La grieta menos esperada: ricos vs. ultrarricos por la suba de impuestos

De las muchas imágenes y acciones mediáticas que el mundo en pandemia ofrece desde 2020, la de la grieta entre “ricos versus muy ricos” quizá sea de las que sorprenden. Mientras en la Argentina, algunos millonarios buscan artilugios legales para no pagar el aporte solidario y extraordinario, en los Estados Unidos un grupo de millonarios generó a mitad de semana una protesta para exigir que sus pares, más ultramillonarios y grandes corporaciones, no solo paguen más impuestos a la riqueza, sino que tampoco los evadan con esos vacíos legales que el sistema tributario habilita a los ubicados en la cima de la pirámide. Por supuesto no fueron movilizaciones masivas, sino que hubo camionetas con carteles y algunas personas que se ubicaron, por ejemplo, frente a dos de las casas de Jeff Bezos, también en la del congresista líder de la minoría (hoy republicana); frente al Capitolio, en Wall Street y en la Cámara de Comercio. Quienes organizaron esta protestas en Washington y en Nueva York son los Patriotic Millionaires, una organización que dirige Morris Pearl, un ex ejecutivo de BlackRock, el fondo de inversión que –casualmente–es uno de los grandes acreedores de la Argentina. De hecho su CEO, Larry Fink, fue anfitrión de Macri presidente en dos de sus viajes a Estados Unidos.

Los Patriotic Millionaires son norteamericanos de alto poder adquisitivo, líderes empresariales e inversores que se autodefinen como “orgullosos traidores a su clase”. En 2010 se unieron preocupados por “la concentración desestabilizadora de la riqueza y del poder en Estados Unidos”.

Y su misión: “construir un país más estable, próspero e inclusivo, con representación parlamentaria equitativa, salarios dignos para todos los trabajadores y un sistema fiscal justo. Los lineamientos que planteó Joe Biden en los 100 de su gobierno alentó esta acción contra personas e instituciones que ellos definen como las de mayor poder para hacer –y pagar– lobby parlamentario y trabar el aumento a la riqueza y la legislación anti evasión que planteó la nueva gestión presidencial.

Por eso, en los distintos posteos en redes que acompañaron a acción pública de hace unos días, reforzaron la necesidad de aumentar los impuestos a las corporaciones y a los norteamericanos que ganan más de 400 mil dólares al año. Sobre todo si Biden necesita juntar las cifras que planteó en ese famoso discurso de los 100 días, para solventar dos de sus programas basales: 2 trillones de dólares para motorizar obras públicas, y 1,8 trillones para planes sociales.



Recambio vip

Mientras se recupera de su segunda convalecencia por estar con covid, Jorge Anzorreguy es el personaje con más posibilidades de convertirse en el presidente del Tortugas Country Club. Por ahora, tras la muerte de Frankie Dorignac, el conocido abogado goza de una “presidencia interina” en reposo.

Millones de audiencia

Máxima dio una entrevista extensa por sus 50 años. Hacía una década que no lo hacía y hubo la noche del lunes 3,2 millones de holandeses viendo el reportaje de casi 90 minutos. En un momento, ella lee en español un fragmento del poema La poesía, de Pablo Neruda. La elección del texto fue de Máxima, pero la presencia del libro en la entrevista fue un regalo de Matthijs van Nieuwkerk. Este periodista lo eligió porque “unió” el año del nacimiento de Máxima –1971–con el de otorgamiento del Nobel al escritor chileno.