El papa Francisco programó las meditaciones del Vía Crucis, pero esta vez no pudo estar presente

El papa Francisco se encargó de los textos de las meditaciones que se leyeron este viernes 18 de abril, durante el tradicional Vía Crucis que se realizó en las inmediaciones del Coliseo Romano, pero no pudo estar presente, ya que todavía está recuperándose de la infección respiratoria que lo mantuvo internado durante 38 días en el hospital Gemelli de Roma. Aproximadamente 20 mil personas participaron de la ceremonia de conmemoración de la Pasión de Cristo.

El Vía Crucis arrancó a las 21:15 horas y, en las dos horas siguientes, la cruz fue trasladada desde el interior del Coliseo hasta una elevación en los Foros Romanos, pasando por 14 estaciones que representan el camino de Jesús hacía su muerte. Para cada estación, Francisco escribió una oración, incluyendo una muy especial donde propone abrazar “la economía de Dios, que no mata, no descarta, no aplasta, es humilde, fiel a la tierra”, frente a “un mundo de cálculos y algoritmos, de frías lógicas e intereses implacables”.

La noche romana y el Coliseo en medio del Vía Crucis 2025.

Ante la ausencia del Santo Padre, la oración fue encabezada por el Cardenal Baldassare Reina, Vicario General para la Diócesis de Roma. “La vía del Calvario pasa por nuestras calles de todos los días. Nosotros, Señor, por lo general vamos en dirección opuesta a la tuya”, expresa el texto preparado por Francisco. A continuación, el papa remarcó que “el Vía Crucis es la oración del que se pone en marcha, interrumpe nuestros recorridos habituales para llevarnos del cansancio a la alegría”.

La cruz fue llevada por distintos grupos que representan a diferentes sectores de la sociedad: jóvenes, trabajadores sanitarios, migrantes, personas con discapacidad, voluntarios, educadores y miembros de Cáritas.

El papa señaló que el camino de la cruz no es solo una subida compleja, sino también un descenso: el de Jesús hacia todos los que ama. “También los jóvenes se fatigan y los adultos tropiezan”, expresa en la meditación, “pero los que esperan en ti renuevan sus fuerzas; alzan el vuelo como las águilas”.

El Coliseo durante el multitudinario Vía Crucis del Viernes 18 de abril.

Con la mirada puesta en la cruz, los asistentes rezaron por la paz y la unidad de la Iglesia Católica. Luego, en un momento de silencio colectivo, se leyó el texto donde Francisco pidió rehacer los lazos de la fraternidad: “Si hoy la Iglesia parece una túnica desgarrada, enséñanos a tejerla de nuevo con tu amor. Tú eres el verdadero Jubileo. Convirtámonos a ti, Jesús, que clavado, todo lo puedes”. Ante esas palabras, los fieles elevaron respondieron: “Enséñanos a amar”.