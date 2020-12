Cuáles fueron los 10 peores incidentes antisemitas del mundo en el 2020 según el Centro Simón Wiesenthal

El Centro Wiesenthal, tradicional organización antinazi y de derechos humanos, elaboró un relevamiento con la lista de los 10 peores incidentes antisemitas y contra el estado de Israel que sucedieron durante este 2020 que se termina. La entidad documentó los acontecimientos más graves que sucedieron en los Estados Unidos y en Europa. El top ten está realizado de la siguiente manera.

1 El coronavirus, el virus más reciente, alimenta al virus más antiguo de la historia. Según el Centro, “desde las primeras etapas de la pandemia en febrero de 2020, extremistas de extrema derecha culparon a judíos y asiático- americanos por el virus a través de las plataformas de redes sociales. Una advertencia falsa de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sugirió que cualquier persona infectada visite una sinagoga o mezquita local para propagar el mortal virus. Otro posteo con una imagen titulada "Holocough" (“Holotos”) pedía: "Si tienes el bicho, da un abrazo. Transmite la gripe a todos los judíos" (en rima en la versión en inglés: “If you have the bug, give a hug. Spread the flu to every Jew”). Los antisemitas han culpado a los judíos desde la Pesta Negra en el Medioevo hasta la Gripe Española en la Primera Guerra Mundial”, señalaron en un informe presentado este martes 29 de diciembre.

Como cierre de este primer ítem, completaron: “En la década de 1930, la propaganda nazi comparó a los judíos con alimañas que propagan enfermedades. En Alemania, el anuncio de las posibles vacunas llevó a los anti- vacunas a las calles, incluso a manifestantes de extrema derecha portando carteles antisemitas. Y a medida que las vacunas comienzan a distribuirse a nivel mundial en diciembre, un informe del gobierno del Reino Unido indica que algunos foros anti-vacunas en las redes sociales están "plagados de antisemitismo".

2 El segundo ítem señalado fue la red social “Telegram”, como la elegida por los “odiadores violentos”. El informe explica “durante la pandemia de coronavirus, las redes sociales han servido como salvavidas para familias, amigos, escuelas y empresas. Bajo la presión del Centro Simon Wiesenthal y otros activistas, Facebook y otros gigantes de los medios han incrementado las restricciones de acceso a los mismos a los grupos de odio. Como consecuencia de esto, grupos de neonazis, supremacistas blancos y muchos otros recurren a Telegram, una plataforma con pocas o ninguna regla ni moderación de contenido. La asesina División Atomwaffen, su sucesora, la Orden Nacionalsocialista, la extremista La Base, el Movimiento Boogaloo, la violenta Movimiento de Resistencia Nórdica que apuntó a instituciones judías en Yom Kipur (Día del Perdón) en cuatro países escandinavos, todos ellos han encontrado su hogar en Telegram. Hamas y otros terroristas islamistas con agendas de odio y violencia emiten activamente también sus flujos con destino a sus enemigos.

3 En tercer lugar, el centro señala al Padrino del odio que difunde el odio a los judíos entre las nuevas generaciones. La entidad recuerda que “en su discurso del 4 de julio, el líder de la Nación del Islam, Louis Farrakhan, continuó su campaña de odio de más de 35 años contra los judíos y el judaísmo, alegando en un momento que ‘los judíos intentaron matarlo en una oportunidad con "semillas irradiadas"’ y, refiriéndose al abogado judío Alan Dershowitz como ‘Satanás disfrazado de abogado’. En medio de la atmósfera cargada de racismo tras el asesinato de George Floyd, el odio a los judíos de Farrakhan inspiró a DeSean Jackson, receptor abierto del Philadelphia Eagles; Stephen Jackson estrella retirada de la NBA y a otras figuras de la cultura y el deporte a manifestar admiración hacia su persona y a declamar o volver a postear algunos de sus prejuicios antisemitas”, explica en el informe.

También señala que Farrakhan declaró contra las vacunas contra el coronavirus. “El virus es una pestilencia del Cielo. La única manera de detenerlo es yendo al cielo… Están conspirando para vacunar a siete mil millones, 500 millones de personas. El Dr. Fauci, Bill [y Melinda] Gates, quieren despoblar la tierra... ", y agrega que si te ponés la inyección "seguro que morirás ahora. Ellos [solamente] quieren una muerte más rápida". La réplica más poderosa a la letanía del antisemitismo vino de una icónica superestrella deportiva, Kareem Abdul-Jabbar, cuyo artículo de opinión en The Hollywood Reporter desafió la intolerancia y el silencio ensordecedor.

4 Profanaciones, incendios, ataques contra sinagogas mientras América tambalea en medio de los disturbios tras la muerte de George Floyd en Los Ángeles en el 2019. Señala el Centro Wiesenthal: “El año pasado, el FBI informó que casi el 62% de los delitos de odio basados en la religión en los Estados Unidos tenían como objetivo a los judíos. Ni siquiera los cierres forzosos de lugares de culto y otras restricciones estrictas en la vida cotidiana de ese país dieron un respiro al odio más antiguo de la historia. Las sinagogas en Los Ángeles y Oakland, California y Kenosha, Wisconsin fueron blanco de las secuelas de las protestas de Black Lives Matter (BLM), por los asesinatos de George Floyd y Jake Blake. Las casas de Jabad en Portland, Oregon y Newark, Delaware fueron destruidas por un incendio intencional. En la tercera noche de Janucá, un miembro de la comunidad judía que asistía en Kentucky a una ceremonia al aire libre de encendido de Menorá (candelabro ritual de ocho brazos), resultó herido por un antisemita que conducía un SUV (vehículo utilitario deportivo). Los judíos estadounidenses continúan siendo demonizados por extremistas tanto de extrema derecha como de extrema izquierda.

5 Ayatollah Khamenei: “Despliegue la ‘Solución Final’ en los más de seis millones de judíos vivos”, el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán llama ‘Kikes’ a los judíos. En el informe anual, el centro recuerda que “En la celebración del Día de Al Quds (Jerusalén), una festividad inventada por el líder supremo de Irán, el sitio web del Ayatolá Jamenei, invocó la "Solución final" de los nazis. Al defender al líder supremo, el Canciller Mohammad Javad Zarif usó un insulto antisemita según lo registrado por MEMRI (Instituto de investigaciones de medios de comunicación en el Oriente Medio): “¿Cuál es nuestra solución? El Honorable Líder Khamenei ha expresado la solución. No estamos hablando de lanzar a los Kikes (johood en persa) al mar, o de un ataque militar, o de operaciones suicidas. El Líder ha dicho cuál es la solución y ha sido presentada a las Naciones Unidas. Nuestra solución es un referéndum popular”. Mientras tanto, Alemania y otros grandes países europeos con fuertes lazos económicos con Irán permanecen estoicamente silenciosos tras la negación del Holocausto de Jamenei y las continuas amenazas genocidas contra el pueblo judío”, señala el informe.

6 En un acto que recuerda a la era nazi, la Corte de Justicia de la Unión Europea respaldó la prohibición de la Shejitá (matanza ritual) mientras el antisemitismo alcanza niveles nunca vistos desde la Segunda Guerra Mundial. Según explica el documento, “Justo después de convertirse en Canciller alemán en 1933, Adolf Hitler prohibió la matanza ritual judía de animales sin aturdimiento previo. Ahora, en 2020, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, preparó el escenario para que todos los países europeos hicieran lo mismo. El Embajador de Israel en Bélgica, Emmanuel Nachson, dijo que el fallo es "catastrófico y un golpe para la vida judía en Europa", según informó JTA. El antisemitismo generalizado se está acercando a niveles no vistos desde antes del Holocausto. Los judíos franceses temen el próximo ataque violento de islamistas y se enfrentan a un sistema judicial que ha dejado libres a los asesinos de judíos franceses. Un anuncio en una parada de colectivos recuerda al medieval libelo de sangre antisemita, se publicó en la ciudad de Toulouse, donde en 2012 un joven rabino y tres niños fueron asesinados en los terrenos de una escuela judía por un terrorista islamista”

También señala que un certamen nacional de belleza en Francia tuvo un acto de antisemitismo. “Tío Hitler se olvidó de exterminarte Miss Provence”, fue el ataque perpetrado en redes sociales cuando Miss Provence, April Benayoum, de 21 años, que ocupó el segundo lugar en Miss Francia 2020. El informe completa: “El Jefe del Servicio de Seguridad Nacional de Alemania advierte que el antisemitismo "está aumentando drásticamente" mientras la élite cultural del país busca restablecer el antisemita Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). Los “carnavales” antisemitas tradicionales en Bélgica y España se burlan abiertamente de los judíos, muertos y vivos; manifestaciones anti COVID-19 en el Reino Unido tienen como destinatarios a los judíos; la campaña del Presidente de Polonia, Andrzej Duda, utilizó el antisemitismo para ganar votos. Una encuesta de 16 países encontró que el 20% de los encuestados cree que una camarilla secreta de judíos influye en los asuntos políticos y económicos globales. Un nuevo informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) encontró que los judíos eran el objetivo de una cuarta parte de los crímenes de odio en Europa”.

7 En el séptimo puesto, la entidad internacional señala a la elite alemana, que lanza un asalto total para relegitimizarlos BDS, Boycot, desinversión y sanciones antisemitas. “Los oficiales alemanes- explica el informe- reconocen que los crímenes antisemitas, desde los neonazis hasta los islamistas, continúan su alarmante ascenso. A casi un año del día del ataque a la sinagoga de Halle, un estudiante religioso fue gravemente herido por un neonazi afuera de una sinagoga de Hamburgo. Pero ninguno de esos crímenes de odio o el creciente abrazo de paz mutua, del comercio y lazos culturales entre Israel y algunos Estados árabes, detuvo a las élites clave que buscaban anular el voto del Bundestag que etiquetó al BDS como antisemita”, explica el Centro.

“Reunidos en secreto durante un año, la llamada Unión de Instituciones Culturales que comprende más de dos docenas del ‘Quién es Quién’ en Alemania, - incluyendo el Instituto Goethe, la Fundación Cultural Federal, el Teatro Deutsches de Berlín, el Intercambio alemán de Artistas Académicos, el Berliner Festspiele, y el Foro Einstein, atacaron la votación del Bundestag BDS por violación a la libertad de expresión. Los firmantes agradecieron específicamente a Andreas Görgen, Director General del Ministerio de Asuntos Culturales y Comunicación, "por el asesoramiento y las contribuciones al debate"” completa el informe.

El Centro Wiesenthal ya había criticado a Görgen por defender a un destacado proponente del BDS en Sudáfrica. A esto le siguió un llamado similar de novecientos artistas, académicos, escritores y otras figuras culturales que calificaron la Resolución anti-BDS como "peligrosa" y "en detrimento de la esfera pública democrática". "Tonterías", contrarrestó el Comentarista Jefe de Die Welt, Jacques Schuster. Con su Resolución anti- BDS, explicó Schuster, el Bundestag se convirtió en uno de los primeros parlamentos en el mundo occidental que deja en claro que el antisionismo es una forma de antisemitismo y, "esto es precisamente aquello a lo que se oponen estas instituciones culturales sindicales", y añadió: "En verdad, la iniciativa no se preocupa por impedir la libertad de expresión; no quiere que su propia visión del mundo sea destruida". Todo esto puede ayudar a explicar por qué tres parlamentarios continúan apoyando a la antisemita Sociedad Alemana-Palestina (GPS) que también promueve el BDS.

El Social Demócrata MP Aydan Izogus y el diputado del Partido Verde Omid Nouripour copatrocinaron una iniciativa parlamentaria en 2013 para etiquetar los productos judíos de Cisjordania, y son partidarios del régimen pro iraní, junto con la diputada del Partido de Izquierda Christine Buchholz, quien ha defendido la “resistencia” de Hezbolla contra Israel.

Todos ellos hicieron oídos sordos a las protestas de los sobrevivientes judío- alemanes del Holocausto y de los líderes comunitarios. Su apoyo continúa incluso después de una exposición de "arte" itinerante de la GPS que incluye el mantra terrorista que pide el fin de Israel, "Desde el río hasta el mar, Palestina será libre”. Mientras tanto, el prestigioso Jusos -el Movimiento Juvenil Socialista de Alemania- Partido SPD, aprobó una Resolución solidaria con el ala juvenil de Fatah, principal facción de la OLP, dándole el carácter de "organización hermana". Bild informó que algunos participantes de una manifestación de Fatah Juvenil en 2018, llevaban falsos cinturones explosivos y coreaban consignas que pedían la destrucción de Israel.

8 En octavo lugar, el centro anti nazi señala al nuevo test Litmus (una pregunta crucial para evaluar la admisión o rechazo de un candidato a un puesto político) en los campus norteamericanos, que pregunta “¿Es usted ahora o ha sido sionista alguna vez?”. “Ha estallado la paz entre Israel, los Emiratos Arabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. Bahrein ha adoptado la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para Memoria del Holocausto (IHRA, por sus iniciales en inglés), la que incluye el antisionismo virulento. Pero no hay paz, ni siquiera un ‘alto al fuego’, en los campus estadounidenses, donde los estudiantes judíos continúan siendo demonizados y sometidos al ostracismo a causa de su apoyo al Estado judío. La extrema campaña anti-paz y antisemita del BDS, es el arma principal”, explica el informe.

“El fracaso de la Universidad de Illinois para enfrentar el odio y defender a los estudiantes judíos se remonta a cinco años atrás. Un alto funcionario universitario echó a una estudiante judía de una Comisión Electoral Estudiantil porque era, "Judía, tuve que quitarla porque está sesgada". El año pasado, la capacitación obligatoria en diversidad incluyó "Palestina & la Gran Marcha de Retorno: Resistencia Palestina a 70 años de Terror Israelí"”, recuerda y agrega “En septiembre de 2020, la Resolución del Gobierno Estudiantil de Illinois ("ISG") en apoyo de BLM- Black Lives Matter también tenía un componente BDS. Durante una de estas reuniones del ISG, un senador sugirió que se podría permitir que un estudiante judío integrara el Comité siempre que no estuviera afiliado a una organización judía como Chabad o Hillel. Un miembro de la Facultad (cuerpo de profesores) estuvo presente y no dijo nada”, evoca el informe, que también recuerda que “el 14 de octubre de 2020, una senadora de ISG judía y pro-Israel, renunció después de un acoso persistente basado en su identidad. Fue llamada defensora del genocidio y supremacista blanca. Otro estudiante que se postuló para presidente del cuerpo estudiantil fue llamado nazi porque era judío y apoyaba a Israel. Todo esto ha llevado al Centro Brandeis de Derechos Humanos a presentar una Queja del Título VI ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación.

9 En noveno lugar, el centro señala que el cuestionario del partido socialista democrático incorpora los antisemitas BDS y una prohibición de viajar al estado judío. “A pesar de que el Secretario de Estado de los Estados Unidos etiquetó como antisemitas al BDS, los crímenes de odio contra los judíos norteamericanos -especialmente contra los judíos neoyorquinos- se elevaron a niveles récord, el Partido Socialista Democrático de la Ciudad de Nueva York (DSA) envió un Cuestionario 2021 a todos los posibles candidatos a cargos municipales, que seguramente generará más odio contra la democracia israelí y sus partidarios sionistas. DSA espera que sus candidatos respalden al BDS y se comprometan a no viajar a Israel. DSA, fuerza política creciente en Nueva York, ya ha ayudado a derrotar al Presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y a numerosos funcionarios estatales. Nueva York es el hogar de 1,1 millones de judíos, la comunidad judía más grande del mundo. Ni una palabra sobre si el DSA está buscando una prohibición de viajar a China, Irán o Venezuela”, explica el informe.

10 Chile: un hombre que podría liderar la nación. El ranking elaborado por el Centro Wiesenthal señala que el país trasandino, “es el hogar de la tercera comunidad judía más grande de Latinoamérica con unos 20 mil miembros. También alberga la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe. En los últimos años, su liderazgo se ha radicalizado y alineado con la ideología de Hamas. El arquitecto Daniel Jadue es el Alcalde de la Comuna de Recoleta, en Santiago de Chile, la capital del país. Jadue, miembro del Partido Comunista, es una personalidad a nivel nacional y es mencionado como un futuro potencial Presidente”, explican.

Según la entidad, “utilizando fondos municipales para financiar actividades pro-BDS (Boycott, Desinversión y Sanciones) y anti- Israel, el Alcalde Jadue apunta hacia la comunidad judía con perniciosas difamaciones que rememoran las de ‘Los Protocolos de los Sabios de Sión’. Acusa a los judíos de controlar los medios de comunicación y de doble lealtad: “Es un insulto que el Estado de Israel a través de sus agentes acá en Chile quiera importar la contienda”...“ tienen que aprender y definir si son o no ciudadanos chilenos." El año pasado, el Concejo Municipal de Recoleta aprobó una Resolución que decía: “El pueblo palestino ha sido víctima de un plan deliberado de violencia y terror por parte de grupos sionistas armados... " Jadue insiste, “... Los líderes de la comunidad judía en Chile actúan en Chile en nombre del Estado de Israel… ”, y agrega,“ me llevo muy bien con los judíos, con los sionistas tengo algunos problemas”. Jadue siempre se refiriere a los judíos de Chile como la comunidad "sionista" de Chile”, enumera.

La entidad advierte que en “En un momento de creciente antisemitismo mundial y de terrorismo islamista atacando desde Francia hasta las Filipinas, Jadue insulta a tres religiones abrahámicas: "Si naces en una familia judía, puedes creer legítimamente que eres parte del Pueblo Elegido y que puedes matar a los palestinos para quedarte con sus tierras … Si naces en una familia musulmana, puedes creer legítimamente que una guerra puede ser Santa ... Si naces en una familia cristiana, puedes llegar a pensar que los pobres son bendecidos y que después de la muerte serán recompensados ". Todo esto proviene de un hombre que podría llegar a liderar una Nación”.

