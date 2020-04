Canadá: un hombre armado en un auto policial falso mató al menos a 16 personas

Un hombre armado que conducía un auto policial falso mató al menos a 16 personas, incluida una agente, en un tiroteo en la provincia de Nueva Escocia, Canadá. Se trata del peor crimen de esta naturaleza en la historia del país.

El hecho ocurrió el sábado 18 de abril por la noche en la ciudad de Portapique, a unos 100 kilómetros de Halifax. El asaltante fue identificado como Gabriel Wortman, de 51 años. Tras cometer los asesinatos, el hombre huyó y fue perseguido por más de 12 horas por las autoridades. Finalmente, el sospechoso fue localizado y abatido a tiros el domingo 19 de abril por la mañana.

Entre las víctimas fatales se encuentra Heidi Stevenson, una veterana agente que pertenecía a la Policía Montada del Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) desde hacía 23 años. La mujer tenía dos hijos. En el ataque también resultó herido un oficial, que se encuentra el hospital fuera de peligro.

To clarify, the suspect in our active shooter investigation, Gabriel Wortman, is NOT employed by the RCMP but he may be wearing an RCMP uniform. He is considered armed and dangerous. If you see him, do NOT approach and call 911 immediately.

El asesino perpetró el ataque vestido con un informe parecido al que emplean los integrantes de la RCMP y conducía un vehículo que simulaba un auto policial. Esto obligó a la fuerza a especificar en Twitter y en sus otras redes sociales que el asesino no era un agente.

Los ataques con armas en Canadá son mucho menos frecuentes que en los Estados Unidos, y las venta de las mismas está más estrictamente controlada. Este último asesinato múltiple fue el peor de la historia del país, al superar el número de víctimas que en 1989 se produjo cuando un hombre asesinó a 14 estudiantes en la Ecole Polytechnique de Montréal.

"Este es uno de los actos de violencia más insensatos en la historia de nuestra provincia", lamentó el primer ministro de Nueva Escocia, Stephen McNeil. La emisora ​​pública CBC citó a la comisionada de RCMP Brenda Lucki quien sostuvo que la policía tiene constancia al menos de 16 víctimas, fatales además del atacante.

"Nuestros corazones están con todos los afectados por el tiroteo en Nueva Escocia. Para la comunidad de Portapique, los mantenemos a todos en nuestros pensamientos. Y en nombre de todos los canadienses, quiero que sepan que estamos aquí para usted, y que estaremos aquí para usted en los próximos días y semanas", consignó el presidente de Canadá, Justin Trudeau.

Our hearts go out to everyone affected by the shooting in Nova Scotia. To the Portapique community, we’re keeping all of you in our thoughts. And on behalf of all Canadians, I want you to know that we’re here for you - and we’ll be here for you in the days and weeks ahead.