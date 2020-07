Detuvieron a Ghislaine Maxwell, la ex de Jeffrey Epstein

Ghislaine Maxwell, la ex pareja de Jeffrey Epstein, fue detenida en New Hampshire, Estados Unidos, por el FBI luego de una búsqueda intensa de varias semanas. Se la apunta por abuso sexual y tráfico de menores ya que oficiaba como partícipe de los hechos delictivos del ex financista buscando además activamente a menores para acercárselas a su novio, según informa Fox News.

Nacida en Francia, pero de nacionalidad inglesa, la mujer había sido localizada en París donde no lograron apresarla.

El multimillonario había sido arrestado el 6 de julio pasado e inculpado en Nueva York de organizar, al menos desde 2002 hasta 2005, una red de decenas de chicas, algunas estudiantes de secundaria, con las que mantenía relaciones sexuales en sus muchas propiedades, entre ellas en Manhattan y Florida. Las jóvenes recibían dinero para hacerle masajes, mantener relaciones sexuales y reclutar otras chicas, según los fiscales. El testimonio de una de las supuestas víctimas, Virginia Giuffre, afirmó haber sido usada como "esclava sexual" por Epstein y explotada por algunos de sus amigos de perfil alto.

Epstein, de 66 años, fue hallado sin vida en su celda a un mes de su detención, y las autoridades estadounidenses se comprometieron a realizar una investigación completa de su muerte, que ha sido clasificada como un aparente suicidio. Vinculado a numerosos políticos y celebridades, entre ellos el actual presidente Donald Trump, Epstein esperaba detenido a la espera de un juicio e imputado por tráfico sexual de menores y por conspiración para cometer tráfico sexual de menores.