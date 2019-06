Jair Bolsonaro: "Le di un beso heterosexual a nuestro querido Sergio Moro"

Simone Iglesias

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, rompió el jueves su silencio sobre el escándalo que involucra a su ministro de Justicia, ofreciendo su apoyo incondicional a Sergio Moro.

"Lo que hizo Moro no tiene precio. Realmente reveló la promiscuidad del poder en relación con la corrupción", destacó Bolsonaro a los periodistas en Brasilia, un día después de acompañar a Moro a la recepción de un héroe en un partido de fútbol en la ciudad. "Le di un beso heterosexual a nuestro querido Sergio Moro", agregó.

El presidente había declinado previamente comentar sobre los mensajes de texto publicados por el sitio web de noticias The Intercept que parecían mostrar una relación inapropiada entre Moro, un juez federal, y los fiscales que conducen la investigación de corrupción de Lava Jato. Como juez principal de la investigación, Moro encarceló al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, prohibiéndole así postularse en las elecciones del año pasado. Bolsonaro nombró a Moro como su ministro de Justicia poco después de ganar la presidencia.

Tras las denuncias en su contra, el juez Moro recibió el apoyo de Bolsonaro y los militares

Onyx Lorenzoni, jefe de Gabinete, también habló en defensa de Moro, describiéndolo como un "héroe nacional" en un desayuno con periodistas. Según Lorenzoni, las filtraciones de los mensajes privados son un claro acto de venganza contra los investigadores y jueces que procesaron el mayor esquema de corrupción en la historia brasileña. "De todo lo que se ha filtrado, no veo nada que pueda poner en peligro lo que Lava Jato ha logrado", dijo.

Disculpa legal

El presidente también se vio obligado legalmente a pedir disculpas a Maria do Rosario, una legisladora del Partido Laborista, de quien había comentado hace cinco años que "no valía la pena violarla". Un juez le ordenó pagar una compensación de 10.000 reales (US$2.600) y emitir una disculpa pública por sus comentarios.

"Debido a una resolución legal, he venido a disculparme públicamente por mis comentarios anteriores dirigidos a la diputada. En una disputa ideológica entre legisladores, y luego de haber sido ofendido injustamente por la congresista en cuestión, que me insultó, acusándome de violador, le respondí que no merecía ser violada", escribió Bolsonaro en una nota publicada en su cuenta Twitter de 4,5 millones de seguidores.

