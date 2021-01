Biden frena la decisión de última hora de Trump de abrir los viajes

La futura portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró este lunes que el gobierno de Joe Biden no prevé levantar las restricciones de viaje por coronavirus a gran parte de Europa y Brasil, contradiciendo la medida que había anunciado el presidente Donald Trump momentos antes.

"Siguiendo el consejo de nuestro equipo médico, la Administración no tiene la intención de levantar estas restricciones el 26 de enero. De hecho, planeamos fortalecer las medidas de salud pública en torno a los viajes internacionales para mitigar aún más la propagación del Covid-19", dijo a través de la red social Twitter.

Asimismo, reconoció que "con el empeoramiento de la pandemia y el surgimiento de variantes más contagiosas en todo el mundo, este no es el momento de levantar dichas restricciones".

On the advice of our medical team, the Administration does not intend to lift these restrictions on 1/26. In fact, we plan to strengthen public health measures around international travel in order to further mitigate the spread of COVID-19.