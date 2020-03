Coronavirus: en el peor escenario, 2 millones de personas podrían morir en EEUU

El principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno estadounidense, Anthony Fauci, dijo este domingo que los Estados Unidos necesitan medidas agresivas para evitar que la pandemia de coronavirus llegue a matar a hasta 2 millones de personas. En una entrevista televisiva, el médico aseguró que le gustarían que el gobierno de Donald Trump sea "mucho más agresivo y criticado por reaccionar de manera exagerada" en lugar de no estar preparado para la crisis.

Miembro clave del grupo de trabajo sobre coronavirus de la administración Trump, Fauci también advirtió que los jóvenes “no son inmunes” y que muchos podrían “terminar gravemente enfermos. "Los estadounidenses deberían estar preparados para tener que hacer mucho más de lo que lo estamos haciendo como país", dijo en la cadena televisiva NBC. "Todos deben comprometerse a distanciarse socialmente", agregó.

"Tenemos que tomarnos muy en serio esto: por un tiempo, la vida ya no será como solía ser en los Estados Unidos", dijo el experto en enfermedades infecciosas del Instituto Nacional de Salud. Admitió además que los estadounidenses aún no vieron lo peor del coronavirus: actualmente hay 3.000 casos, pero dijo que “es posible” que la cifra de muertos alcance los 2 millones en el país norteamericano si fracasan todos los esfuerzos para mitigar el brote.

Fauci hizo referencia a un análisis publicado por el diario The New York Times, que detalla que, en el "peor de los casos", podría haber casi 2 millones de muertes en los Estados Unidos por Covid-19. Fauci dijo a ABC News en una entrevista que esto efectivamente sucederá si Estados Unidos no hiciera nada para responder al virus, o si las mitigaciones y las contenciones no tienen éxito. Agregó, sin embargo, que "no hay país ni nadie en el mundo que esté perfectamente preparado".

“Entre 160 y 214 millones de personas en los Estados Unidos podrían infectarse en el transcurso de la epidemia, según una proyección que abarca el rango de los cuatro escenarios”, publicó el New York Times. Citando expertos, el diario dice que “eso podría durar meses o incluso más de un año, con infecciones concentradas en períodos más cortos, escalonados en el tiempo en diferentes comunidades” y agregó en ese sentido que entre “200.000 y 1,7 millones de personas podrían morir”.

Los cálculos basados ​en los escenarios del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Sugieren que entre 2.4 y 21 millones de personas podrían requerir hospitalización, lo que supondría el colapso del sistema sanitario, dijo el New York Times.

Este fin de semana, el número de muertos por coronavirus en el mundo superó los 6 mil, de los cuales 2 mil se encuentran en Europa, mientras los contagios se convierten cada vez en más dramáticos y ascienden a los casi 168 mil, de los cuales la mayoría están en China, seguida por Italia y España. La pandemia de coronavirus causó en Europa más de 2.000 muertos, y más de 6.000 en todo el mundo, de los cuales 2.000 se registraron en Europa.

A finales de 2019, China informó de un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, causado por una nueva cepa de coronavirus. El virus fue denominado SARS-CoV-2, y la enfermedad que provoca, COVID-19. Solo en China existen (al 15 de marzo) unos 81.000 casos confirmados, incluyendo 3.199 decesos, mientras que a nivel mundial los casos rozan los 170.000, y el total de las muertes, las 6.500. En Europa se contabilizan 160.000 casos, siendo Italia y España los países más afectados.

Donald Trump cerró los viajes desde ciertos países desde el principio, como China, donde se originó el virus, y más recientemente canceló los viajes desde Europa. Expertos señalan que el próximo movimiento de Trump podría ser cerrar o imponer restricciones de viaje dentro del territorio después de declarar la emergencia nacional el viernes pasado.

DS