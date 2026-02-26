¿Desencadenará la lucha por suceder a “El Mencho” una nueva ola de violencia en México?

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, marcó un punto de inflexión en la estrategia de seguridad mexicana. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido el domingo en Tapalpa, en el estado de Jalisco, durante un operativo de fuerzas especiales mexicanas con apoyo de inteligencia estadounidense.

El fallecimiento del capo, considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del país, fue presentado como un triunfo para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la respuesta del cartel fue inmediata y coordinada: enfrentamientos armados, bloqueos en rutas estratégicas y quema de vehículos, comercios y bancos en 20 de los 32 estados del país. Especialistas en seguridad advierten que estas acciones no fueron meramente una represalia, sino una demostración de fuerza.

Tras la muerte del "Mencho", resurgen los secretos de su peligrosa banda en Argentina

¿Habrá una transición ordenada o una guerra interna?

El CJNG, que según expertos académicos cuenta con más de 30.000 integrantes, operaba bajo una estructura vertical y centralizada bajo el mando férreo de Oseguera. Su liderazgo mantenía cohesionado a uno de los grupos criminales más expansivos y violentos de México.

Para el analista en seguridad nacional Raúl Benítez Manaut, el interrogante central es si existirá una transición pactada dentro de la cúpula del cartel o si la organización caerá en una disputa interna por el poder. Una fractura en la estructura de mando podría derivar en una guerra entre facciones, multiplicando la violencia no solo en Jalisco, sino también en regiones clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

¿Quién podría suceder a “El Mencho”?

El poder de Oseguera dentro del CJNG era tan dominante que muchos analistas creen que pudo haber designado a un sucesor antes de su muerte. En 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Julio Alberto Castillo Rodríguez —yerno de Oseguera— como posible heredero del liderazgo. Castillo opera desde el estratégico puerto de Manzanillo, facilitando el ingreso de precursores químicos utilizados para la producción de fentanilo y otras drogas sintéticas destinadas al mercado estadounidense.

México detalla la caída de su líder criminal más buscado

De confirmarse esa sucesión, podría mantenerse la cohesión interna del cartel. Pero si otros líderes regionales disputan el control, el escenario podría tornarse mucho más violento.

México detalla la caída de su líder criminal más buscado

Por su parte, la ofensiva criminal tras la muerte de “El Mencho” sembró temor en amplias zonas del país. Según el exagente de la DEA Mike Vigil, el mensaje del CJNG fue claro: demostrar que, pese a la caída de su líder, conserva poder operativo y capacidad de intimidación frente al Estado y grupos rivales.

El gobierno federal desplegó miles de efectivos en Jalisco y otros estados estratégicos. No obstante, algunos especialistas advierten que el verdadero desafío no era abatir al líder, sino controlar las consecuencias posteriores. Si el Estado no logra estabilizar la transición dentro del CJNG o contener una eventual fragmentación, México podría enfrentar una nueva ola de violencia ligada a la disputa por rutas de narcotráfico, territorios y control logístico en el Pacífico y el altiplano central.

La muerte de “El Mencho” representa, en el corto plazo, un triunfo político y militar. Pero el desenlace dependerá de si el gobierno logra evitar que ese golpe estratégico se transforme en el detonante de un conflicto aún mayor.

