No hay indicio de que Trump se autoindulte en sus últimas horas en Washington

Jennifer Jacobs y Jordan Fabian

Funcionarios de la Casa Blanca no esperan que el presidente Donald Trump se absuelva a sí mismo, o a miembros de su familia o asistentes cercanos, pero se está contemplando un indulto para un rapero famoso y otros individuos, según personas familiarizadas con el asunto.

Trump anunciaría una lista de indultos el martes, su último día completo en el cargo, y había discutido con sus asistentes la posibilidad de incluirse en el indulto, anticipando que más adelante podría ser acusado de delitos federales. Trump ha indicado en el pasado que tiene este tipo de poder, aunque es un asunto de disputa legal y nunca antes lo ha intentado un presidente.

Pat Cipollone, asesor de la Casa Blanca, se ha resistido a preparar indultos para Trump o para su familia y, en general, ha tratado de reducir los indultos que el presidente emite a medida que se acerca el final de su mandato, según tres de las personas. No hay documentos preparados que contemplen un indulto para el propio Trump, su familia o sus asesores, dijeron las personas.

Un argumento en contra del autoindulto es que podría ser un gran peso político para Trump pues obstaculizaría otra candidatura presidencial, y sus oponentes seguramente argumentarán que la medida equivale a admitir que violó la ley mientras ocupó la presidencia.

Personal de la Casa Blanca ha preparado documentos para el indulto del rapero Dwayne Carter, conocido como Lil Wayne, quien se declaró culpable de un cargo federal por armas de fuego, junto con varios otros, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque Trump aún no ha anunciado nada. No queda claro quién más podría obtener esta clemencia.

Se había considerado bajo indulto preventivo a la hija mayor del presidente, Ivanka Trump, y a su esposo, Jared Kushner, quienes ocupan cargos en la Casa Blanca, pero no se han preparado documentos, dijeron las personas. La pareja no ha sido acusada de ningún delito.

Se había considerado un indulto preventivo para otros altos funcionarios de la Casa Blanca que no habían sido acusados de delitos, como el jefe de Gabinete, Mark Meadows, el principal asesor, Stephen Miller, el jefe de personal, John McEntee, y el director de redes sociales, Dan Scavino. No obstante, no hay indicios de que haya habido algún avance.

Un indulto podría proteger a Trump de ser procesado por una serie de acciones que sus opositores políticos han sugerido que podrían ser criminales, como por ejemplo su manipulación de las declaraciones de impuesto sobre la renta, silenciar con pagos a mujeres que confirmaron romances con él antes de las elecciones de 2016, el gasto de su comité inaugural en lugares propiedad de la familia Trump y su incitación a los disturbios del 6 de enero en el Capitolio por parte de sus partidarios.

Trump ya ha emitido indultos para varios aliados políticos y amigos, incluso en las semanas transcurridas desde que perdió la reelección.

Entre los indultados se encontraba el presidente de campaña de Trump, Paul Manafort, quien había sido condenado por delitos financieros y cabildeo ilegal, y Charles Kushner, el promotor inmobiliario y padre del yerno del presidente. Kushner padre fue condenado por cargos que incluían la preparación de declaraciones tributarias falsas y represalias contra testigos.