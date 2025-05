El hermano del papa León XIV: su corazón "está con los pobres" y "seguirá los pasos de Francisco"

El jueves pasado el norteamericano Robert Prevost fue elegido como el sucesor de Francisco luego del cónclave papal. Su hermano, John Prevost, brindó una entrevista en su casa en Chicago, donde contó sobre las preocupaciones de su hermano al frente de la Iglesia Católica y los valores del mismo, entre otros asuntos importantes.

Sus declaraciones destacaron la preocupación de León XIV por la migración y aseguró que “el corazón” del pontífice “está con los pobres ya que pasó mucho tiempo trabajando en Perú”. “Se que no está contento con lo que está pasando con la migración. No se quedará de brazos cruzados. No creo que vaya a ser el que haga silencio”, declaró John.

John Prevost en su casa en Chicago

"Le preocupan mucho los temas de inmigración, la pobreza, está preocupado por la gente, por su espiritualidad y la mejor manera de ayudarles", ha añadido John Prevost desde su casa de Chicago. Además, agregó que existía un fuerte vínculo entre Francisco y Prevost desde antes de que ambos ocupasen cargos importantes en la Santa Sede, por lo que considera que León XIV “seguirá los pasos de Francisco”.

Las raíces de los hermanos Prevost

Los hermanos crecieron en Dolton, Illinois, en las afueras de Chicago, y desde chicos asistieron a la iglesia y estuvieron marcados por la fe. También viene de familia la participación en ceremonias católicas ya que su madre, Mildred Prevost, fue una bibliotecaria implicada en la vida parroquial.

Allí fue donde nació su pasión por el sacerdocio. “Creo que ya desde el primer grado sabía que iba a ser sacerdote”, recordó John. “La única duda de nuestros padres era si sería sacerdote diocesano o si se uniría a una orden religiosa”, agregó.

En su adolescencia, Robert Prevost acudió a la secundaria en el Estado de Michigan y a la universidad en Pennsylvania para estudiar temas relacionados a la teología. Al finalizar, regresó a su estado natal para cursar estudios de postgrado con el fin de incorporarse a las actividades de los agustinos, para finalmente continuar gran parte de su carrera misionera en Perú, en donde adquirió la segunda nacionalidad.

Su trayectoria siguió en ascenso: en 1998 fue elegido provincial de los Agustinos en el Medio Oeste estadounidense, y en 2001 asumió como prior general de la Orden en Roma, rol que desempeñó hasta 2013. Ya en 2023, Francisco lo nombró como presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, convirtiéndose en un posible futuro digno sucesor de Francisco.

El papa Leon XIV con el papa Francisco

Frente a esto, ante la pregunta de si su hermano deseaba ser papa, John dijo que “en realidad no, pero a medida que ascendía en las filas de la Iglesia, su respuesta a esa pregunta fue cambiando”.

La conversación entre Robert y John antes del cónclave

En la entrevista, John compartió cómo fueron los momentos previos a que su hermano acudiera al cónclave y la emoción del nombramiento. La designación de Robert Prevost sorprendió a muchos ya que se trata del primer pontífice norteamericano.

En la víspera del cónclave tuvieron una charla simple entre bromas. “Le pregunté si había visto la película Cónclave, para saber si al menos tenía una idea de cómo actuar”, señaló Prevost, que recibió un “sí” como respuesta. Según explicó, su objetivo era distraer a su hermano y aliviar la tensión de lo que se avecinaba.

Leon XIV durante su misión en Perú

Ya en el momento del nombramiento, John contó “No lo creí y Rob tampoco. Debo decir que el papa León no lo creyó en absoluto, porque la actitud era que no iba a haber un Papa estadounidense. No sé qué tan cierto sea, pero uno de los sacerdotes de Providence, allá en New Lenox, me dijo: ‘En Las Vegas, las probabilidades de que le toque a tu hermano son de dieciocho a uno‘”.

Ahora, la familia planea viajar a Roma para encontrarse con el nuevo pontífice. “No sé qué tan fácil será localizarlo. ¿Y nos dejarán localizarlo? No lo sé”, concluyó John.

