"Paren de contar", gritó Donald Trump en su cuenta de Twitter. Minutos antes, Joe Biden arengaba: "Cada voto debe ser contado".

Estados Unidos amaneció este jueves 5 de noviembre por segundo día sin un ganador en las elecciones presidenciales, con cinco estados aún sin adjudicar y cada vez más votos que computar para dirimir una contienda en la que el demócrata Joe Biden está mejor situado para alzarse con la victoria final pero en la que Donald Trump aún no ha tirado la toalla.

Las denuncias infundadas de fraude planteadas por el presidente durante la misma noche electoral, a las que han seguido distintos recursos judiciales en tres estados --dos de ellos, Pensilvania y Georgia, aún sin decidir, según los medios estadounidenses--, no han paralizado el recuento que, como ya habían augurado tanto las autoridades como los expertos, se ha visto afectado por el elevado número de votos anticipados y por correo emitidos.

No obstante, los cinco estados aún sin ganador claro --Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Arizona-- han seguido adelante con el proceso de recuento, apelando a la calma y a confiar en el proceso electoral, que en Estados Unidos está muy marcado por las legislaciones estatales.

Con el paso de las horas, son menos los votos pendientes de contabilizar y se han producido ligeras variaciones en cuanto al resultado previsto, pero todavía no las suficientes como para declarar a Biden o Trump como ganadores en ninguno de ellos.

El estado que más debate ha generado ha sido Arizona, tradicionalmente un bastión republicano pero que en estas elecciones se auguraba que podía votar demócrata. Aquí, tanto la agencia AP como la cadena Fox News han dado ya como ganador a Biden, si bien el resto de medios insisten en que aún no está nada decidido.

Aquí, el miércoles por la noche alrededor de 2.000 partidarios de Trump se concentraron frente a un centro de recuento en Phoenix para exigir que se contabilicen todos los votos. Según los últimos datos, la ventaja que tiene Biden sobre el presidente se ha reducido a unos 69.000 votos.

No obstante, el condado de Maricopa, el más poblado del estado y en el que Biden tiene a priori su principal caladero de votos, ha informado de que aún quedan unos 275.000 votos por contabilizar. El departamento electoral ha adelantado que no está previsto publicar nuevos datos hasta las 19.00 horas del jueves.

También ha habido algunos cambios en Georgia. En estos momentos, la ventaja de Trump se ha reducido a unos 18.500 votos y aún queda algo más de 90.000 por contabilizar, según la CBS. En estos momentos, el presidente tiene el 49,6 por ciento y Biden el 49,2 por ciento de los votos en este estado, que otorga 16 delegados en el Colegio Electoral.

Igualmente se está reduciendo la ventaja que mantenía Trump en Pensilvania, el trofeo más preciado de los que quedan por repartir, ya que están en juego 20 representantes en el Colegio Electoral. En este estado norteño, el presidente mantiene una ventaja de unos 182.000 votos, pero aún queda más de un millón por escrutar. El miércoles por la tarde, su ventaja era de casi 380.000 votos.

