasplantes y Alta Complejidad, y con 40 años de trayectoria y más de 3.500 trasplantes renales y 350 renopancreáticos exitosos realizados con su equipo que posiciona a la institución que dirige como líderes en Argentina y la región en trasplantes de renal y renopancreas.

- ¿En qué situación estamos, que logros alcanzamos y cuál es el futuro?

Existe esta disparidad entre órganos y demanda que también se ve en el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos hay 300 mil pacientes en diálisis, 100 mil en lista de espera y tienen una tasa de trasplante de 25 o 26 mil anuales. Es un problema de estado para Estados Unidos, porque el mantenimiento de los pacientes en diálisis, es muy costoso, es decir, si no existiera el trasplante renal, ningún estado podría sostener diálisis pública.

Hace un mes, el presidente de EE.UU, Donald Trump, habló en conferencia de prensa sobre un estímulo en dólares para el área de prevención y estimulación de diálisis, sobre todo domiciliaria, y un programa económico fuerte para aumentar al doble los trasplantes. Argentina, por su partetiene algo muy importante que es el INCUCAI, muy importante para los pacientes porque la distribución de órganos es clara y trasparente, porque se realiza en forma online y todos tienen acceso.

Es el sistema más trasparente del mundo. En otros países del mundo los pacientes no pueden ver en tiempo real cómo es todo el operativo.En estos momentos se ha llegado en Argentina, a raíz de la Ley Justina, a una tasa de donación por millón de habitantes, exceptuando a la provincia de Buenos Aires, cercana al 20%. Normalmente los países tienen tasas que oscilan entre 25 y 30 por ciento.

En Argentina se precisa realizar, como mínimo, dos mil trasplantes anuales. Duplicar la cantidad actual. Con una variedad, porque siempre se habla de trasplante cadavérico, pero también está el trasplante vivo, que es una forma de incrementar las tasas y que tiene mejores resultados a largo plazo. El paciente que está en diálisis tiene una mortalidad anual de entre 15 y 20 por ciento, mientras que el trasplante tiene anual, entre 2 y 3 por ciento.

Un paciente trasplantado, pasando el primer año, disminuye su costo de mantenimiento en un 80% que si siguiera en diálisis. Por eso, España que tiene record de 45 donantes por millón de habitantes, con el ahorro que significa eso, que proviene de tener muchos menos pacientes en diálisis, paga toda la procuración, todos los trasplantes, y al ministerio anualmente, le queda un superávit de 500 millones de dólares que lo utilizan para ejecutar diferentes políticas públicas, el Instituto Nacional del Trasplante tiene el mismo nivel de jerarquía que el Ministerio de Desarrollo.

- ¿Qué debería hacer la Argentina para seguir creciendo en este aspecto?

Para alcanzar la meta de esos dos mil trasplantes anuales en Argentina necesitamos invertir mucho más en investigación y desarrollo que lo que se hace en la actualidad. Distintos centros tenemos las herramientas para que cuando el tren pase nosotros podamos subirnos.

Pero el objetivo es, por el gran costo que tiene la salud, desarrollar estos métodos para que, en el caso renal, la diálisis sirva como última instancia. El trasplante no es una terapéutica para reemplazar órganos solamente, sino que también se utiliza para tratar tumores oncológicos, como por ejemplo en afecciones hepáticas, o también enfermedades oncológicas de sangre como linfomas que pueden resolverse con un trasplante de médula ósea, o hígado según el caso.

Por esto, muchos oncólogos ya se encuentran estudiando las bases inmunológicas del trasplante, para destruir las células cancerosas, que en muchos casos bloquean esa respuesta inmune del organismo. Esto permite que por ejemplo casos de pacientes que tenían un melanoma con un 100% por ciento de probabilidades de mortalidad, ahora hay 20% de ese universo que puede curarse con estas prácticas. Esta aplicación de los trasplantes es incipiente y queda mucho por desarrollar.

Es fundamental mejorar los índices de trasplante de la provincia de Buenos Aires, que es la mitad de la población de Argentina, y eso, se debe a que hay que tener mayor plantel de la gente que se dedica a la procuración, porque el donante tiene que estar bien mantenido para que sus órganos funcionen adecuadamente y hay dos temas en procuración en los cuales Argentina está recién comenzando a abordar, que los países desarrollados tienen que es: la máquina de profusión, es decir, cuando se saca el órgano renal pasa por esta máquina de profusión que determina la calidad del órgano.

Y el otro tema es que los donantes cadavéricos vienen de pacientes enfermos que tienen muerte cerebral, pero hay muchos pacientes que tienen paros cardíacos, especialmente pacientes vegetativos y demás, y ese es un programa que se tiene que armar en Argentina, que está empezando, que también permite utilizar muchos órganos. Por ejemplo, en Inglaterra, el 40% proviene de los donantes que le llaman de “corazón parado”.

Holanda es otro caso que utiliza mucho esta modalidad. Entonces, ese es el otro complemento que le falta hacer a la Argentina, un salto de calidad. Pero los países desarrollados tienen líneas de investigación, porque saben que los órganos nunca van a alcanzar, entonces hay muchas líneas de investigación que buscan desarrollar la generación de nuevos órganos.

- ¿Cuáles son esas líneas de investigación?

Una es por el sistema de impresión 3D, que generalmente se hace para órganos simples, como una arteria, la vejiga, etc. Y la parte de órganos hay dos caminos, uno utilizando los órganos viejos, los licuan, queda la matriz y ahí se forma un órgano nuevo. En general,la tendencia futura es con las mismas células del receptor del riñón, evitando el rechazo. Parece ciencia ficción, pero va a llegar.

Esta técnica tiene bastante éxito en las pruebas de trasplante de corazón en macacos. Otra línea es un poco más compleja. Consiste en determinar en el riñón funcionante dañado qué genes tiene, porque hay genes que predisponen a la fibrosis y genes que frenan la fibrosis. De esa forma se busca silenciar los genes potenciadores. Después, está los que se llama xenotrasplantes, que es con porcinos. El ser humano tiene anticuerpos contra las otras especies.

En esta línea se le silencian a los neonatos de porcino genes que impedirían el trasplante y convierten una célula de porcino en humano. Entonces, tiene el rechazo normal que puede tener cualquier órgano.Se calcula que en el próximo quinquenal, se va a poder hacer el primer trasplante de riñón (xenotrasplante) proveniente de un porcino. Se calcula entre cinco y diez años.

- ¿En el Hospital Garrahan hay un programa para desarrollar un corazón artificial?

Sí. Y nosotros en ITAC tenemos, con el laboratorio de CONICET, un programa que trabaja en la construcción de un riñón en ratas. También tenemos otro programa bastante avanzado de colaboración con universidades de California y China, en donde ellos mandan las células productoras de insulina (es para diabetes) con una técnica de la Universidad de California que encapsula las células para que no le entren anticuerpos y linfocitos, y nosotros implantamos estas capsulitas en el peritoneo, de forma que no requiere inmunosupresión.

El protocolo está dirigido a diabéticos, tipo 1 que necesitan insulina, que son los que más riesgo corren porque, cuando entran en hipoglucemia no se dan cuenta. Si, por ejemplo, están manejando y baja la hipoglucemia, se marean y pueden chocar. Es el único trasplante de células humanas autorizados en EE.UU. Los otros trasplantes de células humanas, para los más habituales como riñón o páncreas, no están autorizados, porque no tienen el mismo rendimiento que el trasplante doble de riñón que se hace habitualmente.