Piden la renuncia de Sergio Moro tras filtración de mensajes en Brasil

Simone Iglesias y Mario Sergio Lima

El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, se enfrenta a crecientes pedidos de dimisión tras la publicación de mensajes que presuntamente intercambió con fiscales del llamado grupo de trabajo Lava Jato, la mayor investigación por corrupción en la historia de Brasil. Moro dirigía la investigación en el cargo de juez federal hasta el año pasado.

Los mensajes publicados por el sitio web The Intercept supuestamente muestran a Moro compartiendo información y asesorando a fiscales que participaban en el caso que resultó en la condena del ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción y blanqueo de dinero y el cual le prohibió presentarse a las elecciones del año pasado.

El ex juez, considerado por muchos brasileños como un superhéroe en la lucha contra la corrupción endémica del país, dijo que los mensajes estaban sacados de contexto y que no muestran ninguna irregularidad en sus acciones. Pero el Colegio de Abogados de Brasil recomendó que el ministro dejara el cargo público mientras continúan las investigaciones. Los miembros de la oposición dijeron que no votarán sobre la propuesta de reforma de las pensiones del Gobierno hasta que se tomen medidas contra Moro y los fiscales de Lava Jato.

Lava Jato: cuestionan el rol de Sergio Moro en la investigación

Incluso el líder de un comité especial de la cámara baja que debate la reforma de pensiones, el diputado Marcelo Ramos, dijo que Moro debería apartarse del cargo hasta que se resuelva el asunto, según informó Reuters.

La investigación Lava Jato ha expuesto una trama masiva de sobornos en contratos con empresas estatales que involucraron a las principales constructoras del país y a destacados políticos. La indignación generalizada por la corrupción fue un factor clave en la victoria electoral del presidente Jair Bolsonaro el año pasado. Después de su elección, Bolsonaro invitó a Moro a liderar el Ministerio de Justicia con amplios poderes, incluido el control de un órgano financiero conocido como Coaf.

Lava Jato: informe revela que la Justicia actuó contra Lula para evitar retorno de la izquierda

Si bien muchos aliados del Gobierno han expresado su apoyo a Moro, Bolsonaro ha permanecido en silencio. El mandatario convocó al ministro a una reunión el martes para hablar de la situación, dijo el portavoz del presidente. Consultado sobre la posible renuncia de Moro, el portavoz dijo que de eso no se habló.

Desde que dejó su carrera como magistrado, Moro se ha enfrentado a un entorno más difícil en Brasilia. Se espera que un paquete contra la delincuencia que presentó al Congreso a principios de año permanezca en un segundo plano por un período de tiempo indefinido. También ha perdido recientemente el control de Coaf durante negociaciones en el Congreso.