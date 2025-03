El presidente de Estados Unidos Donald Trump arremete contra los residentes no permanentes y los hijos de los inmigrantes ilegales, a quiénes busca quitarle el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Una de las claves principales para consumar el endurecimiento de los requisitos para la tramitación de la ciudadanía en EE.UU, se centrará en la futura prohibición para solicitar asilo en suelo estadounidense tras el cruce clandestino de la frontera.

El proceso de naturalización ahora incluye verificaciones más estrictas sobre antecedentes penales, historia fiscal y tiempo de residencia en el territorio norteamericano.

Cuba recibió más de cien migrantes deportados de Estados Unidos

De esta forma, la orden de Trump ataca el primer paso del proceso consular. Esto quiere decir que, sin estatus de refugiado, no hay vía a la residencia permanente y por ende, para la adquisición de la ciudadanía.

Frontera México - EEUU

El refugio en los Estados Unidos no sólo ofrece “protección inmediata”, sino que es una de las vías más probables para la obtención de la ciudadanía. The Associated Press señaló que “los refugiados, que son víctimas de guerra o persecución, deben esperar años en campos, sin garantía de aprobación. La suspensión del programa incide en la posibilidad de acceder a la ciudadanía”..

En relación con ello, el titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, precisó que “35.000 refugiados aprobados durante el gobierno de Joe Biden "quedaron en un limbo, incluidos afganos que colaboraron con EE.UU”.

Donald Trump ordenó eliminar la financiación federal para migrantes “en situación irregular”

El Departamento de Estado y la “lista negra” de 43 países

El Departamento de Estado elaboró hace una semana atrás un extensa “lista negra” de 43 países que tendrán prohibido el ingreso a Estados Unidos. Entre ellos se encuentran: Afganistán, Cuba, Venezuela, Rusia, Bielorrusia, Haití, Angola, Camerún, Congo, República Democrática del Congo, Vanuatu, Zimbabue, Turkmenistán, Liberia, Malawi, Malí, Mauritania, Corea del Norte, Irán, Burkina Faso, entre otros.

Residencia permanente en EE.UU

La orden ejecutiva que contiene esta lista fue firmada por Donald Trump tras asumir la presidencia el 20 de enero y exige que el Departamento de Estado identifique a los países "cuya información sobre verificación y selección sea tan deficiente que justifique una suspensión parcial o total de la admisión de ciudadanos".

"Extranjeros ilegales de alto riesgo": el Gobierno de Estados Unidos envió a Guantánamo el primer vuelo con migrantes detenidos

La presunta inclusión de Rusia, es sumamente llamativa y genera incertidumbre, considerando el acercamiento reciente de Donald Trump con Vladimir Putin en el marco de las negociaciones de paz para poner fin a la guerra con Ucrania.

