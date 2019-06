El periodista que destapó el escándalo de Lava Jato cree que Sergio Moro perderá su cargo

El ministro de Justicia del Gobierno brasileño, Sérgio Moro, será "duramente castigado" y perderá su cargo en el gobierno brasileño, según dijo en la Cámara de Diputados el periodista Glenn Greenwald, que desde hace dos semanas publica informaciones que evidencian la parcialidad del juez en la condena al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción.

"Va a ser duramente castigado, claramente perderá el cargo y probablemente no podrá ejercer de abogado", pronosticó Greenwald dijo ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Además, afirmó que todo el contenido es verdadero, que se hicieron todas las verificaciones posibles y que se obtuvo a través de una fuente secreta, y no a través de un grupo organizado de hackers, como sugirieron miembros del Gobierno de Jair Bolsonaro.

El principal editor del medio digital The Intercept Brasil, que desde el 9 de junio viene revelando conversaciones privadas de Telegram entre Moro y los fiscales de la Operación Lava Jato que apuntan una posible persecución judicial contra el líder populista. Ante la comisión, Greenwald lamentó que Moro haya elegido una estrategia muy "cínica" de defensa, intentando "engañar" a los ciudadanos para que piensen que el material no es auténtico.

Greenwald resaltó, además, que el ministro Moro nunca negó de forma tajante que las conversaciones sean reales, sino que sugirió que "podrían haber sido alteradas" Por último, el periodista defendió que, al contrario de lo que dicen sus detractores, su objetivo es fortalecer la lucha contra la corrupción: "Es imposible luchar contra la corrupción usando un comportamiento corrupto".

El ministro más famoso del gabinete fue respaldado por el presidente Jair Bolsonaro que lo confirmó en el cargo y denunció una "trama" para afectar al gobierno. En tanto, este martes, por tres votos contra dos, los jueces de la segunda corte del Supremo Tribunal Federal (STF) decidieron postergar para el próximo semestre el debate sobre la conducta de Moro y rechazaron una propuesta de conceder hasta entonces la libertad provisoria al obrero que presidió el país entre 2003 y 2010.

Apoyo al Lava Jato a pesar de todo

El 56% de los brasileños continúa dando respaldo a la megacausa judicial Lava Jato después de las filtraciones de Greenwald, según un sondeo realizado por la agencia Paraná Pesquisas publicado por la agencia Ansa. El 86% de los 2019 indagados en 171 ciudades de todo el país afirmó conocer los reportajes de The Intercept, pero el 56.1% dijo que éstas "no ponen en duda" a Lava Jato, mientras el 38,1% manifestó tener dudas sobre la legitimidad de la operación más importante contra la corrupción de las últimas décadas. El 5,8% no respondió a la pregunta de Paraná Pesquisas.

