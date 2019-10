Video | Bolsonaro estalla de furia contra un informe que lo vincula al crimen de una concejal

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro estalló de furia contra el canal TV Globo por publicar un informe que lo menciona en el marco de la investigación del asesinato de la concejal Marielle Franco en 2018 en Rio de Janeiro. Según la cadena televisiva, la mera mención del nombre de jefe de Estado en el caso debería llevar el expediente a manos del Supremo Tribunal Federal (STF).

"¡Ustedes, TV Globo, todo el tiempo hacen de mi vida un infierno, mierda! Ahora me vinculan a la muerte de Marielle, ¡infames, canallas! No va a funcionar, no tengo motivo para matar a nadie en Rio de Janeiro", gritó el mandatario en una transmisión en vivo en Twitter que grabó casi a las 4 de la mañana en Arabia Saudita, donde concluye una gira por Asia y Medio Oriente.

En el video, de casi 24 minutos, Bolsonaro sacude las manos, se pone los lentes, los tira, grita y trata de recuperar la calma cuando se le corta el habla.

El Jornal Nacional (JN) de TV Globo sostuvo, en base a una filtración de la investigación, que un sospechoso de la muerte de Franco visitó el 14 de marzo de 2018, pocas horas antes del asesinato, el condominio de Rio donde vivía Bolsonaro, diciendo que visitaría al entonces diputado y precandidato presidencial.

El informe se basa en declaraciones de un portero del complejo, que afirmó igualmente que siguió por cámara al vehículo, que se dirigió en realidad a la casa de otro habitante del lugar, el ex policía Ronnie Lessa, acusado de ser el autor de los disparos que mataron a Franco y a su chofer Anderson Gomes.

Según el JN, el portero dijo que fue "el señor Jair" quien autorizó el ingreso, aunque eso no sería posible porque, según el informe, existen registros de que Bolsonaro estaba ese día en la Cámara de Diputados en Brasilia, como el mismo presidente recordó en su video.

El presidente también descargó su furia contra el gobernador de Rio, Wilson Witzel, que según la revista Veja facilitó la filtración del caso, que está bajo secreto de sumario. "Gobernador Witzel, usted fue electo gobernador solo porque se quedó todo el tiempo pegado a Flavio Bolsonaro, mi hijo", pero ahora "se vuelve mi enemigo porque quiere disputar la presidencia en 2022", declaró Bolsonaro.

“Paren de traicionar Brasil, quieren acabar con Brasil”, clamó el presidente. "O el portero mintió o indujeron al portero a un cometer falso testimonio o escribieron algo en investigación que el portero no leyó y firmó. ¿Cuál es la intención? Siempre la misma, todo el tiempo están encima de mi familia, de mis hijos y de quien está próximo a mí".

Bolsonaro denunció que la cadena Globo está creando una narrativa para destituirlo. “Tengo un compromiso, el de tirar a Brasil del agujero, a pesar da la prensa sucia, asquerosa, canalla e inmoral, como es Globo de Radio y Televisión”, agregó el mandatario. "Vamos a resistir, la verdad está de mi lado. Quiero servir a mi patria como presidente de la República”.

"Eso es legítimo, no tengo nada contra eso, pero para llegar ahí, todo indica que quiere destruir a la familia Bolsonaro", acusó el mandatario colérico. "No debería perder la compostura, soy presidente, pero confieso que estoy en el límite con ustedes", afirmó, en referencia a Globo.

El pasado 14 de septiembre se cumplió un año del asesinato de la legisladora y activista socialista Marielle Franco, una conocida defensora de los Derechos Humanos y los derechos de la mujer que había denunciado los abusos de la Policía carioca. "Es indiscutible que Marielle Francisco da Silva fue ejecutada sumariamente por las causas políticas que defendía", sostiene el documento policial contra los dos detenidos.

La mujer y el conductor de su automóvil murieron cuando un coche que supuestamente conducía el policía Élcio Vieira de Queiroz los emboscó para que, de acuerdo con la versión policial, Lessa disparara. Los dos murieron en el acto pero la secretaria de prensa de Franco, Fernanda Chaves, que viajaba con ellos, logró salvarse la vida con heridas menores.

Frederick Wassef, abogado de Bolsonaro, atribuyó la declaración del portero a un "intento de manchar la imagen del presidente". "Es una mentira, debe haber algún error, el presidente estaba en Brasilia y no estaba en su casa de Río aquel día. El caso es de falso testimonio", dijo Wassef.

D.S.