Controversia en Reino Unido por donación millonaria de la familia de Osama bin Laden al príncipe Carlos

El príncipe Carlos, heredero del trono británico, aceptó una donación de un millón de libras esterlinas (1,19 millones de dólares) para su fundación benéfica por parte de la familia del terrorista Osama bin Laden, el cerebro detrás de los ataques del 11-S en Nueva York y Washington.

Aunque no hay indicios de que los miembros de la familia saudita hayan actuado mal, la revelación hecha por el diario británica The Sunday Times resulta controvertida porque aumenta el escrutinio sobre las organizaciones benéficas del príncipe, que recientemente se vieron sacudidas por varias acusaciones de delitos.

El Fondo Benéfico del Príncipe de Gales (The Prince of Wales’ Charitable Fund o PWCF), creado en 1986, no está regulada por la Comisión de Organizaciones Benéficas, sino que está registrada en el organismo escocés de regulación de organizaciones benéficas.

Según el periódico, varios de sus asesores instaron a Carlos a no aceptar la donación del patriarca de la familia Bin Laden, Bakr, y de su hermano Shafiq -ambos hijos de Mohammed bin Awad bin Laden, un multimillonario saudí de origen yemení padre del líder terrorista Osama-.

En el artículo no se insinúa la relación de los hermanos bin Laden con el terrorismo o con acciones ilegales o irregulares.

Sin embargo, Carlos aceptó la donación al PWCF cuando se reunió con Bakr en su residencia londinense de Clarence House, en 2013, a pesar de las objeciones de los asesores del fideicomiso y de su oficina.

Un portavoz de la oficina del príncipe dijo "El Fondo Benéfico del Príncipe de Gales nos ha asegurado que se llevó a cabo una diligencia debida exhaustiva al aceptar esta donación. La decisión de aceptar fue tomada únicamente por los fideicomisarios de la organización benéfica y cualquier intento de caracterizarla de otra manera es falso".

Ian Cheshire, presidente de PWCF, dijo que la donación fue acordada por los cinco fideicomisarios en ese momento.

"La donación de Sheikh Bakr bin Laden fue cuidadosamente examinada por los fideicomisarios de PWCF", dijo Cheshire, quien sostiene que "se llevó a cabo una investigaciones de diligencia debida, obteniendo información de una amplia gama de fuentes , incluido el gobierno".

Una fuente de la Fundación le dijo a la BBC que "los pecados del padre" -ese es Osama Bin Laden- no deberían descalificar a otros miembros de la familia para hacer una donación y agregó que la donación había sido aprobada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Osama Bin Laden encabezaba la lista de los "más buscados" de Estados Unidos cuando ordenó los ataques terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001, que mataron a casi 3.000 personas, incluidos 67 británicos. Fue asesinado por las fuerzas estadounidenses en 2011.

La BBC cuestionó la decisión de Carlos preguntándose si el príncipe o su círculo íntimo realmente pensaron que sería una buena idea tomar dinero de los Bin Laden o si pensaron que estaba bien siempre y cuando nunca se hiciera público.

"Porque una vez que fuera público, sin importar cuántos controles se hicieran y se siguieran las reglas, siempre se vería horrible", opinaron en la cadena estatal británica.

"Los ministros y parlamentarios se rigen, al fin y al cabo, por las urnas. La Familia Real deriva su posición y autoridad de un lugar diferente, de una aceptación establecida por parte del público de que, en general, aportan crédito al país", sostuvo la BBC.

Y luego se pregunta: "¿Encaja en este modelo de monarquía una donación de los Bin Laden, por muy lejana que sea la maldad de un hijo repudiado?".

En febrero, la policía británica inició una investigación sobre otra de las fundaciones benéficas de Carlos por un escándalo de dinero a cambio de honores en el que estaba implicado un empresario saudita.

El director de la Fundación del Príncipe, Michael Fawcett, renunció a su cargo el año pasado tras una investigación interna sobre las acusaciones, entre ellas, sus vínculos con un ciudadano saudita.

El hombre, el magnate Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, había donado grandes sumas a proyectos de restauración de especial interés para Carlos.

Fawcett, antiguo ayudante de cámara del Príncipe de Gales y cercano al heredero de la reina Isabel II desde hace décadas, habría coordinado los esfuerzos para conceder un honor real e incluso la ciudadanía británica a Mahfouz. Mahfouz niega haber hecho nada malo.

La Comisión de Organizaciones Benéficas, que registra y supervisa estos organismos en Inglaterra y Gales, dijo en noviembre que había abierto una investigación formal sobre las donaciones recibidas por el fideicomiso benéfico de Mahfouz destinadas a la fundación del príncipe.

Mientras tanto, la semana pasada, se reveló que el príncipe Carlos recibió bolsas que contenían 3 millones de euros en efectivo durante unas reuniones que mantuvo en 2015 con el ex primer ministro de Qatar, el jeque Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani.

The Sunday Times informó que el efectivo fue entregado al hijo de la reina Isabel II en un maletín en una ocasión, una bolsa de viaje en otra, así como en bolsas Fortnum & Mason, los grandes almacenes de lujo que tienen una orden real para abastecer a la familia del príncipe con comestibles.

Cada pago fue depositado en las cuentas de PWCF y no hay indicios de que los pagos fueran ilegales.

Un portavoz del príncipe dijo que el dinero entregado por el jeque qatarí "se pasó de inmediato a una de las organizaciones benéficas del príncipe que llevó a cabo los convenios apropiados y nos aseguró que se siguieron todos los procesos correctos".

