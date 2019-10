Jair Bolsonaro fue exculpado en el caso del crimen de Marielle Castro

Una fiscal de Río de Janeiro confirmó este miércoles en una entrevista que el testigo que citó el nombre del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en la investigación sobre la muerte de la concejal municipal carioca, Marielle Franco, dio una "información falsa". Así lo informó el periódico Folha de Sao Paulo en su sitio web.

Marielle Franco, una una política negra y lesbiana de 38 años que destacaba por su defensa de las minorías sexuales y las denuncias contra la violencia policial en las favelas, fue acribillada la noche del 14 de marzo de 2018 en el centro de Rio, junto a su chofer Anderson Gomes. Su muerte conmocionó a los brasileños.

egún la declaración dada a la policía por el conserje del edificio donde vive el jefe de estado, y revelada por TV Globo, uno de los sospechosos del asesinato de Franco, que tuvo lugar en marzo de 2018, se presentó a la puerta de entrada y pidió ingresar a la casa de Bolsonaro.

También dijo que un hombre con la misma voz que el presidente respondió y dio a la custodia de entrada la autorización a través del intercomunicador. Según la fiscal Simone Sibilio, sin embargo, el sospechoso habría ido a otro departamento ubicado en el mismo edificio.

Marielle Franco, la activista que denunciaba la violencia policial en Río

La procuradora declaró que las investigaciones tuvieron acceso al libro del conserje del condominio y a los registros de las llamadas realizadas al intercomunicador, lo que habría demostrado que el portero no contactó a la casa de Bolsonaro, sino a la del presunto asesino de Franco, el ex policía Ronnie Lessa, que también reside en el mismo edificio que el jefe de estado. "Todos los que hacen testimonios falsos pueden ser acusados y juzgados", señaló Sibilio.

Mientras tanto, el fiscal general, Augusto Aras, a quien el ministro de Justicia, Sergio Moro, se había dirigido para pedirle que averiguara los hechos que vinculaban a Bolsonaro con el caso Marielle, anunció que ya había desestimado el asunto alegando que la mención del nombre del presidente es solo un "información falsa".

"La inconsistencia [de las declaraciones] sugiere un posible equívoco en la investigación realizada en Rio de Janeiro o un eventual intento de vinculación indebida del nombre del presidente con el crimen", lo que podría configurar delitos de "obstrucción a la justicia, falso testimonio o denuncia calumniosa", indicó Moro.

Jair Bolsonaro se enardeció el martes por la noche y, a los gritos, cargó contra TV Globo por publicar un informe que lo menciona en el marco de la investigación del asesinato de la concejal. "Ustedes, TV Globo, todo el tiempo hacen un infierno mi vida, mierda! Ahora me vinculan a la muerte de Marielle. Infames, canallas! No va a funcionar, no tengo motivo para matar a nadie en Rio de Janeiro", gritó el mandatario en una transmisión en vivo desde Arabia Saudita, donde concluye una gira por Asia y Medio Oriente.

(D.S.)