El 1,1% de los brasileños declaró tener alguno de los síntomas de Covid-19

El 1,1% de los brasileños declara tener alguno de los síntomas de Covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus, mientras se observa un aumento de infectados, según un informe del el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), que destaca que esto se podría deber a que el país ya está atravesando la segunda ola de la pandemia aunque nunca haya superado la primera.

A raíz del bajo acatamiento del aislamiento y el confinamiento y al uso de máscaras faciales, medidas que cuentan con la poderosa oposición del presidente Jair Bolsonaro, unos 2,4 millones de brasileños dicen haber presentado al menos uno de los síntomas característicos de la enfermedad causada por el coronavirus, señala el IBGE. "Estamos preocupados por las vidas, pero el efecto colateral de esa política [de cuarentenas] va a matar mucha más gente que el virus", dice el presidente.

En Brasil, el promedio de muertes sobre siete días supera las mil diarias desde hace semanas, pese a lo cual varios estados flexibilizan las medidas de confinamiento.

El informe del principal organismo estatal de estadísticas fue elaborado con base en entrevistas telefónicas realizadas a 193 mil personas de todas las regiones el país. El 68,3 de los afectados son negros o pardos y el 54,8% tienen entre 30 y 59 años, por lo cual menores al grupo de riesgo que son las personas a partir de 60 años de edad. El estudio indicó, además, que en junio 57,8% de las personas con síntomas son mujeres.

Los números de junio fueron inferiores a los registrados en mayo cuando el IBGE reportó que 4,2 millones de encuestados dijeron tener alguno de los síntomas del SARS-CoV-2 como fiebre, pérdida del olfato, tos o dolor en el pecho. Sin embargo, después de un período de estancamiento de la curva de contagios, en los últimos días se observó un nuevo crecimiento de la misma.

Joao Doria, gobernador de San Pablo: "Entristece que Brasil tenga este presidente"

Brasil es el segundo país del mundo más afectado por la pandemia, en muertes y casos, apenas superado por Estados Unidos en ambos registros. Este jueves 23 de julio reportó 59.961 casos positivos en las últimas 24 horas, el segundo mayor registro en el país, apenas superado por los 67.860 anunciados el miércoles, para llevar la cifra de contagios a 2.287.475. Según divulgó el Ministerio de Salud, se registraron también 1.311 muertes más provocadas por el virus, con lo que el total de fallecidos en el país se elevó a 84.082.

En este contexto, Bolsonaro que está contagiado, insistió en que la pandemia "no se puede evitar". "No hay forma de evitarla, sólo si estás aislado en un rincón, entonces puedes evitarlo", dijo a través de sus redes sociales. "Aparte de eso, quien viva en la sociedad, tarde o temprano se dará cuenta. No hay forma de evitar la muerte en ese sentido", indicó, antes de asegurar que en Brasil "nadie ha muerto, por lo que sé, debido a la atención médica. "El Gobierno transfirió todos los recursos a los estados y municipios", concluyó.

Por influencia de Bolsonaro, el país se convirtió en el mayor laboratorio de pruebas de medicamentos contra el coronavirus, pero un estudio publicado este jueves sobre el uso de la hidroxicloroquina para tratar la covid-19 concluyó que es ineficaz contra esa enfermedad. "Entre los pacientes hospitalizados con covid-19 entre leve y moderada, el uso de hidroxicloroquina, sola o con azitromicina, no mejoró la situación clínica tras 15 días, en comparación con cuidados habituales", afirmó el estudio realizado por científicos de la llamada Coalición COVID-19 Brasil.

DS