Buscar una pelota o la mascota en casa del vecino sin permiso ya es legal en Bélgica

¿La pelota se fue al jardín del vecino? ¿El gato se escapó? En Bélgica, los tiempos en que las personas tenían que pedir permiso al vecino para entrar a su casa se terminaron. Desde el 1 de septiembre entró en vigor una nueva ley de propiedad que permite a los belgas, entre otras cosas, recuperar su pelota de fútbol o una mascota que se escapó del jardín de un vecino sin pedirle permiso.

“La nueva regla es parte de una reforma más amplia de la ley de propiedad. A partir de ahora, cualquier persona que esté renovando también puede ponerse en contacto con los vecinos si es necesario. Y los excursionistas también pueden caminar en parcelas privadas sin desarrollar a partir del 1 de septiembre”, explicó la cadena belga VTR.

Vincent Sagaert, profesor de derecho en la Universidad de Lovaina, que ayudó a redactar las nuevas reglas, explicó en una radio: “A partir del 1 de septiembre, tienes derecho a recoger tu pelota o mascota, siempre que acabe allí por accidente. Pero no se permite patear la pelota sobre la medianera solo para echar un vistazo”.

Tienen 14 años y llevaron una ley al Congreso: exonerar a la última de las brujas de Salem

“No está permitido patear la pelota por encima de la medianera para echar un vistazo. Por supuesto, debes usar tu sentido común”, dijo. “Hay que tocar el timbre del vecino y preguntar primero, pero si se niega o no está en casa, aún puedes entrar al jardín para recuperarlo rápidamente”.

Sagaert remarcó que los jóvenes podrán ingresar en la propiedad del vecino “pero solo para buscar tu pelota o animal, no para llevar otras cosas, porque eso todavía se llama robo”. “Si los vecinos se niegan a permitirle buscar la pelota en su propiedad, lo mejor es llamar a la policía”, dice Sagaert. “Tienes ese derecho”.

“La gente no puede empezar a entrar en el jardín de nadie. La gente no puede simplemente empezar a caminar hacia el jardín de cualquiera”, tuvo que aclarar el juez Eric Dierickx, citado por The Brussells Times. Los “abusos” y los “actos ilícitos” que atenten contra la privacidad de los ciudadanos “también serán castigados”, advirtió el magistrado, quien dijo que la nueva ley será observada de cerca.

Nuevas reglas de convivencia entre vecinos

Las nuevas reglas de convivencia, que reemplazaron a algunas que estaban vigentes desde la era napoleónica, incluyen una extensión de la llamada “ley de escaleras”, que permite a las personas usar la tierra de sus vecinos para instalar escaleras o andamios que sirvan para podar árboles o limpiar canaletas de sus techos, pero solo si el propietario no tiene espacio en su propiedad para ello.

Los vecinos pueden rechazar el permiso de todas estas situación, pero según la nueva legislación deberán demostrar que tienen una buena razón para hacerlo. Las personas también tendrán derecho a caminar en terrenos privados vacíos a menos que estén cercados, cultivados o haya un letrero que advierta que son privados.

DS/JFG