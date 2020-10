Coronavirus: pausa en la campaña de cara al round final

Ariel González Levaggi*

Luego del debate del martes pasado, la campaña entrará en un raro impasse debido a la confirmación del contagio de Donald y Melania Trump. El jefe de Estado tiene coronavirus. Su relación con el virus ha sido problemática con intervenciones públicas restándole importancia, acusando a China por la pandemia y anunciando su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El presidente norteamericano tiene que enfrentar la enfermedad en el último tramo de la campaña presidencial. Mientras Joe Biden le desea una rápida recuperación, los aliados de Trump aprovechan para mostrar fortaleza en la debilidad.

En este contexto es importante plantearse tres preguntas: ¿Cuál es el balance de la campaña hasta el día de la fecha? ¿Cuáles son las posibles consecuencias para el proceso electoral de la afección de Trump? ¿En que medida el mundo se verá afectado luego del 3 de noviembre?

Las encuestas muestran que Biden está liderando las preferencias nacionales, al mismo tiempo que más de la mitad de los encuestados suele desaprobar la gestión presidencial de Trump. En ambos casos, parecería que Biden se encuentra en una mejor posición que Hillary Clinton en 2016. Sin embargo, en el sistema electoral estadounidense eso no es definitorio ya que la definición está centrada en una serie de ‘estados disputados’ (battleground states) en los que todavía no está clara hacia donde irían alrededor de un tercio de los 538 electores. Biden sonríe, pero no se puede confiar demasiado. La moneda está en el aire.

En un contexto de crisis económica y polarización política, el test positivo de Trump no cambiará demasiado la dinámica electoral de una campaña de acusaciones cruzadas. Si bien ahora criticar a Trump no es muy redituable, la fórmula Joe Biden-Kamala Harris podrá continuar con su intenso ritmo de visitas en los ‘estados disputados’. El actual presidente deberá esperar una pronta recuperación que le permita volver a escena físicamente a la expectativa de un posible efecto empatía. En el caso de un deterioro mayor de la salud de Trump, el escenario se podría alterar radicalmente. Sin embargo –citando al físico cuántico Niels Bohr–, es sumamente difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro.

Finalmente, los resultados de las elecciones plantean dos escenarios bastante disímiles para el mundo. Trump ofrece una continuidad en términos de un mundo más fragmentado forzando posicionamientos entre los Estados Unidos y la República Popular China, además de privilegiar aquellos socios afines políticamente a su conservadurismo popular como el caso de Bolsonaro en Brasil. Sin embargo, Trump tiene un activo importante. No ha resuelto ninguna crisis internacional con el uso de la fuerza, además de mediar en un nuevo acuerdo de paz en Medio Oriente de Israel con Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. Aunque difícilmente veamos un regreso a la era Obama, Biden promete el retorno a un esquema multilateral sostenido en los socios tradicionales, mayor previsibilidad y apoyo a los esquemas de cooperación internacional, aunque China y Rusia seguirán en la mira.

*Director del Programa de Estudios sobre los Estados Unidos (UCA) y Secretario Ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales (CEI-UCA) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina.