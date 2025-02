Historia clínica del Papa Francisco: tiene una carta de renuncia firmada, pero sostiene que el cargo es "ad vitam"

Casi 12 años después de ser electo como líder de la iglesia católica, el Papa Francisco tiene que ser llevado en silla de ruedas y sus dolores en rodillas y cadera aumentaron considerablemente.

Sus dolencias, que crecieron en los últimos años, despertaron frecuentemente los rumores de una renuncia al cargo. Y aunque ya firmó una carta de renuncia para el caso de que quede físicamente incapacitado, sigue creyendo que el ministerio papal es de por vida.

El papa Francisco, hospitalizado en Roma, padece una neumonía bilateral

Jorge Bergoglio, que fue elegido Papa en marzo de 2013 como sucesor de Benedicto XVI, fue internado en el hospital Gemelli de Roma el viernes 14 de febrero por bronquitis, pero el Vaticano dijo este lunes que estaba cambiando su tratamiento después de las pruebas.

Las últimas novedades sobre el estado de salud de Francisco vinieron con el anuncio de que el pontífice desarrolló neumonía en ambos pulmones. "Las pruebas de laboratorio, las radiografías de tórax y la condición clínica del Santo Padre continúan presentando un panorama complejo", dijo el Vaticano en un comunicado.

La Santa Sede dijo que una "infección polimicrobiana" que se sumó a "bronquiectasias y bronquitis asmática, y que requirió el uso de terapia con antibióticos cortisona, hace que el tratamiento terapéutico sea más complejo".

El estado de salud del Papa Francisco no mejora y el Vaticano canceló su agenda hasta el domingo

Es el último de una serie de problemas de salud para el jesuita, quien se sometió a una cirugía de hernia y colon desde 2021 y usa una silla de ruedas debido al dolor en la rodilla.

Pero a pesar de sus problemas de salud, Francisco sigue siendo un pontífice muy activo, con una apretada agenda semanal y viajes regulares al extranjero.

En septiembre de 2024, completó una gira por cuatro países de Asia-Pacífico, la más larga de su papado por duración y distancia.

Francisco, de 86 años, es ahora el tercer papa más longevo de la historia de la cristiandad: solo es superado por Clemente XII, que vivió 87 años y 30 días en el siglo XVIII, y León XIII, quien murió en 1903 a la edad de 93 años y 140 días.

Benedicto XVI, que murió en diciembre de 2022 a los 95 años, se habría convertido en el Papa más anciano de la historia si no hubiera renunciado en 2013, alegando problemas de salud.

Infección polimicrobiana: de qué se trata la afección que enfrenta el Papa Francisco y cuál es el tratamiento

Pero en un libro de memorias publicado el año pasado, Francisco escribió que "no tenía ninguna causa lo suficientemente seria como para hacerme pensar en renunciar". Renunciar es una "posibilidad lejana" que solo se justificaría en el caso de "un impedimento físico grave", escribió.

En una autobiografía publicada el mes pasado, dijo que a pesar de sus dolencias, "sigo adelante".



"No diriges la Iglesia con una rodilla, sino con la cabeza"

La idea de dejar el Papado, como lo hizo el alemán Benedicto XVI, sobrevuela El Vaticano y es un tema tan recurrente que el propio Francisco tuvo que responder varias veces al respecto.

"No diriges la Iglesia con una rodilla, sino con la cabeza", le dijo Francisco a un asistente después de que comenzó a usar una silla de ruedas en público por primera vez el 5 de mayo de 2022.

Aunque el Papa confirmó que había firmado una carta de renuncia, Francisco sigue creyendo que el ministerio papal es de por vida y procuró, hasta su internación, continuar con la misma cantidad de audiencias públicas y privadas que antes de que su rodilla se convirtiera en un problema constante.

A sus 88 años, cumplidos en diciembre, Francisco es uno de los papas más longevos que gobernaron la iglesia católica. El cardenal Kevin Farrell, un funcionario irlandés- estadounidense del Vaticano, describió al Papa como un gran ejemplo para las personas mayores que enfrentan problemas de movilidad.

El Papa, su salud y las diversas posiciones en torno a una posible sucesión

"Él acepta sus limitaciones con un gran espíritu y corazón. Creo que es un ejemplo para todos nosotros. No debemos ocultar el hecho de que con la edad viene una disminución de nuestra capacidad para desempeñar un papel activo en el vida del mundo actual", dijo Farrell.

El Papa, dijo Farrell en 2023, "nos muestra también que con las limitaciones que tiene físicamente y con la edad, no va a parar. Nos manda un mensaje a todos de que todos tenemos que seguir adelante".

En enero de 2021, el periódico italiano Corriere della Sera informó que Francisco -a quien le extirparon parte de un pulmón debido a una enfermedad cuando era joven en la Argentina- estaba haciendo una dieta para perder 7 u 8 kilos porque sufre un fuerte dolor de espalda causado por el nervio ciático y se sometía a fisioterapia continuamente.

En septiembre de 2021, después de ser operado por diverticulitis, Francisco dijo que no se le pasó "por la cabeza" renunciar, desmintiendo así rumores al respecto difundidos por medios italianos publicados esos días.

"¡Yo no sé de dónde han sacado la semana pasada que yo iba a presentar mi renuncia!", se quejó. "Siempre que un papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave".

Pese a su energía, desde abril de 2022, el Papa no fue el celebrante principal de las misas públicas, lo que lo obligaría a permanecer de pie durante horas. Delegó ese papel a un cardenal de alto rango, mientras él continuaba presidiendo los servicios y pronunciando una homilía.

El Papa criticó a Trump por las deportaciones masivas y Estados Unidos le dijo que se meta en sus asuntos

En julio de ese año, al regresar de un viaje a Canadá, Francisco reconoció que su avanzada edad y su dificultad para caminar podrían haber dado paso a una fase más lenta de su papado.

"Creo que a mi edad y con esta limitación, tengo que preservarme un poco para poder servir a la iglesia. O, alternativamente, pensar en la posibilidad de dar un paso al costado", dijo entonces.

Una vez más, ese mismo año, afirmó que no tenía planes de renunciar en el corto plazo y que si finalmente lo hiciera sería por razones de salud graves, como si estuviera gravemente incapacitado.

"No es una catástrofe: se puede cambiar de papa y no es un problema", afirmó el pontífice, quien sin embargo aclaró: "No he pensado en esa posibilidad, pero eso no quiere decir que pasado mañana no lo piense", agregó.

Hablando de sus problemas de rodilla, Francisco lamentó: "No creo que pueda seguir con el mismo ritmo de viajes que antes".

"Creo que a mi edad, y con estas limitaciones, tengo que guardar un poco mis fuerzas para poder servir a la Iglesia, o por el contrario pensar en la posibilidad de hacerme a un lado", dijo.

En diciembre de 2022, reveló por primera vez en una entrevista que firmó una carta de renuncia hace casi una década en caso de que su mala salud le impida desempeñar sus funciones.

"He firmado ya mi renuncia en caso de impedimento médico", dijo en una entrevista al diario español ABC, en la que explicó que firmó la carta y se la entregó en 2013 al entonces secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcicio Bertone, antes de que este se jubilara.

"Yo la firmé y le dije: 'En caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia. Ya la tienen'", explicó.

En enero de 2023, Francisco dijo a la Associated Press que no pensaba renunciar a corto plazo y que estaba bien de salud, aunque explicó que estaba volviendo a sufrir los problemas en el intestino que obligaron a operarlo en 2021.

Además, reveló que sufrió una caída que le provocó una fractura ósea que, sin embargo, se curó sin necesidad de operar, gracias a una terapia llevada a cabo con láser e imanes.

Y en la misma entrevista que reveló que, en caso de que renuncie, querrá adoptar el título de obispo emérito de Roma y que le gustaría ir a vivir en la residencia para sacerdotes ancianos de la diócesis, como haría cualquier otro sacerdote jubilado.

En febrero de 2023, la idea de una inminente renuncia papal desapareció del mapa. La dimisión de un papa no debe "convertirse en algo así como una moda", consideró Francisco en una entrevista en la que aseguró que su renuncia no estaba "en agenda por el momento".

En la misma entrevista, confirmó que escribió una carta de renuncia dos meses después de haber sido elegido, en marzo de 2013: "Lo hice por si tengo algún problema de salud que me impida ejercer mi ministerio y no soy plenamente consciente para dimitir", explicó.

"Sin embargo, esto no significa para nada que la renuncia de los Papas deba convertirse en algo así como una 'moda', algo normal", matizó Francisco. "Benedicto [XVI] tuvo el valor de hacerlo porque no quería seguir adelante a causa de su salud. Esto no está en mi agenda por el momento".

"Creo que el ministerio del Papa es ad vitam. No veo ninguna razón para que no sea así", agregó, considerando que "la tradición histórica es importante". "Si, por el contrario, le hiciéramos caso a los 'chismes', ¡entonces deberíamos cambiar de Papa cada seis meses!", agregó, en alusión a algunos críticos con su gestión.

Su último episodio de mala salud dejó al Papa internado en la clínica romana y obligó a la Santa Sede a cancelar toda la agenda oficial hasta el sábado 22 de febrero, aunque aún no anunció planes para su rezo semanal del Ángelus, que generalmente se celebra el domingo.

Francisco pasó su quinto día en el hospital alternando el descanso con la oración y la lectura de textos, dijo el Vaticano. "Da gracias por la cercanía que siente en este momento y pide, con corazón agradecido, que sigamos rezando por él", agregó.

Es el último de una serie de problemas de salud para el jesuita, quien se ha sometido a una cirugía de hernia y colon desde 2021 y usa una silla de ruedas debido al dolor en la rodilla.

Una fuente del séquito papal dijo esta semana que Francisco fue admitido después de dos semanas "muy ocupadas", durante las cuales "estaba debilitado", pero insistió en que no había alarma.

