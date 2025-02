El portaaviones de Estados Unidos “Harry Truman” chocó con un buque mercante en el Mar Mediterráneo

El portaaviones de Estados Unidos “USS Harry S. Truman” chocó con el buque mercante Besiktas-M a última hora de la noche del pasado miércoles en el Mar Mediterráneo, mientras operaba cerca de Port Said, en Egipto. La embarcación norteamericana partió de la Estación Naval de Norfolk, señaló a través de un comunicado el vocero de la Sexta Flota estadounidense, el comandante Timothy Gorman.

Un funcionario de Defensa de EE.UU, le confirmó a la agencia de noticias Associated Press que “ninguno de los tripulantes del navío resultó herido”. Los sitios web de transporte marítimo mencionan al buque mercante como un granelero que enarbola la bandera panameña.

La embarcación de guerra estadounidense fue desplegado en septiembre del 2024 en el Mediterráneo y Medio Oriente, cuando había rumores que circulaban sobre un posible conflicto bélico entre Israel y sus rivales.

La zona del choque fluvial en el Mar Mediterráneo

En la jornada en la que se registró el incidente fluvial, la nave militar de gran tamaño había completado una escala en la bahía de Souda, Grecia. Es la unidad municipal del noroeste de la isla de Creta y forma parte de la localidad de La Canea.

El USS Harry Truman, que mide 332 metros de largo, lleva tres décadas navegando los mares del mundo. Puede llevar 90 aviones de ala fija y helicópteros. Cuenta con dos reactores nucleares para su propulsión, lo que le permite navegar hasta a 30 nudos (56 km/h).

El informe elaborado por el vocero de la Sexta Flota norteamericana, precisó que “la colisión no puso en peligro al Harry S. Truman (CVN 75) ya que no hay informes de inundaciones o heridos. Las plantas de propulsión no se vieron afectadas y se encuentran en condiciones seguras y estables”.

Tensiones en la zona Medio Oriente y los planes de Donald Trump en la Franja de Gaza



Anque no ha trascendido el motivo del choque USS Harry S. Truman o si hubo involucrado algún tipo de ataque, desde el gobierno de Donald Trump se han tomado muy en serio este incidente.

USS Harry Truman

El incidente se ha producido en pleno aumento de las tensiones en la zona de Oriente Medio y con los planes de paz que tiene Trump tanto para la Franja de Gaza como para Ucrania, lo que ha hecho que cualquier tipo de incidente de este tipo provoque más expectación de lo habitual.

El USS Harry S. Truman, bautizado así en honor al 33º presidente de Estados Unidos, es uno de sus principales portaaviones con capacidad nuclear que tienen en sus fuerzas armadas y, por tanto, un accidente de este tipo se considera de alto riesgo.