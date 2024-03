El problema de Trump con los negros

A mediados del ya lejanísimo año 2000, poco antes de las elecciones de noviembre que consagraron presidente de Estados Unidos a George W. Bush frente a su rival demócrata Al Gore, un todavía joven Dave Chappelle estrenaba su primer especial de stand-up para la cadena HBO. Se llamó Killin' Them Softly y en uno de sus momentos el comediante se refería, precisamente, al año electoral y a la carrera Bush-Gore. Confesó que no votaba pero que, si se le ocurriera "pensar por quién hacerlo", no analizaba sus posiciones políticas, sino que "me fijo en su carácter". Decía que hay que "leer entre líneas" y observar la conducta de los candidatos. Y compartió un ejemplo con el público que había ido a verlo al Lincoln Theatre de la ciudad de Washington.

"Miren a Bill Clinton", comenzó relatando, en referencia a quien todavía estaba al mando de la Casa Blanca. "A la gente negra le gusta Clinton", afirmó, y contó que "una vez lo vi en un acto de campaña" cuando le acercaron a un niño afroamericano para que le diera un beso. Clinton "ni siquiera dudó" una milésima de segundo: "Vení para acá, negrito", habría dicho el presidente según la jocosa reconstrucción de Chappelle. El presidente, siguió la versión, le estampó un beso sonoro y sincero al pequeño que le alcanzaban en brazos: "¡mmmuah!", completó el comediante imitando el sonido del presunto beso clintoniano y desatando las carcajadas de sus admiradores.

En cambio, el entonces candidato Bush -comparó Chappelle- tenía una actitud muy distinta en los eventos proselitistas. El gobernador de Texas, aseguró el cómico, pasó por la misma situación que Clinton y tuvo que agacharse alguna vez a saludar a un pequeño afroamericano. Emulando la característica voz de quien pocos meses después se convertiría en el nuevo mandatario, Chappelle aseguró que el momento se completó con un "OK, dame eso, chuick... ewwww", la frase con la que el republicano habría expresado su disgusto, siempre según Chappelle, por supuesto.

La historia viene a caso porque en los últimos días se conoció un reporte de la BBC según el cual partidarios de Donald Trump, el "republicano" que parece estar dirigiéndose sin freno hacia la candidatura de su partido para las elecciones de noviembre próximo, con buenas chances de volver a la Casa Blanca, difundieron imágenes falsas de su jefe con presuntos sostenedores afroamericanos.

Según la cadena británica, están dando vueltas "decenas" de imágenes deepfake que muestran al candidato acompañado por sonrientes jóvenes negros y que formarían parte de un presunto plan para captar aunque sea algo del voto afroamericano, que en general termina en proporciones enormes del lado demócrata.

La historia de la BBC arranca como un serio análisis de la manipulación política pero rápidamente cae en el barro de la ridiculez, y no por culpa del autor del artículo, por cierto. Es que el reportero encontró a los autores de una de las fotos, un tal "Mark Kaye y su equipo en un programa de radio conservador en Florida".

"Crearon una imagen de Trump sonriendo con sus brazos alrededor de un grupo de mujeres negras en una fiesta y la compartieron en Facebook, donde Kaye tiene más de un millón de seguidores", señala el informe. "Al principio parece real -evalúa-, pero si se mira más de cerca, la piel de todos es demasiado brillante y les faltan dedos en las manos", que son "signos reveladores" de imágenes creadas con inteligencia artificial.

A Kaye hay que reconocerle por lo menos un cierto atisbo de sinceridad, al menos cuando lo agarran con las manos en la masa, o en el editor de deepfakes. "No soy un fotoperiodista", se excusó el presentador radial. "No estoy ahí afuera tomando fotografías de lo que realmente está sucediendo -explicó-. Soy un narrador de historias".

Todavía está por verse qué tanto efecto pueden tener la manipulación mediática y de redes, en general, y las imágenes deepfake, en particular, en las campañas políticas. Más o menos claro está que internet es un basural de mentiras que son prácticamente imposibles no ya de desmentir sino de erradicar de la web. Pero sobre el impacto en la política, no hay números confiables, si es que se pudieran conseguir.

Así que la campaña de Kaye y sus amigos podría o no pescar algún voto afroamericano para Trump en noviembre. Sin embargo, las cifras convencionales tienen su peso: en los comicios del 2016, cuando derrotó a Hillary Clinton, Trump consiguió apenas el ocho por ciento del voto de los negros, mientras que su contrincante se alzó con una marea del 89 por ciento de los sufragios afroamericanos, la diferencia más amplia entre todos los grupos étnicos. (Los hispanos, por su lado, favorecieron a Clinton 66 a 28, mientras que los blancos se inclinaron por Trump 57-37, según un análisis de la Universidad Cornell).

Aquella convocatoria a las urnas también registró la primera caída de la participación de los negros en dos décadas. Según un estudio del Pew Research, la tasa de participación de los votantes negros cayó al 59,6 por ciento en 2016, después de haber alcanzado un récord del 66,6 por ciento en 2012, cuando se reeligió a Barack Obama.

Durante un acto político en Carolina del Sur en febrero último, Trump afirmó que los casi cien cargos criminales que las cortes están procesando en su contra están haciendo crecer su apoyo entre los votantes negros. Despojado de cualquier sutileza, el aspirante pareció querer apuntar sobre los altos índices de criminalidad entre los afroamericanos. Son cifras ancladas en la realidad, pero que al mismo tiempo se pueden convertir en una bomba racista.

"Mucha gente dice que le agrado a los negros porque han sido muy lastimados y discriminados" a lo largo de gran parte de la historia estadounidense, tanto en la vida cotidiana como en los tribunales. "En realidad, se sienten como yo, que soy discriminado", afirmó el multimillonario blanco. "Creo que es por eso que el pueblo negro está ahora tan de mi lado, porque ven que les pasa a ellos lo que me está pasando a mí", concluyó.

Sin embargo, una encuesta de la Suffolk University encargada por el diario USA Today mostró que un 83 por ciento de los negros estadounidenses ven los cargos contra Trump como "apropiados".

La situación parece ser distinta en los sondeos camino a las urnas. El presidente Joe Biden, quien hasta ahora sigue firme en su intención de presentarse a la reelección, no es menos blanco que Trump. Y tampoco le falta dinero en el banco. Esa podría ser una de las razones de la declinación del apoyo afroamericano al partido demócrata, que se venía luciendo con candidatos como Clinton y Obama.

Después del ocho por ciento que alcanzó en los comicios del 2016, Trump se lució con un 12 por ciento del voto negro en las elecciones del 2020, cuando perdió con Biden. Para el próximo noviembre, otra sondeo de USA Today señala que el empresario alcanzaría esa misma marca, pero Biden, según una encuesta del Roper Center, caería del 87 por ciento del 2020 a un nuevo piso para los demócratas, de solamente el 63 por ciento de las papeletas de ese segmento racial.

Al fin y al cabo, aunque las fotos falsas con los jóvenes y las mujeres negras sean ridículas, la apuesta no está muy errada. Una encuesta de Genforward publicada en diciembre pasado y citada por USA Today, señaló que si las elecciones se hubiesen celebrado en ese momento el 17 por ciento de los votantes negros apoyaba a Trump.

¿Lo más preocupante? En medio de históricas condiciones de discriminación racial que no ceden -desde las escuelas a las cárceles, pasando por las oficinas y el poder político-, un 20 por ciento de los votantes negros encuestados dijo que votaría por "alguien que no fuera Trump o Biden", y apenas el 63 por ciento aseguró que apoyaría al demócrata.

