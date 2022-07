Cadena perpetua para un menor que apuñaló a una niña por un video difundido en Snapchat

En un evento navideño en diciembre de 2021, un adolescente de 14 años se encontró con Ava White de 12 en Liverpool, Reino Unido y, tras una discusión, la apuñaló y la mató. La investigación corroboró que el menor fue quien acuchilló a la niña y la Justicia resolvió condenarlo a cadena perpetua.

El joven condenado, a quien los medios nombran como “Niño A”, ya que no se puede revelar su identidad, podrá pasar un mínimo de 13 años tras las rejas.

A 15yo boy who stabbed a 12yo schoolgirl in a row over a Snapchat video has been sentenced to life in prison with a minimum of 13 years.



Ava White, 12, was fatally stabbed in Liverpool city centre after a Christmas lights switch-on last November. pic.twitter.com/hws4Pl7mYX