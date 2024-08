Condenan a Daniel Sancho a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta

El chef e influencer español Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, fue condenado este jueves en Tailandia a cadena perpetua por el brutal asesinato y descuartizamiento de su amante, el médico cirujano Edwin Arrieta. La sentencia, emitida por un tribunal de Koh Samui, reconoció la premeditación del crimen ocurrido en agosto de 2023, mientras la defensa del condenado anunció que apelará.

El juez del Tribunal Provincial de Samui, en el sur de Tailandia, explicó que la condena fue reducida de la pena de muerte a cadena perpetua debido a la cooperación del acusado. El hijo del actor Rodolfo Sancho fue declarado culpable de asesinato premeditado, desmembramiento, ocultación de cadáver y robo del pasaporte y destrucción de documento público del médico colombiano Edwin Arrieta, de 45 años, crímenes cometidos el 2 de agosto de 2023 en la isla turística de Koh Pha-ngan.

La Corte Provincial de Koh Samui confirmó la sentencia en un comunicado en el cual detalló que Sancho, de 30 años, también deberá pagar una compensación a la familia de Arrieta por 4,4 millones de baht (130.173 dólares) y 5% de intereses anuales.

Pero los abogados Marcos García-Montes y Carmen Balfagón, representantes de la familia de Sancho, indicaron al salir del tribunal que apelarán la sentencia. “Se va a recurrir, seguro, sin ninguna duda”, declaró García-Montes.

El pago de la compensación es una condición sine qua non para que Sancho pudiera pedir el traslado a España, lo que solo es posible después de al menos ocho años de cumplimiento de pena en Tailandia, momento entonces, en el que tendría que iniciar los trámites del acuerdo del traslado porque no hay convenio de extradición bilateral entre España y Tailandia.

García-Montes agregó que “el presidente (del tribunal) ha dicho que (Sancho) no es preso condenado, sino que es preso preventivo porque tiene derecho a recursos”. Los dos abogados no dieron más detalles sobre la apelación porque indicaron no haber recibido la sentencia completa que podría tardar algunos días en ser publicada.

Tanto la defensa como la acusación tienen un mes para presentar sus recursos. La defensa puede solicitar una prórroga de hasta cuatro meses y planea recurrir al Tribunal Supremo si es necesario. Todo el proceso de apelaciones podría durar un año.

Los abogados de Arrieta valoraron el fallo, al igual que su entorno. "Ha sido una sentencia justa. Tendrá que pagar; sabemos que se viene una apelación, pero no hay justificación para esa apelación", aseguró a EFE Victoria Jattin, amiga de la infancia de Arrieta tras conocer la sentencia.

El acusado es hijo del actor español Rodolfo Sancho, conocido por sus apariciones en exitosas series televisivas del país, y nieto del también intérprete Félix Ángel Sancho Gracía. Su madre es Silvia Bronchalo, también actriz en España. Ambos padres tienen 49 años y estuvieron en la audiencia judicial de este jueves.

"A seguir luchando siempre, a seguir luchando", dijo hoy el padre del acusado a los medios al salir del Tribunal, donde se leyó la sentencia a puerta cerrada en la que Daniel Sancho, de 30 años, estuvo presente.

Daniel Sancho admitió haber desmembrado a la víctima para poder esconder el cuerpo

La brutalidad del asesinato y la forma en que el hijo del actor español Rodolfo Sancho se deshizo del cuerpo de Arrieta generó gran consternación. El cadáver de Arrieta fue hallado desmembrado dejando una parte en una heladera de la habitación en donde Daniel Sancho se hospedaba.

Durante el juicio, el acusado relató que el crimentuvo lugar durante una acalorada disputa en la que el médico recibió tres golpes en la cabeza contra una pileta en la habitación del bungalow que compartían. El joven afirmó que la herida de arma blanca en el rostro del médico fue infligida después de su fallecimiento. “El cuchillo con el que corté el cadáver no estaba lo suficiente afilado. Me enojé y se lo clavé en la cara”, afirmó el joven, según un documento al que accedió el sitio 20 Minutos.

Además, no pudo precisar con exactitud la cantidad de fragmentos en los que dividió el cuerpo: “No recuerdo cuántos trozos, quizás 17 o 20 empaquetados en unas ocho o nueve bolsas, pero no recuerdo qué parte contenía cada una”, subrayó. “En ese momento no podía controlarme. Tenía miedo, confusión, muchas emociones... no podía controlarme”, afirmó en pleno juicio.

Durante el juicio se determinó que los restos del cirujano fueron guardados en bolsas de plástico que Sancho desechó en distintas partes de la isla, tanto en tierra como en el agua.

Además, otro abogado de la familia de la victima, Juan Gonzalo Ospina, aseguró que en el juicio quedó demostrado que Sancho había comprado cuchillos, bolsas de plástico y artículos de limpieza antes del crimen y los había guardado en la habitación donde se produjeron los hechos.

El caso se hizo público cuando recolectores de basura encontraron en un vertedero una pelvis y unos intestinos cortados, que pesaban alrededor de 5 kilos, dentro de un saco de fertilizante, según informó el Bangkok Post. Poco después, Sancho reportó la desaparición de Arrieta a la policía, lo que llevó a los investigadores a recolectar pruebas que vinculaban a ambos hombres, resultando en la detención e interrogatorio de Sancho.

La policía presentó una versión en la que afirmaba que Sancho había confesado el asesinato, alegando que lo había planeado porque Arrieta lo amenazó con deshonrarlo a él y a su familia al hacer pública su supuesta relación sexual. Sin embargo, Sancho, a través de su padre y sus abogados, rechazó esta versión, negando haber tenido una relación sexual con Arrieta y calificando las declaraciones como una distorsión de lo que realmente le dijo a la policía

Por ahora, el español seguirá encarcelado en Koh Samui mientras el departamento penitenciario de Tailandia decide dónde cumplirá la sentencia, señaló la abogada de la familia Arrieta.