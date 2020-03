Sin paranoia, Miami se defiende del coronavirus con la cancelación de eventos masivos

por Darío Silva D'Andrea

No hay país que no tema una propagación del coronavirus. Estados Unidos no es la excepción. Pero al igual que en Argentina, al menos en Miami, tampoco hay paranoia. En el Aeropuerto internacional de Miami no hay signos de extremada precaución.

Pero eso no significa que no haya cuidado a la hora de un pasajero con posibles síntomas. Para empezar, el Estado de la Florida declaró la emergencia por el coronavirus y prohibió vuelos provenientes de China e Italia y de otras zonas de riesgo, al igual que en Argentina.

Los eventos de menos de 25 mil personas siguen realizándose normalmente. Sin embargo, los residentes en Miami lamentan la cancelación del carnaval de la calle 8, previsto para el 15 de marzo, un evento masivo que se hace cada cuatro décadas y que reporta ingresos para la economía local.

En los hoteles, el coronavirus es motivo de bromas entre los extranjeros. Aunque el chiste acaba cuando, como pudo ver PERFIL, algunos de ellos se enteran que sus vuelos han sido cancelados porque iban a destinos en zonas de riesgo como Italia.

Miami está en etapa invernal por lo que las condiciones para la propagación del virus son más. En Florida, los casos de coronavirus hasta ahora son muy pocos: hay solo dos confirmados pero muchos bajo estudio.

Los operadores turísticos de Miami si aseguran, según dicen a la prensa local, que las consecuencias del coronavirus se sienten en la economía porque muchos turistas evitan viajar, no solo a Miami, a cualquier parte del mundo.

Pero en las calles no hay paranoia, no más que la que se puede ver en Buenos Aires. La gente intenta prevenir.