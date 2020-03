EEUU acusa a Trump y su "ego insaciable" de no reaccionar ante la amenaza del coronavirus

La tapa de la revista The New Yorker de este 9 de febrero ilustra una crítica al presidente Donald Trump por su supuesta falta de reacción ante la epidemia del coronavirus COVID-19. El número de casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos superó los 550, según un recuento de Johns Hopkins, en tanto el presidente Donald Trump defendió la "perfectamente coordinada" respuesta de su gobierno a la emergencia sanitaria.

Su actuación "no fue del todo persuasiva" dijo New Yorker, que cita al periodista John Cassidy: "Desde una perspectiva política, el virus presenta dos amenazas para el Presidente. Si el COVID-19 se propaga dentro de los Estados Unidos, la Casa Blanca podría ser considerada responsable de estropear su respuesta al brote del virus. Los demócratas ya están afilando sus cuchillos".

"Como el mundo ahora se enfrenta a una pandemia, nunca ha sido más esencial recordar ese desempeño normativo y admitir lo que se ha demostrado diariamente sobre el funcionario público que tiene la responsabilidad final de la seguridad pública de los ciudadanos estadounidenses", escribe el editor David Remnick. "Donald Trump es incapaz de la verdad, no presta atención a la ciencia y es rehén de las demandas de su ego insaciable", acusa.

La revista cita, además la "letanía de falsas garantías, corazonadas, desinformación" del presidente: “Lo tenemos bajo control. Va a estar bien "; "En abril, en teoría, cuando sube la temperatura, desaparecerá milagrosamente"; "Lo tenemos muy bien bajo control. Quiero decir, realmente hemos hecho un muy buen trabajo".

El virus llegó a 30 estados de los 50 del país, con saldo de al menos 21 muertos, mientras la capital anunció su primer caso el sábado y millones de personas en California, Nueva York y más recientemente Oregon están bajo estado de emergencia. También seguía este domingo varado por cuarto día en las costas de California el crucero Grand Princess, donde hay 21 infectados entre las 3.500 personas a bordo, y se espera su desembarco en Oakland el lunes.

Trump, acusado de entregar información errónea sobre el brote, fustigó en Twitter a los medios al considerar que sus críticas buscan que su gobierno "se vea mal" por el número de contagios. "Tenemos un plan perfectamente coordinado y ajustado en la Casa Blanca para nuestro ataque contra el coronavirus", tuiteó. "Actuamos de manera muy temprana para cerrar fronteras en ciertas áreas, lo cual fue un regalo del cielo. El vicepresidente (Mike Pence) está haciendo un gran trabajo. Los medios de noticias falsas están haciendo todo lo posible para que nos veamos mal. ¡Triste!".

Desde hace varios días, Trump está siendo fuertemente criticado por contradecir repetidamente los lineamientos de los expertos de su administración en sus pronunciamientos públicos sobre el coronavirus. Larry Hogan, el gobernador republicano de Maryland, criticó los mensajes de Trump en torno al brote diciendo que el presidente "no se comunicó de la forma en que yo lo haría, y en la forma en que me gustaría que lo hiciera", dijo a NBC.

"La Administración Trump ha estado durmiendo al volante", dijo Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado. “Presidente Trump, ¡buenos días! Hay una pandemia de coronavirus. ¿Dónde estás?"

Michael Mina, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard dijo al New Yorker: “Necesitamos que el Presidente ponga el bienestar del pueblo estadounidense antes de su reelección. Y eso requiere una discusión abierta e información precisa para que podamos, en el camino, condicionar a las personas a lo que viene después, no pretender que esto no es una amenaza seria y que simplemente deberían continuar la vida como de costumbre. Su interés en ser reelegido está en conflicto con la verdad y los mejores intereses de las personas".

Desde principios de febrero, el gobierno se enfocó en bloquear los viajes desde China e imponer cuarentenas en un esfuerzo por mantener el virus fuera de Estados Unidos. Trump minimizó la amenaza planteada por la epidemia, que mató a más de 3.500 personas desde que surgió en China, sugiriendo que los casos estaban "disminuyendo sustancialmente, no subiendo". También prometió falsamente que pronto estaría disponible una vacuna y aseguró, sin tener pruebas, que la estimación oficial de la tasa de mortalidad era "falsa".

Los epidemiólogos aseguran que el esfuerzo de contención inicial puede haber retrasado la llegada del virus, pero acusan a la Casa Blanca de perder el tiempo con una estrategia más bien ligada a la narrativa política que a la preparación interna. La principal queja hes que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) desarrollan sus propios kits defectuosos para realizar las pruebas, en lugar de utilizar los aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Los críticos también señalan profundos recortes en los CDC.

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo a NBC que los funcionarios estaban "acelerando drásticamente" las pruebas de coronavirus. Afirmó a la cadena Fox News que no se podía descartar la posibilidad de seguir el ejemplo de Italia y poner en cuarentena a grandes sectores del país: "No quieres alarmar a la gente pero, dada la propagación que hemos visto, todo es posible".

