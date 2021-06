El G-7 paralelo: surfers, ecologistas, ciudadanos y militantes organizaron preocupados por el cambio climático

Mientras los titulares de la cumbre del G-7 mantienen reuniones a puertas cerradas en el Castillo de Treganna, cientos de manifestantes organizaron la contracumbre del G 7. La ubicación y las restricciones sanitarias hicieron que no hubiera una masividad, como por ejemplo, la que hubo en Berlín. Por un lado los jefes de Estado de Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, Canadá, Japón y Reino Unido; por el otro, surfistas, ecologistas, ciudadanos y militantes de Oxfam, Another Way, y de Extinction Rebellion, con acciones coloridas y lemas varios. Y la preocupación por el cambio climático expresada de diferentes maneras.

"Salven a los océanos", uno de los lemas de Surfers Against Sewage.

En el caso de la ong Surfers Against Sewage (Surfistas contra las aguas residuales), sus integrantes se manifestaron en la playa de Gyllyngvase (Cornualles)para exigir a los líderes del G7 que tomen medidas para proteger el océano. Unas mil personas se lanzaron al agua con tablas de surf, kayaks, y otras pequeñas embarcaciones en un día de temperatura inusual: 29 grados.

Una de las escenas de las acciones de la ong Extinction Rebellion.

"Todo el mundo quiere manifestar su preocupación por los océanos. Hay conversaciones en curso en Carbis Bay sobre el medio ambiente y el cambio climático y el océano debe ser fundamental para ellos", dijo Hugo Tagholm, director ejecutivo de Surfers Against Sewage al diario local Cornwall Live. Tagholm afirmó que la protesta era necesaria para garantizar que el mensaje llegara, aunque destacó que los políticos estaban atentos a este tipo de reclamos."En los últimos dos o tres años hemos visto un cambio: líderes empresariales, políticos, y otros actores del podes están tirando en la misma dirección. Saben que hay que actuar, pero necesitamos que sean audaces.”

Cambio Climático fue el tema dominante de las acciones de la contracumbre del G-7.

Los integrantes de la organización humanitaria Oxfam se ubicaron en la playa de Falmouth, disfrazados de líderes mundiales: Boris Johnson, Joe Biden, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Yoshihide Suga, Justin Trudeau, Mario Draghi. Esta ong mundial tenía como lema que el Grupo de los 7 se comprometa a reducir aún más las emisiones de gases contaminantes y ayude a los más afectados por el cambio climático.La ong Extinction Rebellion recorrieron las calles de Falmouth. A diferencia de otras acciones algo violentas, estas vez los activistas de esta organización se manifestaron de forma pacífica y colorida. Cambio climático fue el tópico de las pancartas y reclamos. "Creo que debemos incorporar la emergencia del clima y la biodiversidad en la toda la agenda política. No se trata solamente de soluciones tecnológicas, sino de la responsabilidad de todo el sistema y de cambiar la forma en que consumimos para vivir en armonía con la naturaleza y nuestro planeta, en lugar de limitarnos a consumir", señaló Amy Bray, fundadora de la ONG conservacionista Another Way.

En las calles de Cornualles, otras de las acciones de la cumbre paralela del G7.

Así como el gobierno británico eligió Cornualles como sede de la cumbre del G7 por su belleza natural, para los diferentes grupos que organizaron las marchas, esa elección fue ideal. Lugares como Cornualles expone las consecuencias devastadoras del cambio climático.