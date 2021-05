24 millones de dólares por año en seguridad para proteger a Mark Zuckerberg

Muchos de nosotros pasamos la mayor parte de 2020 atrapados en nuestros hogares, sin poder viajar, asistir a eventos en vivo, ver una película en una pantalla grande o reunirnos con amigos y familiares fuera de nuestro círculo estrecho. Pero a juzgar por las divulgaciones corporativas, parece que estas restricciones no se aplicaron a un pequeño subconjunto de personas, específicamente a ejecutivos de empresas que cotizan en bolsa.

¿Cuándo fue la última vez que asistió a un evento deportivo importante? Para mí, fue un juego entre los Dodgers y los Mets en el Citi Field en septiembre de 2019. Sin embargo, los ejecutivos de Live Nation Entertainment Inc. recibieron más de $100.000 en “entradas a ciertos eventos de la industria musical y deportiva” en el año 2020, de acuerdo a un documento regulatorio de la compañía. Eso es aproximadamente la mitad de lo que obtuvieron en 2019, pero sigue siendo bastante impresionante dado que la compañía informó en mayo de 2020 que un 80% de los programas habían sido cancelados. Live Nation no respondió a una solicitud de comentarios.

¿Qué tal un viaje? Recientemente realicé un viaje por el país por primera vez desde febrero de 2020. Pero Cognizant Technology Solutions Corp., con sede en Nueva Jersey, reveló que había gastado US$217.000 en 2020 en proporcionar a su director ejecutivo, Brian Humphries, con sede en Londres, un apartamento en la ciudad de Nueva York “como resultado de sus frecuentes viajes a nuestra oficina de Nueva York”. Eso es más del doble de lo que la compañía gastó para el apartamento de Humphries en 2019, a pesar del fuerte descenso en los precios de los alquileres de la ciudad de Nueva York en 2020. Asumió el cargo de director ejecutivo en marzo de 2019. Un portavoz de Cognizant dijo que el contrato de arrendamiento se renovó en 2020 “antes de que el mundo conociera la gravedad de la pandemia”.

Algunas compañías prescindieron de los apartamentos corporativos, un beneficio popular entre los altos ejecutivos. La compañía de biotecnología Seagen Inc. reveló que si bien había gastado US$165.000 en 2020 en viviendas corporativas y viajes para el director médico, Roger Dansey, suspendió el alquiler de su apartamento corporativo porque “los viajes a nuestra sede corporativa eran limitados” debido al covid-19. Una portavoz de Seagen dijo que la compañía no tenía planes de restablecer el beneficio. Después de pagar US$77.000 en 2020 para alquilar un apartamento en Seattle para el director ejecutivo, Scott McFarlane, el proveedor de software tributario Avalara pagó otros US$24.000 para rescindir el contrato de arrendamiento en octubre. Avalara no ofreció comentarios.

Los costos seguridad fueron otro gran ítem. Workday, compañía de software con sede en Silicon Valley, reveló que gastó US$2,6 millones en 2020 para mantener a salvo al director ejecutivo, Aneel Bhusri, un incremento de más de cuatro veces respecto de 2019. La compañía atribuyó el costo adicional al covid-19, que requirió que Bhusri dividiera su tiempo entre dos residencias, y a una amenaza no especificada para miembros de la familia que estaba distrayendo al ejecutivo. Workday no proporcionó más comentarios.

Sin embargo, el mayor beneficio para la industria de la seguridad provino de los ejecutivos de Facebook Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg, cuya seguridad tuvo un costo para la compañía en 2020 de US$24 millones y US$7,6 millones, respectivamente. La compañía dijo que los gastos se elevaron en 2020 debido a “los costos relacionados con los protocolos de seguridad durante la pandemia de covid-19, el aumento de la cobertura de seguridad durante las elecciones estadounidenses de 2020 y al alza de los costos en el mercado de personal de seguridad”. Un portavoz de Facebook agregó que “el Sr. Zuckerberg es uno de los ejecutivos más reconocidos del mundo, debido, en gran medida, al tamaño de nuestra base de usuarios y nuestra exposición continua a los medios de comunicación globales, la atención legislativa y regulatoria”.

Mark Zuckerberg ya tiene más de u$s 100.000 millones

Todas estas divulgaciones son teóricamente visibles para los accionistas que pagan por dichos requerimientos, pero uno debe estar dispuesto a analizar detenidamente las declaraciones regulatorias. Las empresas generalmente presentan la información dentro de “todas las demás compensaciones” en gráficos que las resumen, una divulgación exigida por la Comisión de Bolsa y Valores, y luego agregan detalles relevantes en notas al pie de página, a menudo en tipografía muy pequeña. A eso lo llamo una divulgación sin divulgar: existe, pero solo es accesible para aquellos que están determinados a conocer la información.

El juez de la Corte Suprema Louis Brandeis escribió que “se dice que la luz solar es el mejor desinfectante”. Por lo que puedo decir, aún no ha tenido un gran efecto de limpieza en los beneficios corporativos.