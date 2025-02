A pesar de continuar hospitalizado por neumonía, el papa Francisco respira sin asistencia

En días donde preocupa la salud del papa Francisco, quien está hospitalizado desde el viernes 14 de febrero y sufre una neumonía bilateral, surgen buenas noticias: respira sin asistencia mecánica, puede levantarse y tiene un corazón que "resiste muy bien", según el último informe del Vaticano. El Sumo Pontífice, de 88 años, se encuentra en el hospital Gemelli de Roma y fue sometido el martes 18 a un escáner torácico que mostró una neumonía bilateral.

Sin embargo, y a pesar de algunas mejoras, continúa presentando un "cuadro clínico complejo" que requiere tratamiento médico adicional, según explicaron los expertos. Y es que el Papa, quien sufre problemas respiratorios y al que le extirparon el lóbulo pulmonar derecho cuando era joven, contrajo una "infección polimicrobiana, en un contexto de bronquiectasias y bronquitis asmática" y su tratamiento terapéutico es "complejo".

El Papa se encuentra estable, pero su condición aún es delicada

Por otra parte, los testimonios de aquellos que lograron reunirse o al menos conversar con el Papa fueron alentadores. El miércoles 19, Francisco recibió la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien dijo que lo vio "alerta y receptivo" e incluso "bromeó" con él. Por su parte, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, afirmó que el Papa "pasó una noche tranquila, se despertó y desayunó".

De hecho, una fuente del Vaticano aseguró a AFP que el pontífice puede levantarse y sentarse en un sillón y respirar sin asistencia mecánica, pero no se descarta que la utilice en ciertos momentos.

El anuncio de esta enfermedad -una infección del tejido pulmonar, potencialmente mortal- generó preocupación por la salud del jefe de la Iglesia católica, cuyo estado en declive no es compatible con la agenda sobrecargada y el pesado ritmo de trabajo al que está sometido Francisco, quien se negó a dejar sus actividades de lado. Se llegó, incluso, a difundir en redes sociales que el sumo pontífice había fallecido, lo cual era falso.

El Papa podría continuar hospitalizado por algunas semanas más

Esta es la cuarta hospitalización de Francisco en menos de cuatro años, y coincide con el “inicio del año jubilar de la Iglesia católica”, lo que implica una larga lista de eventos, muchos de ellos presididos por él.

Sin embargo, según el teólogo jesuita Antonio Spadaro, Francisco podría estar hospitalizado entre dos y tres semanas: "Está claro que la situación es delicada, pero no vi ninguna forma de alarmismo", declaró al diario Il Corriere della Sera. El Papa "tiene una energía vital extraordinaria. No es alguien que se descuide, no es un hombre resignado".

Desde su elección, el jesuita ha dejado siempre abierta la opción de dimitir en el caso de que su salud le impidiera seguir desempeñando sus funciones, como hizo su antecesor, Benedicto XVI, el primer papa desde la Edad Media en renunciar, alegando problemas de salud.

Infección polimicrobiana: de qué se trata la afección que enfrenta el Papa Francisco y cuál es el tratamiento

La neumonía del papa, un cuadro "difícil" combinado con otras patologías, según un especialista

La neumonía bilateral que sufre Francisco representa "ciertamente un cuadro difícil" para un hombre de 88 años que además cuenta con otras patologías. Así lo describió en una entrevista con AFP Andrea Ungar, profesor de geriatría de la Universidad de Florencia.

—¿Qué significa exactamente neumonía bilateral?

—Esto significa que la bacteria ha pasado de un pulmón a otro, a través de los bronquios. El problema es que está más extendida y, por tanto, puede provocar una insuficiencia respiratoria.

—¿Cuál es su impacto en un paciente con otras patologías?

—Es ciertamente un cuadro difícil, pero sin fiebre y aparentemente sin insuficiencia respiratoria, debería ser tratado con antibióticos, probablemente durante más tiempo del que se pensaba inicialmente.

—¿Esto podría implicar una hospitalización larga?

—No podemos predecir nada con seguridad, pero creo que será menos de una semana. Por supuesto, actualmente existe también la hospitalización a domicilio, muchas cosas se pueden gestionar en casa. Depende de cuánto seguimiento y apoyo se requiera.

— ¿Qué le diría a un paciente activo que no descansa lo suficiente?

—Quedarse en cama, por ejemplo, solo es perjudicial en caso de neumonía. El problema puede ser las corrientes de frío, el viento... Si una persona es activa y tiene la motivación para hacer cosas durante el día, especialmente con más de 80 años, solo puede mejorar, no empeorar: ¡la actividad no hace daño!

—¿Qué otros consejos daría para tratar esta neumonía?

—Seguir comiendo y también tomar probióticos y vitamina B para evitar los efectos secundarios de una terapia con antibióticos prolongada. Una terapia con antibióticos prolongada puede alterar la flora intestinal y causar deficiencia de vitamina B, por lo cuando se prescriben antibióticos por un largo periodo siempre deben añadirse suplementos de vitamina B y probióticos.

