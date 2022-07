Meghan Markle se casó con Harry para ser famosa, según un nuevo libro que la retrata como iracunda y manipuladora

La actriz estadounidense y duquesa de Sussex, Meghan Markle, es retratada como "explosiva", "impredecible" y "manipuladora" en una nueva biografía ella y su marido, el príncipe Harry.

En las páginas de su libro Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors, el biógrafo Tom Bower asegura, entre otras cosas, que la actriz se casó con el nieto de la reina Isabel solo para ser famosa.

Meghan, actriz de la serie televisiva "Suits" se casó con el príncipe Harry en 2018, tuvo a su primer hijo (Archie) en 2019, y causó una tormenta en palacio cuando se fue con su familia a EEUU.

Durante su estadía en el palacio de Kensington Meghan mostró su peor cara y recibió denuncias por maltrato y bullying que llegaron a los medios británicos y los tribunales de justicia.

La duquesa "hizo llorar a la gente con su tono pasivo agresivo", incluida su cuñada, Kate Middleton (esposa del príncipe Guillermo) y exigió vuelos de primera clase y alojamiento de lujo para viajes de negocios antes de reunirse con el príncipe Harry, dijo Bower.

Bower, periodista, exproductor de la BBC, y uno de los biógrafos más temidos por los famosos y pasó los últimos 12 meses recopilando información sobre la duquesa.

El autor citó en su libro a un socio comercial que describió a la actriz como "una de las personas más desagradables con las que había tratado".

Tom Bower admitió en una entrevista que las fuentes que consultó son personas a las que "no les agradaba" Meghan porque ella le advirtió a la gente de su entorno que no hablaran con él.

"Ella les dejó bastante claro a todos sus amigos y a las personas que trabajan para ella que no me hablaran, así que fue una lucha bastante cuesta arriba, pero tuve suficientes personas para hablar conmigo, más que suficiente", reconoció el autor.

El libro relata, entre otros episodios, una visita a Londres (2016) para negociar la publicación de un libro con una agencia literaria. En ese momento Meghan "se puso furiosa" después de encontrarse con un loro enjaulado en exhibición en el hotel y se negó a hospedarse allí.

"Durante los meses anteriores, muchos en la agencia desconfiaban de su cliente. Pensaron que el estado de ánimo de Meghan era impredecible", escribió Bower. "Regularmente llamaba a la agencia para exigir que hicieran reservas en restaurantes o eventos antes de su llegada a Londres. Inevitablemente, cancelaría o cambiaría sus requisitos".

Bower escribe que Meghan procedió a "dirigir su veneno" a agente porque no estaba contenta con su decisión de incluir un capítulo sobre la atracción sexual en su libro. "Parecía disfrutar humillando a la gente", continúa el libro.

Según los informes, el agente literario describió a Meghan como "una de las personas más desagradables con las que hemos tratado".

El autor afirmó además que Meghan se casó con el príncipe Harry solo para hacerse famosa y que "pensó que la familia real sería como Hollywood", recordando que su papel en la serie de TV no era tan conocido.

Bower afirmó que una vez que Meghan se dio cuenta de que la familia real era "mucho trabajo y poca recompensa", ya no le gustó y comenzó a presionar a su marido para escapar del palacio.

"Es incorrecto decir que ella era una actriz famosa, no lo era, era una actriz de tercera categoría, Suits solo fue vista por un millón de personas", recordó el biógrafo.

Durante una entrevista televisiva en la que el presentador le recordó a Bower que Meghan Markle apareció en la tapa de Vanity Fair antes de casarse con Harry, el autor respondió: "Hasta que conoció a Harry, incluso Graydon Carter, el editor de la revista que encargó el artículo, nunca había oído hablar de ella ni de Suits".

"Le acaban de decir que cualquiera que se case con Harry será famoso y ella lo fue", explicó. "Ella le dijo a su padre 'quiero ser famosa, quiero caminar por la alfombra roja' y al casarse con Harry logró exactamente esa ambición", relató.

El biógrafo continuó diciendo que cree que la familia real se esforzó mucho por acomodar a Meghan y hacerla sentir parte de ella.

"La gente estaba muy emocionada por el hecho de que vendría una niña de raza mixta", dijo. Sin embargo, algo "salió mal". "Ambas partes tienen la culpa, pero creo que la culpa recae principalmente en Meghan, quien no creo que entendiera la monarquía", afirmó.

Uno de los episodios más controvertidos del libro relata la riña de Meghan con la duquesa de Cambridge sobre el largo del dobladillo de la princesa Carlota (hija de Guillermo y Kate), que actuó como dama de honor en la boda en Windsor.

Si bien todas las fuentes consultadas por Bower afirmaron que el maltrato de Meghan fue tan grande que la duquesa terminó llorando, la actriz se ocupó de difundir otra versión.

Durante la entrevista que Harry y Meghan dieron a Oprah Winfrey en marzo de 2021, ella dijo que fue al revés: "Kate estaba molesta por algo, pero se hizo cargo y se disculpó y luego ella me trajo flores".

"No fue una confrontación, y en realidad creo que sea... No creo que sea justo para ella entrar en detalles porque se disculpó", dijo. "Lo que fue difícil de superar fue que me culparan por algo que no solo no hice, sino que me sucedió a mi".

Meghan repitió que "todos en la institución (la monarquía) sabían" que ella no había hecho llorar a Kate con su trato, sino todo lo contrario.

En el libro, Bower también dijo que Kate estaba "cansada" después del nacimiento de su tercer hijo, (semanas antes de la boda), y que estaba "irritada por las quejas de que Meghan acosaba a su personal" en el palacio de Kensington.

El autor escribió que un miembro del staff del palacio dijo que la duquesa de Sussex ya mostraba, incluso antes de casarse con el príncipe, "poca simpatía por los que estaban fuera de su círculo".