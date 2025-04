Llegaron a Venezuela 178 migrantes deportados por Estados Unidos, uno de ellos con un alerta de Interpol

Fueron deportados 178 migrantes venezolanos de Estados Unidos (162 hombres y 16 mujeres), quienes regresaron este jueves 10 de abril a su país en un avión de la aerolínea estatal Conviasa y fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar por Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz. “Esta historia tiene que terminar con que los venezolanos se reencuentren en familia”, aseguró el funcionario.

El referente del chavismo reconoció que uno de los deportados tiene una alerta roja de Interpol: “Cometió un asesinato, se fue huyendo de Venezuela, nosotros lo solicitamos, es una investigación venezolana, no tiene nada que ver con ellos. Es una investigación hecha por nosotros, por nuestras autoridades”, remarcó Diosdado Cabello.

Consultado sobre si verán afectadas las operaciones de repatriación por la emergencia económica anunciada por el presidente Nicolás Maduro, el ministro fue sincero: “Mientras esos aviones estén volando, la prioridad será ir a buscar a los venezolanos, estén donde estén”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Diosdado Cabello recibiendo a los deportados

Cabello remarcó el trabajo del Gobierno bolivariano por mantener activo el plan “Vuelta a la Patria” y criticó a Estados Unidos porque “anuncian un día que será una cantidad de personas las que enviarán y cuando llega el avión recibimos otra. Como ven, dijeron 300 y llegaron 178, cuando ellos se organicen nosotros estaremos listos para buscar a nuestros compatriotas. Nosotros habilitamos los aviones necesarios y garantizamos todas las medidas de seguridad, algo muy al contrario de lo que ellos han hecho”.

El ministro aseguró que el costo de cada vuelo “es enorme, es un gran esfuerzo, no es solo el viaje, sino que esos aviones requieren mantenimiento. Por horas de vuelo hay que pararlos, revisarlos, porque los que viajan en aviones nuestros lo hacen con todas las medidas de seguridad”, dijo y denunció que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela “nos impiden comprar repuestos, equipar los aviones y realizar el mantenimiento a tiempo, porque así son ellos con sus sanciones”.

En ese punto, el funcionario aseguró que Estados Unidos se beneficia con la detención de ciudadanos venezolanos porque cada persona arrestada “genera un dividendo de 130 dólares diarios, eso es un negocio, allá todo está privatizado, y yo les aseguro que detrás de todo eso están los magnates del Gobierno de Donald Trump”, afirmó.

La polémica declaración de una funcionaria clave de Trump sobre importaciones: "No más carne argentina"

El avión donde llegaron los venezolanos deportados de Estados Unidos

Finalmente, Cabello adelantó que el viernes 11 de abril llegaría otro grupo de venezolanos procedentes de Estados Unidos: “Se está preparando un nuevo vuelo desde México”, detalló.

Este jueves 10 de abril, Vladimir López, ministro de Defensa, también habló de la forma en que Estados Unidos trata a los migrantes, y se refirió especificamente a los venezolanos deportados y detenidos en El Salvador: “Una cosa tan grosera, como lo que está ocurriendo con los migrantes venezolanos. Eso no es una agresión contra Venezuela, es una agresión contra la humanidad”.

“Agarrar, tomar, apresar sin un debido proceso a un migrante, porque sencillamente es venezolano, montarlo en un avión, esposarlo y colocarlo en otro país, en un campo de concentración al mismo estilo nazi, no es una agresión contra Venezuela, es una agresión contra la humanidad”, reiteró.

La oposición venezolana apoyó las sanciones de Trump contra Nicolás Maduro

El coordinador del comando "Mundo con Venezuela", Pedro Antonio de Mendonça, comenzó reconociendo: “Ahorita estamos en un momento en el que la gente piensa que no estamos haciendo nada, pero no es así. Aunque no haya manifestaciones masivas a la calle, seguimos trabajando de una manera más silenciosa para que Maduro entienda que se tiene que ir”.

El dirigente festejó la decisión del presidente Donald Trump de “cortar el dinero que recibe el régimen venezolano de la exportación de petróleo. Hay que seguir por ahí y ser todavía más contundente, tanto desde Estados Unidos como desde Latinoamérica y Europa, porque la plata que entra en Venezuela no es para escuelas, hospitales y carreteras, esa plata va a parar a los bolsillos de los mafiosos y a financiar todo el sistema de represión”, comentó.

De Mendonça remarcó: “Lo mismo que estamos haciendo nosotros en España, lo están haciendo otros miembros de la organización en Colombia, Chile, Argentina y Estados Unidos. Es un trabajo coordinado que busca que se corten las vías de financiación hacia el régimen venezolano”.

HM/ML