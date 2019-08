El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció que tiene un nódulo maligno en el pulmón

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, informó este martes que le detectaron un nódulo en el pulmón derecho y, si bien aseguró que se siente “perfectamente bien”, anticipó que hay probabilidades de que sea “un proceso maligno”.

"En un estudio tomográfico se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno", expresó el mandatario uruguayo durante una conferencia de prensa en la sede de la Presidencia.

Según revela el periódico local El País, Vázquez indicó que esta semana se realizará estudios que requerirán uno o dos días de internación. "Tanto los procedimientos diagnósticos como los eventuales tratamientos que tenga que realizar los voy a realizar todos en mi país porque tenemos un cuerpo médico de excelencia y tecnología de primera avanzada, instituciones acordes a lo que se necesita en situaciones como esta", dijo.

Vázquez, un oncólogo que declaró la guerra al tabaco en Uruguay, gobierna desde 2015 en su segundo período al frente de la Presidencia del país sudamericano, mandato que culminará en marzo de 2020.

En el tono calmo que lo caracteriza, Vázquez sostuvo que el hallazgo se produjo durante estudios imagenológicos de rutina. "Esta situación obliga a estudios complementarios seguramente o posiblemente en el correr de esta semana, que requerirán uno o dos días de internación", adelantó el mandatario. "Con estos estudios se conocerá el diagnóstico definitivo", resumió delante de sus ministros y la prensa presente.

Asimismo, añadió que espera que los médicos le den "el pronóstico y los eventuales tratamientos" a los que deberá someterse y aclaró: "Me siento perfectamente bien y no he tenido ningún síntoma visible atribuible".

"De aquí en más en este tema paso a ser un paciente", sostuvo Vázquez, quien no hizo anuncio alguno sobre su continuidad al frente del gobierno.

En desarrollo.