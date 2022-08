El papa Francisco habló con Volodimir Zelenski sobre los "horribles crímenes de Rusia" en Ucrania

El papa Francisco habló con el presidente de Ucrania Volodimir Zelenski sobre los "horribles crímenes" perpetrados en su país en el marco de la invasión de Rusia sobre Ucrania, a casi seis meses del comienzo del conflicto bélico.

Este viernes 12 de agosto, el sumo pontífice volvió a comunicarse con el mandatario ucraniano. Su conversación telefónica se produjo como parte de la solidaridad expresada a menudo por el Papa con todo el pueblo ucraniano. El mandatario informó al obispo de Roma "sobre la agresión" rusa contra su país y los "actos de horror" llevados a cabo por el gobierno de Vladimir Putin.

"Nuestro pueblo necesita el apoyo de los líderes espirituales mundiales que deben transmitir al mundo la verdad sobre los actos de horror cometidos por el agresor en Ucrania", anunció Zelenski en Twitter, donde expresó su agradecimiento al jefe de los católicos por las continuas muestras de apoyo a su país, devastado por la guerra.

