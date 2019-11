El avión mexicano de 54 millones de dólares que trasladó a Evo Morales

Por Facundo Herrera

La aeronave que el gobierno de México envió a Bolivia para transportar a Evo Morales, el Gulfstream G550, es una gama de aviones de negocios producidos por el fabricante aeronáutico estadounidense Gulfstream Aerospace en su planta situada en Savannah, Georgia.

Fue fabricado en 2015 y, para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, tuvo un costo de venta de USD 54 millones 491,000. Los principales usuarios son las fuerzas aéreas de Estados Unidos, Israel y Singapur.

De acuerdo al sitio de su fabricante, el modelo Gulfstream 550 es uno de los más equipados. Tiene capacidad para cuatro tripulantes y hasta 18 pasajeros. Cuenta como una cámara infrarroja para facilitar la visión del terreno y la iluminación de la pista en condiciones de baja visibilidad. Es capaz de hacer viajes de ultralargo alcance sin necesidad de escalas para el reabastecimiento de combustible con un alcance de 12.500 kilómetros gracias a sus dos motores Rolls Royce.

La aeronave era parte de la flota aérea presidencial del Estado Mayor Presidencial (EMP) de México y se usaba para el trasporte del presidente y secretarios de estado de los gobiernos anteriores. Es propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se encontraba almacenado en el Aeropuerto de Santa Lucía.

El avión que lleva a Evo a México despegó de Paraguay tras 3 horas parado

En el Catálogo de Aeronaves se detalla que el Avión GV-SP G550 está “en buen estado” y en junio de 2018 le realizaron los servicios de mantenimientos correspondientes a los 12 y 36 meses. También especifica que el siguiente servicio tendría que haberse aplicado en junio de este año.

De acuerdo a lo que informó el periodista boliviano Samy Schwartz en Twitter, junto al ex presidente viajan su hermana, Esther Morales Ayma; su hija, Eva Liz Morales Alvarado; el ex vicepresidente del país, Álvaro García Linera; y la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño.

"Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía", escribió Morales en su cuenta de la red Twitter.

La tradición de asilo de México contempla ofrecer vivienda, alimentación y servicios de salud quienes se refugian al amparo de las leyes de protección de nuestro país.

Según algunos medios, el aparato, que despegó sobre las 05:30 hora local (08:30 GMT), partió rumbo a México y se vio obligado a hacer tierra en Paraguay al no disponer de autorización para volar sobre cielo peruano. Sin embargo el diario peruano El Universal contradijo esta información al confirmar la autorización del gobierno de Perú para el “sobrevuelo y abastecimiento de combustible de una avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que partió a las 6:30 de la tarde”.