Advierten que el riesgo de violencia política en Estados Unidos está en su mayor nivel desde 1968

El intento de asesinato de Donald Trump, el ex presidente republicano que quiere volver a la Casa Blanca a través de las elecciones del 5 de noviembre, confirmó de manera dramática las tensiones que dividen ideológicamente a los norteamericanos. Es más, según uno de los principales think tanks del país, Estados Unidos no se encontraba inmerso en estos niveles de posible violencia política desde el turbulento año 1968, cuando fueron asesinados el líder de los derechos civiles Martin Luther King y el entonces precandidato demócrata a la presidencia Robert Kennedy.

"No es ninguna sorpresa que las elecciones de 2024 puedan derivar en violencia", dijo Brian Michael Jenkins, un analista del centro de estudios Rand. En un artículo en el periódico The Hill, recordó que hace muy poco, en 2020, "hubo protestas generalizadas, enfrentamientos localizados, un complot para secuestrar a un gobernador" y, luego, "el intento de interrumpir el recuento de votos electorales en el Capitolio el 6 de enero de 2021".

Jenkins preparó un reporte titulado Addressing the Threat of Political Violence in the 2024 Elections (Cómo abordar la amenaza de la violencia política en las elecciones de 2024). El informe, de setenta páginas, "sirve como advertencia y como manual para quienes están encargados de supervisar la seguridad pública a nivel federal, estatal y local" en los próximos meses, prometió el analista.

Los votantes estadounidenses, apuntó Jenkins, "acudirán a las urnas para ejercer su derecho al voto en noviembre como lo hicieron más de cien veces desde 1788. Pero desde 1968 -un año tumultuoso marcado por asesinatos, división y disturbios generalizados- la amenaza de la violencia política nunca había sido tan grande como hoy".

Los magnicidios, señala el reporte, son un elemento recurrente en la política de Estados Unidos: desde 1900, dos presidentes fueron asesinados mientras estaban en el cargo (William McKinley y John Kennedy), mientras que un tercero (Ronald Reagan) fue herido de gravedad por un disparo. Además de Trump, también Theodore Roosevelt fue víctima de un atentado mientras participaba de una campaña presidencial.

Kamala Harris, la rival de Trump | Foto: Lawrence Jackson / Casa Blanca

Un nuevo asesinato de esta magnitud, apunta el estudio del Rand, sería un game changer, un elemento capaz de revolucionar toda la ecuación política norteamericana actual. Jenkins dice en este trabajo que, si bien el ataque contra Trump generó una condena general, apenas minutos después del atentado -registrado el 13 de julio durante un mitin proselitista en la localidad de Butler, en Pennsylvania- "en internet ya circulaban teorías conspiranoides según las cuales el candidato republicano fue víctima de un equipo de guardaespaldas inadecuado". O, directamente, de una orden de muerte lanzadas por el presidente Joe Biden.

"La incertidumbre y la rampante especulación" sobre la dinámica y las causas del atentado "ejemplifican los desafíos que las autoridades deberán enfrentar para mantener la credibilidad y dispersar los rumores en caso de futuros ataques violentos" contra candidatos o dirigentes. Es decir, que la olla ideológica que se mantiene a presión en Estados Unidos desde hace algunos años podría explotar si ocurriese algún otro hecho de violencia política inesperado.

En otro de sus capítulos, el reporte del Rand cita encuestas que confirman una creciente preocupación del público sobre posibles actos violentos durante este proceso electoral. Más aun, "algunos observadores advierten que Estados Unidos se desliza hacia una guerra civil", alerta el informe.

Puntualmente, esta preocupación gira alrededor de factores como "los incentivos comerciales y los algoritmos" que están convirtiendo a las redes sociales en cloacas por donde circulan todo tipo de basura ideológica. También preocupan las incursiones informáticas de potencias extranjeras que buscan "entrometerse" en el devenir de los comicios. Y el hecho de que los medios tradicionales hayan dejado de lado la solidez editorial a cambio de un modelo comercial que estimula el enojo y el resentimiento entre los ciudadanos, alienta los discursos extremistas y general "una peligrosa polarización".

Todo eso en paralelo con un gobierno y unas instituciones que siguen perdiendo la confianza del público a causa de "ostentosas demostraciones de fanatismo" político y "demostraciones de disfuncionalidad".

A recopilar inteligencia y prepararse para escenarios disruptivos

En el resumen que compartió a través de su nota en The Hill, Jenkins remarcó que, "si todavía no lo están haciendo, las autoridades deberían estar recopilando información de inteligencia y elaborando planes para una serie de posibles escenarios disruptivos, como ataques a candidatos o secuestros, grandes disturbios públicos" -incluyendo acciones destinadas a perturbar la votación, como ciberataques o ataques a infraestructuras críticas-, así como "atentados con bombas, incendios provocados, tiroteos u otros actos de violencia en los lugares de votación o cerca de ellos".

"Se deberían formar grupos de trabajo de seguridad electoral a tiempo completo a nivel estatal y federal para idear medios de respuesta a posibles perturbaciones", propuso el analista, según el cual "todo esto debería coordinarse a través de centros de fusión a nivel estatal dedicados a reunir, evaluar y comunicar la evolución de las amenazas a los gobernadores, los grupos de trabajo estatales y los equipos de respuesta a las crisis".

Robert Kennedy en un acto de campaña en 1968, el año en que fue asesinado | Foto: dominio público

De todas maneras, lamentó Jenkins, "es poco lo que se puede hacer si Estados Unidos no reconoce que la violencia política fue y seguirá siendo una característica de su panorama político". Los asesinatos, los tiroteos, los atentados con bombas, los disturbios raciales y las masacres "no eran algo infrecuente durante las elecciones del siglo XIX", y "esas tendencias continuaron en distintos niveles durante los turbulentos años 1960 hasta la actualidad", recordó.

Una advertencia similar a la del Rand ya había sido presentada a fines de junio por Foreign Policy. "Es poco probable que haya una guerra civil, pero otros escenarios alarmantes son bastante posibles" durante este periodo electoral en Estados Unidos, aseveró la revista.

Por su parte, un largo informe de la revista Time, publicado a mediados de julio, afirmó que el intento de asesinato de Trump "conmocionó a la nación, pero para muchos no fue una sorpresa". Se trató, sigue el artículo, de "una escena horrenda pero predecible, y no solo porque Estados Unidos tiene una historia desagradable de ataques contra presidentes y candidatos presidenciales"

Los disparos efectuados por el joven Thomas Matthew Crooks "fueron un recordatorio de la realidad política de Estados Unidos en 2024, que se ha visto distorsionada por una retórica, amenazas y ataques cada vez más violentos", estimó la revista norteamericana.

Hablando con Time, el ex congresista republicano Charlie Dent dijo que la situación política estadounidense "es tan miserable, tan fea, que es casi irreconocible".

Un bando, comentó en referencia a los republicanos, "dice que las elecciones están amañadas y que no tendremos país si no ganamos", mientras que el otro bando, el partido de Biden y de Kamala Harris, "dice que la democracia dejará de existir y que el país caerá en una sociedad autoritaria fascista" si gana Trump.

"Ambos ven al otro como malvado e ilegítimo", se quejó Dent. Y lanzó una inquietante predicción. "A este ritmo -concluyó el ex parlamentario- el país podría sufrir desórdenes civiles después de las elecciones, independientemente del resultado".