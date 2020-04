Dura acusación contra el precandidato de EEUU: "Joe Biden es un depredador sexual"

Luego de haber recibido el respaldo político de la ex candidata presidencial Hillary Clinton, el principal candidato demócrata en las elecciones presidenciales que celebrará Estados Unidos en noviembre, Joe Biden, vuelve a estar en el centro de las críticas por una supuesta víctima que reiteró su denuncia por agresión sexual: "Es un depredador sexual".

Es que el elogio de Clinton no cayó bien en Tara Reade, una antigua compañera de trabajo de Biden, a quien lo acusa de haberla abusado sexualmente en la década de 1990. "Voté por Hillary Clinton en 2016 Pero aun así, lo que veo ahora es a alguien apoyando a un depredador sexual que fue mi antiguo jefe, Joe Biden, quien me violó", lanzó la mujer a Fox News.

La denuncia de Reade es respaldad por otra ex compañera de trabajo, Lorraine Sánchez, que contó al mismo medio que la denunciante fue despedida de su anterior trabajo a causa del acoso sexual de Biden.

Sin embargo, el precandidato presidencial cuenta una el apoyo de su entorno laboral que lo han respaldado y han negado los dichos de la denunciante. En ese grupo se incluyen a la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y hasta el propio expresidente Barack Obama, entre otros dirigentes de peso.

La directora de comunicaciones del candidato demócrata, Kate Bedingfield, se expresó sobre el tema y desmintió las acusaciones: "Las mujeres tienen derecho a contar su historia, y los periodistas tienen la obligación de examinar rigurosamente esas denuncias. Les animamos a hacerlo, porque estas acusaciones son falsas".

I’ve known @HillaryClinton for years, and know that her dedication and passion for bettering our country are second to none. I’m grateful for her endorsement and for her friendship — and look forward to working alongside her to get Donald Trump out of the White House. pic.twitter.com/rv3BuW2BUx