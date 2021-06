Bezos, Musk, Bloomberg y Buffett en la mira: filtraron un informe fiscal que los compromete

Si la discusión por el cobro de impuestos en Estados Unidos fuese un cuadrilátero, de un lado estaría Joe Biden y del otro un grupo formado por los hombres más ricos del mundo. Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg y Warren Buffett estarían amontonados en una esquina con los guantes puestos y preparados para atajar el golpe. Y esta semana un cross les llegó, aunque no fue dado directamente por el presidente. Gracias a una filtración de documentos del Servicio de Impuestos Internos (IRS), se descubrió que los 25 multimillonarios más poderosos de Estados Unidos eludieron impuestos durante los últimos años. La información fue revelada por ProPublica –una ONG dedicada a investigar cuestiones de interés público–, y demuestra que ese grupo contribuye menos que los norteamericanos de ingresos medios. El período analizado comienza en 2014 y finaliza en 2018. En los documentos figuran los impuestos que pagaron los multimillonarios y esos datos fueron contrastados con sus fortunas según las cifras publicadas por Forbes. De esa forma, se llegó a un “rango de impuesto real” que exhibe los verdaderos pagos que hicieron al sistema. Estos 25 hombres más ricos de Estados Unidos lograron ganancias por US$ 400 mil millones durante los años estudiados y pagaron impuestos federales por US$ 13 mil millones. A simple vista, parece un número enorme pero cuando se obtiene el “rango de impuesto real”, el resultado es de 3,4% en impuestos. Mientras tanto, un ciudadano promedio con ingresos por US$ 70 mil dólares al año, pagó 14% en concepto de impuestos federales.

Viveza y estrategia. “El Departamento de Hacienda tomará medidas contra los multimillonarios que hacen trampas con los impuestos”. Muchos se sorprendieron cuando escucharon esas palabras en boca de Joe Biden. El actual presidente de Estados Unidos está decidido a otorgar dinero a los más necesitados y busca afrontar ese gasto con impuestos a los más ricos, y con modificar las leyes para que paguen lo que corresponde. Luego de la investigación de ProPublica, la gran pregunta es si Biden cumplirá su promesa y tomará medidas contra Bezos, Musk, Buffett y el resto de ese selectísimo club. De todos ellos, el que más dinero evitó pagar en impuestos fue Buffett. El inversor y empresario registró una fortuna de US$ 24 mil millones y pagó US$ 23 millones en impuestos, es decir un 0,10% en el “rango de impuesto real”. El aporte de Bezos fue de 0,98 %; Musk, 3,27%.

A eso se suma que en los documentos filtrados se destacan años donde no pagaron nada de impuestos federales.

Bezos lo consiguió en 2007 y 2011, Musk en 2018 y el inversionista George Soros tiene un récord por no contribuir durante tres años consecutivos. El caso del dueño de Amazon es uno de los más sorprendentes porque si bien es el hombre más rico del mundo con US$ 200 mil millones, pidió todas las reducciones posibles. Hasta las relacionadas con sus hijos.

Ninguno de los nombrados cometió actos ilegales desde un punto de vista técnico. Lo que hicieron fue utilizar su poder y riqueza para encontrar “vacíos legales” que les permitieron pagar menos o no pagar los impuestos. “No sumaré una carga fiscal adicional a la clase media. Creo que es justo y fiscalmente responsable que los más ricos paguen más”, aseguró Biden al señalar que el sistema debe cambiar.

Idas y vueltas. Los multimillonarios que aparecen en la investigación fueron consultados para dar su posición al respecto. Fiel a su estilo provocador, Elon Musk respondió con un “?” a la pregunta; Bezos prefirió no contestar. Distinta fue la postura de Buffett, que sí dialogó con ProPublica. Él fue el más criticado de todos porque suele decir que los ricos deben pagar más pero aun así eludió miles de millones en impuestos. “El actual sistema de pagos de impuestos está mal y debe ser corregido”, asumió Buffett. “Estas cantidades de fortunas no son deseables para nuestra sociedad”. Quienes se sumaron a las críticas contra los multimillonarios fueron los miembros de Millonarios Patriotas, una asociación de personas ricas de Estados Unidos que piden pagar más impuestos. “Estos informes no nos sorprenden porque sabemos que estos hipermillonarios tienen poder para evitar pagar impuestos”, señalaron. “Debemos mejorar las herramientas para que no lo hagan más”. El grupo está conformado por varios millonarios pero entre ellos se destacan Morris Pearl, un ex financista de BlackRock (uno de los principales acreedores de Argentina), Abigail Disney, productora de cine y sobrina nieta de Walt Disney, y Stephen Prince, un reconocido inversor estadounidense. Hace pocas semanas organizaron una marcha a las mansiones de Bezos para exigir que pague más impuestos y cada vez son más las protestas contra el hombre más rico del mundo por sus pocas contribuciones.