El peso de la salud de Donald Trump y Kamala Harris en la campaña: ven al republicano como "demasiado mayor"

El equipo de campaña de Kamala Harris se interesó por un artículo del diario local The New York Times en el que se afirmó que el ex presidente, Donald Trump “no ha publicado los resultados de ningún chequeo médico reciente”, pese a haber prometido darlos a conocer en reiteradas oportunidades durante la campaña presidencial de las elecciones en EE.UU.

Una encuesta realizada por la empresa norteamericana Gallup señaló que el 41% de los electores considera al líder republicano “demasiado mayor” para un nuevo mandato al frente de la Casa Blanca.

Mauricio Macri apareció en un video de Kamala Harris que cuestiona el estado de salud de Donald Trump

El último antecedente de su estado de salud data de un informe divulgado hace siete años atrás a través del que se concluyó que el magnate republicano tenía el colesterol alto, sobrepeso y rosácea, una enfermedad benigna de la piel. Dichas precisiones se desprendieron de un examen físico.

Lapsus de Donald Trump durante un acto de campaña en Filadelfia

El estado de salud de Trump tomó mayor relevancia luego de un evento de campaña en Filadelfia, donde el expresidente enfrentó varias situaciones atípicas. Durante el acto, se produjeron dos interrupciones debido a emergencias médicas en el público, y en lugar de retomar rápidamente su discurso, Trump permaneció en el escenario más de 30 minutos sin hablar, mientras sonaban canciones por los altavoces.

Para sorpresa de los presentes, comenzó a balancearse al ritmo de la música, sosteniendo el micrófono, en una escena que algunos calificaron como "extraña".

El ex jefe de Estado, Donald Trump está repitiendo el proceder de la carrera a la presidencia de EE.UU que llevó adelante en 2016. En aquella oportunidad, también se negó a publicar sus estudios médicos.

Donald Trump y el cargo "a lo Sturzenegger" que le dará a Elon Musk si gana las elecciones de EE.UU.

The New York Times analizó los discursos recientes del carismático representante del Partido Republicano y llegó a la conclusión de que se han vuelto más "largos" y "confusos".

Candidato del Partido Repubilicano, Donald Trump

Kamala Harris apuesta a convertir el peso de la salud en factor de votación de las elecciones en EE.UU

La Casa Blanca publicó este sábado un reporte médico que concluye que Kamala Harris posee a sus 59 años la "resiliencia física y mental necesaria" para desempeñarse como presidenta de EE.UU en un intento por presionar a Trump para que realice una declaración pública similar.

La líder demócrata espera que el informe que dejó trascender su tratante de cabecera alimente el debate sobre las facultades de Donald Trump

Elecciones en Estados Unidos: un 74% considera que Trump no aceptaría la derrota ante Kamala Harris

El médico de la actual vicepresidenta de Estados Unidos, Joshua Simmons dio a conocer que los exámenes médicos más recientes de Harris tuvieron lugar en abril y señaló que “no arrojaron nada fuera de lo ordinario”.

Harris reportó un solo tratamiento: una inmunoterapia con alérgenos durante tres años para reducir los síntomas de las alergias estacionales.



