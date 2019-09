Medicina Biológica: mitos y verdades nutricionales

Las pautas de alimentación moderna han cambiado. Generar un cambio profundo y progresivo en los hábitos alimentarios diarios es importante, para mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades.

“Hay que encontrar un equilibrio entre la ingesta y el gasto energético. La medicina biológica y orthomolecular estudia el equilibrio metabólico intracelular. Cuando este equilibrio se ve alterado, se producen enfermedades, como obesidad, enfermedades metabólicas, inflamatorias, cardiovasculares, neurológicas, etc, que pueden ser prevenidas”, aclara la Dra. Silvia M. Fernández Doria (Mn 78601), médica especialista en cirugía Plástica, estética y reparadora.

Por su parte, la Dra. Silvia Boratti, especialista en nutrición celular, agrega que “existe un equilibrio entre la proporción y calidad de los distintos tipos de hidratos de carbono, grasas, proteínas, lípidos vitaminas, que deben ser consumidos. con la medicina biológica u orthomolecular se realizan tratamientos acordes a las dolencias de cada paciente”.

¿Cómo influyen los hidratos de carbono refinados en la salud?

Los hidratos de carbono procesados o industrializados, tienen alta cantidad de glucosa, cuyo metabolismo final es la formación de lípidos o grasas. La glucosa de estos alimentos se absorbe rápidamente en el tracto digestivo, dando un pico de insulina y produciendo que su exceso se transforme en tejido graso.

Los carbohidratos complejos, como papas, cereales, avena, arroz integral, quínoa, etc. se absorben en forma lenta en el intestino manteniendo niveles basales adecuados de glucosa en sangre, durante más tiempo, además de aportar fibra a la dieta con las ventajas en cuanto a producir sensación de saciedad. las frutas es preferible comerlas enteras, no en jugos y no más de dos frutas diarias.

Y las proteínas, ¿Qué papel juegan en las dietas?

Dan estructura a la célula e intervienen en la formación de distintas hormonas y enzimas. son importantes en la producción de saciedad a nivel del sistema nervioso central, mantienen el sistema inmunológico sano y reparan los tejidos dañados. Por eso su importancia de ingerirlas con cada comida, y no solo dos veces por día. Los suplementos deportivos con proteínas juntos con el ejercicio aumentan la masa muscular.

¿Las grasas también son necesarias?

Son las que cumplen una función de reserva de vitaminas y hormonas. su metabolismo principal proviene de la transformación de la glucosa, por lo que hay que saber que un alimento sin grasas no equivale a alimento sin calorías. estudios demuestran que es conveniente un equilibrio entre las grasas poliinsaturadas omega 6 y omega 3.

¿Qué es la nutrición endovenosa Orthomolecular?

Consiste en el aporte endovenoso de vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos que pueden ser administrados como suplementos dietarios a través de un suero colocado al paciente. nosotros realizamos este tratamiento acorde a las necesidades de cada paciente.

¿Cuáles son las pautas alimentarias fundamentales?

Desayunar en forma adecuada, comer fraccionado cada tres horas, disminuir el tamaño de la porción, incorporar proteínas con cada comida, frutas y verduras, disminuir los azucares refinados, y aumentar la ingesta de aceites de alto valor biológico, además de vitaminas y minerales como suplementos.

La ingesta calóricaacorde al gasto energético y la adecuada ingesta liquida ayudan en la prevención de enfermedades. Por eso es importante que cada paciente sea evaluado según su edad, peso, índice de masa corporal, actividad física y enfermedades concomitantes para planificar una dieta y un aporte nutricional adecuado al mismo.

Conoce más sobre las profesionales en sus perfiles de Instagram: drafernandezdoria y Sil_boratti.