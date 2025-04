El funeral del papa Francisco reunió a Trump y Zelensky meses después de su desastroso encuentro

Donald Trump y Volodimir Zelensky se reunieron brevemente en el funeral del papa Francisco el sábado, dijeron sus asesores, marcando su primer encuentro desde un desastroso enfrentamiento en la Casa Blanca mientras el presidente de Estados Unidos presiona a los ucranianos para que hagan un acuerdo de paz con Rusia.

Trump participó de los funerales junto a decenas de líderes mundiales en la Basílica de San Pedro en Roma, dispuestos a prestar atención a los aranceles que ha desatado y otros temas. Pero fue la reunión con Zelensky la que atrajo el mayor interés, ya que el líder estadounidense presiona a los ucranianos para que lleguen a un acuerdo de paz con Rusia.

Los dos líderes se reunieron brevemente al margen del funeral antes de que comenzara, según confirmó un portavoz de la presidencia ucraniana sin dar más detalles. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, también confirmó que la reunión ocurrió, calificándola como "una discusión muy productiva" y diciendo que seguirían más detalles.

Trump y Zelensky, ambos acompañados por sus esposas, se sentaron en la primera fila del funeral en la Plaza de San Pedro, pero fueron separados por casi una docena de líderes. Zelensky miró en dirección a Trump, pero no se les vio reunirse en público. Ambas partes habían mantenido vagas las perspectivas de una reunión antes del funeral, y Trump dijo que solo era "posible". "Es un poco difícil porque no tenemos mucho tiempo", agregó señalando su llegada tardía a Roma. Está previsto que regrese a Washington inmediatamente después del funeral.

Las tensiones fueron altas desde que Trump y el vicepresidente JD Vance reprendieron a Zelensky en el Despacho Oval el 28 de febrero, llamándolo desagradecido por los miles de millones de dólares de asistencia militar estadounidense otorgada desde que Rusia invadió Ucrania en 2022.

Trump, al tiempo que ha pedido al presidente Vladimir Putin que detenga los ataques de Rusia a Ucrania, culpó recientemente a Zelensky por la guerra y el continuo derramamiento de sangre.

Trump también ha presionado a Zelensky para que acepte concesiones previamente desagradables, como reconocer que Crimea, que Moscú arrebató a Ucrania en 2014, permanecerá en manos rusas bajo cualquier acuerdo para detener el conflicto.

A su llegada a Roma el viernes por la noche, Trump presionó para que los líderes ruso y ucraniano se reunieran después de lo que dijo eran avances en las conversaciones. "Están muy cerca de un acuerdo, y las dos partes deberían reunirse ahora, a niveles muy altos, para 'terminarlo'", publicó en su plataforma Truth Social. "La mayoría de los puntos principales están acordados", dijo. Putin no asistió al funeral.

El mandatario estadounidense, acompañado de su esposa Melania, realiza el primer viaje al extranjero de su segundo mandato. Lo coloca en el centro del escenario de una importante reunión diplomática con unos 50 jefes de Estado, incluidos 10 monarcas reinantes, y el príncipe Guillermo de Gran Bretaña.

El viaje de Trump a Italia también se produce después de que sacudió a los aliados europeos al imponer aranceles radicales, aunque al menos temporalmente se ha retractado de las medidas más severas. El presidente estadounidense estrechó la mano de la jefa de la UE, Ursula von der Leyen. También saludó al presidente francés, Emmanuel Macron, un aliado cercano.

Una persona con la que Trump no esperaba interactuar es con el expresidente Joe Biden. El católico practicante acudió al funeral con su esposa, Jill. Biden, con sus características gafas de sol de aviador, estaba sentado varias filas por detrás de Trump, quien había dicho que no sabía que su predecesor demócrata estaría en el Vaticano. Preguntado por si se reunirían, Trump afirmó que "No está en lo alto de mi lista. Realmente no lo está".

Trump le dijo a la prensa el viernes, durante el vuelo a Roma, que iba al funeral "por respeto" al pontífice. El Papa Francisco discrepaba rotundamente con el enfoque del líder republicano en cuestiones como la inmigración, el trato a los migrantes y el cambio climático. El primer desencuentro entre pontífice argentino y el presidente estadounidense fue por la inmigración.

En 2016, el Papa Francisco se refirió al entonces candidato presidencial Donald Trump y a su propuesta de levantar un muro en la frontera con México, afirmando que quien se dedica a levantar muros en lugar de construir puentes "no es cristiano". Trump, por su parte, calificó esas declaraciones como "vergonzosas".

