Boris Johnson será el próximo primer ministro británico y le puso fecha al brexit: 31 de octubre

Boris Johnson se convertirá en el próximo primer ministro del Reino Unido tras vencer este martes 23 de julio a su competidor, Jeremy Hunt, por la conducción del Partido Conservador. El exalcalde de Londres, acérrimo defensor del brexit, se impuso por con el 66% de los votos del partido (92,153) frente a los 46,656 de su rival, en una elección interna que tuvo un 87,4% de participación.

En un discurso jocoso, el periodista e historiador dijo que alguno de sus partidarios "se estarán preguntando qué acaban de hacer". Y puso fecha a la salida de su país de la Unión Europea: anticipó que será el 31 de octubre, según consignó la agencia AFP. Fue precisamente el brexit lo que obligó a renunciar a dos de sus antecesores: David Cameron dimitió por el resultado del referéndum de 2016 y Theresa May abandonó el cargo este año tras varios meses de negociaciones infructuosas para encontrar un acuerdo de separación y evitar una "salida dura".

"Vamos a tener listo el brexit para el 31 de octubre", ratificó Johnson en su discurso. Michel Barnier, negociador de la Unión Europea (UE) para el Brexit, expresó tras su triunfo su voluntad de trabajar para lograr una salida ordenada de Reino Unido.

"Esperamos trabajar constructivamente con el primer ministro Boris Johnson cuando asuma el cargo, para facilitar la ratificación del Acuerdo de Retirada y lograr un Brexit ordenado", aseguró Barnier, poco después del nombramiento del ex canciller británico.

Crisis local y en el extranjero: los desafíos del sucesor de Theresa May

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, lo felicitó a través de su vocera Natasha Bertaud, quien aseguró que el titular de la Comisión hasta el 1 de noviembre "quiere trabajar con el primer ministro de la mejor manera posible".

Por su parte, el presidente de Estados Unidos Donald Trump también dio su apoyo al exalcalde de Londres, y lo felicitó por su victoria en la carrera para convertirse en el nuevo primer ministro británico. "Felicitaciones a Boris Johnson por convertirse en el nuevo primer ministro de Reino Unido. ¡Él será genial!", tuiteó Trump.

