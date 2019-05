El paradisíaco Sudeste Asiático se convirtió en el destino favorito de los pederastas

El sudeste de Asia vive una oleada de actividad pederasta, con predadores que organizan y miran actos de abusos en videos retransmitidos en directo por la web, y que pagan por ello con criptomonedas difíciles de rastrear. Jean-Christophe Quenot, un profesor de francés de 51 años, había elegido para actuar con total discreción la zona alrededor del estadio de Huai Khwang de Bangkok, un distrito desfavorecido en el que los niños no siempre están escolarizados.

Los abordaba con el pretexto de ofrecerles clases de idiomas, los llevaba a un hotel cercano y les exigía relaciones sexuales a cambio de unas decenas de euros, según una fuente policial. Ahora es sospechoso de haber abusado de más de 50 adolescentes en toda Asia. Cuando regresaba a Singapur, donde residía, seguía en contacto con sus víctimas a través de las redes sociales y les pedía encontrarle nuevas presas.

En febrero fue detenido en Tailandia con dos chicos de 13 y 14 años. Tenía "kamagra" -una especie de viagra más barato- y pornografía infantil, pero la justicia lo dejó en libertad poco después a cambio de US$9.400, según AFP. A pesar de la prohibición de abandonar el territorio, Quenot huyó. Finalmente fue detenido a finales de marzo en el este de Francia y procesado por "violación", "agresión a menores" y "tenencia de imágenes de pornografía infantil".

Violaciones en streaming

Tailandia ocupa el sexto lugar entre os 15 principales “destinos” de pederastas extranjeros.

Este caso no es único. Decenas de predadores logran pasar desapercibidos cada año en el sudeste asiatico. La tecnología facilita el "turismo pederasta", haciéndolo cada vez menos detectable y permitiendo que las violaciones de niños sean visualizadas en directo en plataformas de streaming, a las que se accede pagando a un intermediario. Solo en Filipinas, decenas de miles de niños son explotados a través de cámaras web, según informes de la ONU.

La organización Terre des Hommes alertó en los últimos años, cuando creó una niña virtual filipina de 10 años que, en dos meses y medio, fue contactada por más de 20.000 predadores de 71 países. Los videos se ven "a través de Skype o Facebook, grandes plataformas que no van a cerrar", señala François-Xavier Souchet, representante en Tailandia de Terre des Hommes.

Souchet contó cómo los pedófilos utilizan redes sociales y sitios web para compartir videos en la "web oscura" para acceder a contenido de violaciones y abusos sexuales: "Los depredadores observan las violaciones en grandes plataformas que probablemente no se cierren. Es en vivo, no se registra nada y todo está encriptado. Pagan cada vez más en Bitcoins, el dinero encriptado hace que sus transacciones sean lo más seguras posible”.

El tipo de abuso “on line” está dirigido por una verdadera audiencia de pedófilos que por diversas sumas de dinero dictan a los delincuentes qué tipo de actos sexuales o abusos quieren ver. “Es uno de los abusos más malvados cometidos contra los niños”, dijo Sam Inocencio, director de International Justice Mission, una organización filipina que procura rescatar, proteger y rehabilitar víctimas. "La idea de que los perpetradores del extranjero ni siquiera tienen que abandonar sus propios hogares para dirigir el abuso en vivo de los niños ubicados en Filipinas, es simplemente aterrador", agregó.

En Vietnam, las agresiones a menores de hasta 16 años pueden acarrear hasta 12 años de prisión, y las violaciones de niños, pena de muerte.

“Las víctimas suelen ser reclutadas por alguien de su entorno, un miembro de su familia", señala Voltaire John Santillan, de la International Justice Mission. Una víctima tenía 12 años cuando uno de los progenitores del empleado de su madre se la llevó a Manila con la promesa de inscribirla en la escuela. "Me forzó a cometer actos sexuales delante de una cámara web, a veces con él. Me amenazaron y me golpearon", contó ahora que tiene unos 20 años. "Me sentía atrapada, traicionada, abandonada. Temía por mi vida y solo quería morir", asegura. Su violador fue detenido y condenado en 2017 solo a dos años de cárcel. También abusó de otros niños y tiene abiertos otros procesos judiciales.

Otra dificultad para los investigadores es que los predadores buscan menos que antes a sus presas en los barrios turísticos, los bares o los burdeles. Gracias a las redes sociales, se infiltran en organizaciones a través del "volunturismo", una mezcla de vacaciones y voluntariado. "Así, van a buscar a su víctima en localidades aisladas, a menudo pobladas por minorías étnicas", señala Damian Kean de ECPAT, organización especializada en la lucha contra la explotación infantil.

"Su búsqueda es difícil si no tenemos ningún señalamiento de parte de las comunidades", lamenta Seila Samleang, director para Camboya de “Action pour les enfants”. Pero las denuncias son escasas, ya que estas minorías son vulnerables, los niños raramente tienen documentos de identidad y existe una cierta vergüenza cuando se trata de denunciar estos hechos. También existe falta de confianza respecto a las autoridades locales porque "en ocasiones, policías y militares están directamente implicados en estas redes de prostitución infantil", destaca Souchet.

Pena de muerte

El abuso sexual vía internet mueve 1.000 millones de dólares en Filipinas.

Un informe de la ONU sobre abuso sexual infantil en el sudeste asiático indica que el abuso sexual infantil a través de cámara web es una causa creciente del tráfico de personas, e identificó a Tailandia y Filipinas como dos centros principales de contenido de abuso sexual infantil, afirmando que la creación de dicho contenido en Filipinas, alcanza el “nivel industrial”. Allí se mueven hasta 1.000 millones de dólares por año", que califica la explotación sexual infantil vía Internet como una “crisis humanitaria”. "Este crimen es alimentado por la demanda de los países occidentales", dijo Inocencio.

Unicef describió a Filipinas como un “epicentro global” para el comercio de abuso infantil vía streaming y entre los 10 principales países en cuanto a la producción de contenido sexual de niños. También descubrió que dos de cada diez niños había sido violado sexualmente. “Filipinas está ganando protagonismo para esta actividad viciosa en línea”, dijo Sheila Portento, autoridad de la Policía Nacional de Filipinas contra el tráfico de personas. “Los niños vulnerables e inocentes son probablemente el blanco de miles de clientes extranjeros y compradores de materiales sexualmente explícitos que explotan el ciberespacio”.

Los países de la región intentan reforzar su arsenal de medidas para luchar contra estos crímenes. En Vietnam, las agresiones a menores de hasta 16 años pueden acarrear hasta 12 años de prisión, y las violaciones de niños, pena de muerte. Filipinas, en tanto, lanzó en febrero una unidad destinada a perseguir a este tipo de predadores en internet, como ya hizo en 2016 Tailandia (en el sexto lugar entre os 15 principales “destinos” de pederastas).

El lejano caso de Nepal

Aunque no está en el sudeste asiático, Nepal es otro de los destinos predilectos de los "turistas pederastas" extranjeros. Amigable con turistas, el país recibe fácilmente a los ciudadanos de países desarrollados debido a su relajado sistema de visas. En total, 10 ciudadanos extranjeros fueron arrestados desde 2016 hasta 2018 tras quedar implicados en casos de violaciones de menores.

“Las víctimas son en su mayoría hijos de padres pobres que son fácilmente atraídos por pedófilos”, explica el periodista nepalés Arun Budhathoki. “Se les ofrece ropa, juguetes y regalos y son abusados”. “Dado que la mayoría de los extranjeros no tienen que presentar la autorización policial al ingresar al país, es más fácil para las personas con antecedentes de esos crímenes pasar fácilmente”, agrega.

Por estas razones, en un informe de sobre la web oscura, Threatnix.io reveló que “los foros pornográficos en la web oscura también promocionaban a Nepal como un refugio para la pedofilia". El informe también menciona los orfanatos como una forma rápida de explotación infantil.

Sobre la lucha que el pequeño país del Himalaya lleva a cabo contra estos delitos, Budhathoki no tiene muchas esperanzas: “Los pedófilos continuarán apuntando a Nepal a menos que la nación refuerce su departamento de inmigración y las agencias de cumplimiento y educa a su gente. Nepal no puede permitirse que sus ciudadanos pobres sean explotados en manos de quienes ingresan a la nación en nombre del turismo”.