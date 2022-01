Chile | Irina Karamanos asumirá como primera dama pese a duras críticas del feminismo

La cientista social Irina Karamanos, pareja del flamante presidente de Chile, Gabriel Boric, decidió ocupar el cargo de primera dama luego de semanas de deliberación en vistas de las críticas de referentes del feminismo, movimiento al que adhiere. A pesar del disgusto de sus compañeras ante dicho “rol retrógrado”, asumirá su tarea de acompañar al mandatario electo a partir del próximo 11 de marzo.

“Después de varias semanas de diseño, hemos decidido asumir el rol tradicionalmente llamado 'primera dama', con el compromiso de reformularlo”, sostuvo la antropóloga el pasado martes 18 de enero, día en que hizo el anuncio desde La Moneda chica, el búnker donde Gabriel Boric y su equipo coordinan la transición de cara al nuevo gobierno.

“Hay que darle un giro diferente y más contemporáneo a este rol, despersonalizarlo, y esto va a significar cambiar también la relación con el poder y también cambiar la forma en que vemos la relación entre el poder y las mujeres que hacemos política”, detalló Karamanos en el anuncio, anticipándose al aluvión de críticas que recaerían sobre su cabeza por parte de sus compañeras feministas.

Gabriel Boric e Irina Karamanos.

Karamanos, de 32 años, saltó a la esfera pública durante la campaña de su novio y concubino Gabriel Boric en la segunda vuelta en las elecciones chilenas, en miras de mostrar una faceta del líder izquierdista más ligada a lo tradicional, como la vida en pareja o incluso con ideas de formar familia, algo que tiene un peso gravitacional en la sociedad del país trasandino. En tanto, un temblor sacudió al movimiento de mujeres frente a la decisión de la líder del frente feminista del partido de Convergencia Social -al que pertenece el propio Boric- de ocupar el “retrógrado” cargo de primera dama.

En ese sentido, referentes del feminismo chileno cuestionaron la decisión ya que es un cargo que “otorga un rol secundario a las mujeres”, es anacrónico e “indigno de la democracia”, dado que sitúa a la mujer en un lugar protocolar que remite a un rol de sumisión, algo que el feminismo vino a combatir. “Es una institución que tiene que ser modernizada, reevaluada. Y para poder arreglarla hay que tomarla”, declaró en su momento Gabriel Boric, quien también milita dentro de una agrupación feminista.

Irina Karamanos lidera el frente feminista del partido de Convergencia Social, al que pertenece Gabriel Boric.

La trayectoria de Karamanos dentro del movimiento feminista viene de larga data e incluye incluso el armado de una plataforma feminista internacional integrada por varias organizaciones, lo que la convirtió en una referente sobre el tema. Sin embargo, ante la -cuestionada- decisión de ocupar el protocolar rol de “primera dama”, sus compañeras de espacio pusieron el grito en el cielo, en el país que vio nacer al grupo Las Tesis, autoras de la canción “el violador eres tu” que se convirtió en un himno internacional feminista.

“Era un buen momento para terminar con el papel de primera dama. Papel informal, no regulado e históricamente asignado a mujeres en virtud de relaciones familiares. Rol que ha sido asignado a otras personas en los dos gobiernos de Michelle Bachelet. Se puede”, señaló en Twitter Karina Nohales, de la Coordinadora 8M que reúne a las agrupaciones feministas chilenas, y agregó: “Esto me disgusta como feminista, pero sobre todo me preocupa el relato con que se presenta: ‘Mantenemos un cargo para subvertir el cargo’. ¿Cuántos anuncios vendrán inscritos en la misma lógica?”.

La feminista Irina Karamanos asumirá el tradicional cargo de primera dama para "reformular sus funciones".

Por otro lado, una parte del arco feminista se limitó a criticar la “institución de primera dama" que es "en extremo patriarcal”, considerando que “relega a la mujer funciones percibidas como menores frente a las del Presidente, el máximo cargo de poder ocupado históricamente por hombres hasta la llegada al poder de Michelle Bachelet en 2006.

A pesar de las críticas tanto a Karamanos por aceptar el cuestionado cargo como al cargo en sí, hubieron algunas adhesiones, poniendo énfasis en la necesidad de “reformular” el tradicional cargo hacia uno menos protocolar con una lógica menos feminizada. “Es importante que Irina Karamanos pueda transformar espacios y dotarlos de toda una visión feminista. Ya dio señales como por ejemplo sacarle ese rol de 'caridad'”, opinó la periodista y fundadora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Érika Montecinos.

Por su parte, en una entrevista con El Mercurio, Karamanos dio algunas pistas sobre sus futuras funciones. “El cargo de primera dama existe, aunque no hay una normativa que lo regule ni ha habido una discusión pública para delinear su misión. Me parece importante hacerlo tomando en cuenta elementos como la transparencia y la perspectiva de género”, dijo, y puntualizó en defensa de su decisión: “Si se asume el cargo no es que se legitime y listo. Y si no se asume, tampoco destraba el problema”.

Irina Karamanos nació en Santiago de Chile y es nieta de inmigrantes griegos y alemanes. Estudió Antropología y Ciencias Políticas en la universidad alemana de Heidelberg, en la Academia de Humanismo Cristiano de Chile y en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Cuando regresó a su país natal en 2016 se unió al partido Boric, el Movimiento Autonomista, luego pasó a estar en las filas de la coalición “Apruebo Dignidad” que catapultó a la máxima candidatura al flamante Presidente feminista y de izquierda. En tanto, pocos días después del triunfo de Boric el 19 de diciembre, Karamanos reveló su ferviente militancia feminista al compartir una imagen con referentes de organizaciones internacionales, entre ellas, La Cámpora.

“Unidas armando plataforma feminista internacional, intercambiando nuestras agendas y herramientas entre Apruebo Dignidad y dirigentas internacionales de La Cámpora de Argentina, Podemos de España, Bloque Nacionalista Gallego y el Partido de Izquierda francés”, escribió en sus redes sociales.



