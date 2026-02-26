Noticias falsas e imágenes con IA amplificaron el pánico tras la muerte de “El Mencho” en México

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, considerado el capo más poderoso de México y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo desató una ola de violencia en distintas regiones del país. También provocó una crisis informativa marcada por noticias falsas, teorías conspirativas e imágenes generadas con inteligencia artificial que multiplicaron el pánico entre la población.

Mientras se registraban bloqueos, incendios y enfrentamientos armados en al menos 20 estados, millones de personas recurrieron a las redes sociales para entender qué estaba ocurriendo. Allí encontraron información real mezclada con contenidos manipulados que presentaban un escenario aún más caótico del que efectivamente se vivía.

Según datos oficiales, más de 70 personas murieron durante la jornada inicial de violencia, en su mayoría integrantes de fuerzas de seguridad y miembros del crimen organizado.

El gobierno mexicano informó que identificó entre 200 y 500 publicaciones falsas, muchas de ellas diseñadas para generar temor. Entre 20 y 30 contenidos superaron las 100.000 visualizaciones, ampliando rápidamente su alcance.

Un estudio del Tecnológico de Monterrey reveló que: entre el 35% y el 40% del contenido contenía información fuera de contexto, más de una cuarta parte incluía datos engañosos, y otro porcentaje similar estaba compuesto por material manipulado o creado con inteligencia artificial.

Entre los ejemplos más difundidos aparecieron videos que mostraban supuestos ataques armados en el aeropuerto de Guadalajara, estampidas de pasajeros o aviones incendiados. También circularon versiones falsas sobre turistas estadounidenses secuestrados y rumores sobre la evacuación de autoridades políticas.

La presidenta Claudia Sheinbaum denunció públicamente la situación: “Hubo muchas noticias con muy mala intención, buscando generar terror”, afirmó durante una conferencia.

Cuando la realidad y la ficción se mezclan

El contexto de violencia real facilitó que la desinformación fuera creíble. El CJNG posee una reputación de extrema brutalidad, con antecedentes como el derribo de un helicóptero militar y ataques coordinados contra fuerzas de seguridad.

En ciudades como Guadalajara, muchos ciudadanos dependen habitualmente de redes sociales y chats comunitarios para saber si es seguro salir de sus casas. Esa dinámica hizo que, ante la crisis, la línea entre información y rumor se volviera casi invisible.

“No sabía qué era cierto y qué era falso”, relató una vecina mientras caminaba con sus hijos por calles que comenzaban a recuperar la normalidad tras los disturbios.

Especialistas en crimen organizado señalaron que parte del contenido pudo haber sido impulsado por actores vinculados al propio narcotráfico. La investigadora Vanda Felbab-Brown, de la Brookings Institution, advirtió que los grupos criminales han invertido en presencia digital y manejo tecnológico.

Según explicó, algunas imágenes virales —con tomas aéreas perfectas o escenas hiperrealistas— evidenciaban el uso de herramientas de IA capaces de simular situaciones de guerra urbana.

El resultado fue un fenómeno de pánico amplificado digitalmente, donde la percepción del caos superó en muchos casos a los hechos reales.

Miedo, desconfianza y redes sociales

Aunque autoridades mexicanas y la embajada de Estados Unidos comenzaron a desmentir rumores pocas horas después, la desconfianza hacia las fuentes oficiales dificultó frenar la propagación de versiones falsas.

Muchos ciudadanos permanecieron encerrados durante horas por advertencias virales que anunciaban ataques masivos o asesinatos indiscriminados tras determinada hora.

Paradójicamente, algunos residentes reconocieron que la avalancha de información —aunque falsa— también llevó a extremar precauciones. “Sembró un miedo inmenso, pero hizo que la gente se cuidara”, admitió una estudiante universitaria.

La crisis dejó en evidencia que las guerras del narcotráfico ya no se libran solo en las calles, sino también en el terreno digital. La combinación de violencia real, redes sociales e inteligencia artificial creó un escenario donde la desinformación se convirtió en un arma capaz de paralizar ciudades enteras.

LB/DCQ